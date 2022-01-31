За сутки в России госпитализировали 9 тыс. человек с коронавирусом

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 9090 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 9090 человек, на 8% меньше по сравнению с 30 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 124 070 случаев заболевания, в целом в России выявлено 11 861 077 случаев коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписано 30 130 человек, на 4,1% больше по сравнению с 30 января. За это же время подтверждена 621 смерть.

За весь период зафиксировано 331 349 летальных исходов, выздоровел 10 248 281 человек.

В Москве за сутки выявлено 23 417 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 15 802, в Московской области – 11 470.

Накануне в России за сутки госпитализировали 9883 человека с коронавирусом.

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