За сутки в России госпитализировали 9,8 тыс. человек с коронавирусом

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 9 883 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 9 883 человек, на 32,2% меньше по сравнению с 29 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 121 228 случаев заболевания, в целом в России выявлено 11 737 007 случаев коронавируса в 85 регионах.

За сутки в связи с выздоровлением выписано 28 944 человек, на 3,6% меньше по сравнению с 29 января. За это же время подтверждено 617 смертей.

За весь период зафиксировано 330 728 летальных исходов, выздоровели 10 218 151 человек.

В Москве за сутки выявлено 24 030 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 17 833, в Московской области – 11 434.

Накануне в России за сутки госпитализировали 14570 человек с коронавирусом.