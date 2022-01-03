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3 января, понедельник | Последнее обновление — 14:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ
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Это время для воссоединения с теми, кто нам близок и дорог, для восстановления отношений там, где они были испорчены, для радости, благодарности и надежды.
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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Президент РАН рассказал о сезонности пандемии COVID в 2022 году
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Пандемия коронавируса с 2022 года войдет в режим сезонных эпидемий гриппа, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
«Пандемия COVID с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию (сравнил – прим. ВЗГЛЯД) с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим тяжело больных людей. Но вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли», – цитирует президента РАН ТАСС.
По его словам, происходящее сейчас с коронавирусом напоминает ситуацию с прошлой эпидемией. Появление вируса вызывало сначала лишь страх, но позже появились и вакцины, и лекарства. Если появятся хорошие протоколы по применению лекарств, то коронавирус со временем будут воспринимать как грипп, отметил он.
Высокий уровень смертности от коронавируса в России глава РАН объяснил низким уровнем вакцинирования населения.
«Это наше упущение – и граждан, и науки, и власти – в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности. Ведь подавляющее большинство умерших от коронавируса – невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность», – считает он.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 16343 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания.
Путин озвучил главное пожелание россиянам в новогоднем обращении
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Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности», передает ТАСС.
«Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», – сказал он.
Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Он отдельно обратился и к тем, кто в праздник «исполняет свой профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок».
«Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», – также сказал Путин.
По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. «Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной», – подчеркнул российский лидер.
«Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: «С Новым годом! С новым счастьем!» – сказал он.
Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. «Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», – дал напутствие глава государства.
Напомним, первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья.
Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим коронавирусом
Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия порекомендовал переболевшим COVID-19 читать вслух по 15 минут каждый час.
Бокерия сказал, что он «очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут», передает РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По его словам, это позволит наладить работу межреберных мышц и всей дыхательной мускулатуры тела.
«Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно», – заключил Бокерия.
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Ранее академик объяснил проблему антипрививочников недостаточностью просвещения.
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«Омикрон» сочли менее опасным для легких в сравнении с другими штаммами
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Штамм коронавируса «омикрон» наносит гораздо меньший вред легким, чем другие штаммы, заявили американские и японские ученые.
Препринт исследования сотрудников медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета опубликован в журнале Research Square. Указывается, что «омикрон» может вызывать менее тяжелое течение болезни.
Эксперименты проводились на мышах и хомяках. У зараженных «омикроном» мышей и хомяков симптомы были в основном более легкими, реже возникала проблема потери веса, передает РИА «Новости».
До этого ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний заявили, что «омикрон» не столь опасен для клеток легких, как «дельта» и так называемый коронавирус дикого типа.
Напмоним, замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова призвала не относиться безответственно к «омикрону», она заявила, что штамм нельзя считать сравнительно безопасным, он пока еще очень слабо изучен.
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Стало известно о необычном симптоме коронавируса у детей
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Коронавирус у детей может вызывать похожее на обморожение осложнение, которое называют «ковидные пальцы», рассказал член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Горелов сообщил, что «помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы ЖКТ, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы», передает РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Кроме того, «сравнительно недавно ученые описали так называемые «ковидные пальцы» – осложнение после ковида, напоминающее обморожение».
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По словам Горелова, тяжелее других коронавирус переносят малыши до года и подростки. Пневмония при COVID-19 чаще возникает у детей в возрасте от семи лет, а легкие подростков могут подвергнуться такому же поражению, как у взрослых.
Напомним, в декабре Минздав анонсировал начало вакцинации подростков от коронавируса.
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Глава Пентагона заразился коронавирусом
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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.
«Утром [в воскресенье] мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я запросил тестирование после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске», – приводит ТАСС текст заявления главы Пентагона.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По словам Остина, у него «легкие симптомы», он следует рекомендациям врача и намерен соблюдать карантин дома в течение следующих пяти дней. Глава Пентагона уточнил, что «сохраняет за собой все полномочия» министра обороны США и, «насколько это возможно», намерен в виртуальном формате принимать участие в ключевых встречах и мероприятиях. «Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс будет представлять меня по мере необходимости во всех остальных случаях», – говорится в заявлении.
Остин уже проинформировал о своем диагнозе других представителей руководства Пентагона, а также президента США Джо Байдена. «Моя последняя встреча с Байденом состоялась во вторник, 21 декабря, более чем за неделю до того, как у меня начали проявляться первые симптомы. Мой тест на коронавирус в то утро был отрицательным. Пентагон я не посещал с четверга», – добавил министр. Остин напомнил, что ранее был привит от коронавируса. Третью дозу вакцины он получил в октябре.
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Напомним, за прошлый понедельник в США зарегистрировали более полумиллиона случаев коронавируса. 21 декабря коронавирус обнаружили у сотрудника Белого дома, тесно контактировавшего с президентом США Джо Байденом. В тот же день в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения штаммом «омикрон» в США был зафиксирован 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона». В середине декабря число жертв COVID-19 в США превысило 800 тыс. человек.
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Мясников призвал переосмыслить отношение к COVID
Меры по ограничению распространения коронавируса и информационное освещение проблемы пандемии должны измениться из-за «омикрона», считает врач и телеведущий Александр Мясников.
Мясников написал в Telegram, что зарубежный опыт существования в условиях «омикрона» доказывает необходимость переосмысления продолжительности карантина для зараженных.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
«Тактику надо менять. Уже сегодня в США сократили вдвое время карантина для лиц с положительными тестами. А то, например, множество авиарейсов приходится откладывать, так как не хватает пилотов, механиков, стюардов – все на карантине с насморком или вообще бессимптомно (...) И самое главное – повторюсь – надо менять информационный фон», – объяснил он.
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Как предположил Мясников, омикрон-вариант SARS-CoV-2 подтверждает, что коронавирус будет мутировать в сторону большей заразности и меньшей смертности и в итоге «выродится в банальное ОРЗ».
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В России за сутки выявили 19 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 19751 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 19751 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 1 843 (9,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявили 10 519 733 вирус-положительных пациента в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 847 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 309 707 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 33 144 человека, всего выздоровели 9 497 063 человек.
Накануне в России выявили 20638 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 887.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В МИД оценили возможность признания «Спутника V» ВОЗ
Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
«Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политесс по отношению к России – что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии («Спутник V» может получить одобрение – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует дипломата РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что сербский Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» ведет переговоры с Центром им. Гамалеи Минздрава о производстве вакцины «Спутник Лайт» на территории Сербии.
В России выявили минимальное с сентября число случаев заражения COVID
В России за сутки число зараженных коронавирусом стало больше на 18 233, всего инфицировано сейчас 10 537 966, сообщили 2 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Отмечается, что число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом стало минимальным с сентября 2021 года. В относительном выражении прирост составил 0,17%, передает ТАСС.
Скончались за сутки 811 человек, что на 36 случаев меньше, чем днем ранее. Условная летальность возросла до уровня 2,95%.
Выздоровели после коронавируса 26 976 человек за сутки, всего же вылечились 9 524 039 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 90,4% от общего числа зараженных.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России 2 января составил 0,89.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.
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Ученые начали разрабатывать пожизненную вакцину от COVID
В Японии планируют в 2023 году начать испытания пожизненной вакцины от COVID-19, пишет Japan Times.
Японская фармацевтическая компания Nobelpharma намарена в 2023 году приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которая могла бы дать пожизненный иммунитет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Japan Times.
Вакцина разрабатывается группой ученых из Токийского института медицинских наук под руководством почетного профессора Митинори Кохары. За основу была взята вакцина против оспы, разработанная еще в 18 веке в Британии, которая применялась в Японии до 1976 года.
Согласно задумке ученых, в рекомбинантный вирус осповакцины должен быть внедрен спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус.
В ходе экспериментов на мышах ученые создали и применили вакцину на основании рекомбинантного вируса осповакцины и содержащую ген высокопатогенного птичьего гриппа. По итогам 20 месяцев особи, которым была введена вакцина, демонстрировали высокий уровень антител и выжили после введения им вируса птичьего гриппа. В то же время все непривитые мыши погибли. В статье отмечается, что 20 месяцев – это приблизительный период средней продолжительность жизни мыши.
«Характеристики этой вакцины показали, что она может способствовать выработке антител и давать пожизненный иммунитет. Одна доза вакцины сохраняет эффект на протяжении более 20 месяцев, ни одна другая вакцина не имеет схожего эффекта», – заявил Кохара.
Кроме того, прототип вакцины от коронавируса, испытанный на макаках-крабоедах, показал, что она защищает приматов от развития пневмонии, а уровень вируса в их легких был ниже того, что можно выявить стандартными методами даже спустя семь дней после заражения.
Еще одним преимуществом – кроме иммунитета, сохраняющегося на протяжении жизни, – Кохара назвал способ ее хранения: препарат может храниться длительное время в сухом виде при комнатной температуре.
«Нынешняя ситуация такова, что мы вынуждены вакцинироваться чуть ли не каждые три-шесть месяцев и нам необходимо разрабатывать новые вакцины каждый раз, когда возникает новый вариант вируса. Поэтому, если эффективность нашей вакцины сохранится даже на протяжении года-двух-трех, это сэкономит триллионы иен, потраченных на социальную инфраструктуру», – добавил ученый.
Накануне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании новой вакцины от коронавируса «Конвасэл».
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Лионель Месси заболел коронавирусом
Форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси заразился коронавирусом, сообщается на сайте клуба.
Также положительные результаты тестов получили испанский вратарь Серхио Рико, испанский защитник Хуан Бернат, а также французский полузащитник Натан Битюмазаля. Отмечается, что игроки соблюдают режим самоизоляции, передает РИА «Новости».
Ранее австралийский актер Хью Джекман сообщил, что заразился коронавирусом, отметив, что проявившиеся у него симптомы заболевания похожи на простуду.
Сербия начала переговоры с Центром им. Гамалеи о производстве «Спутника Лайт»
Сербский Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» ведет переговоры с Центром им. Гамалеи Минздрава о производстве вакцины «Спутник Лайт» на территории Сербии, заявила директор института «Торлак» Вера Стоилькович.
«Мы ведем переговоры с Центром Гамалеи о производстве «Спутника лайт». Если государство выполнит обещание по вложению 20 млн евро помимо 18 миллионов, которые мы уже получаем, мы смогли бы производить эту вакцину от начала и до конца в «Торлаке», – передает ТАСС слова Стоилькович.
Напомним, в ноябре Сербия первой в Европе решила применять вакцину «Спутник Лайт».
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Скворцова назвала сроки регистрации новой российской вакцины от COVID-19
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании новой вакцины от коронавируса «Конвасэл».
По ее словам, организация намерена подать отчет о препарате до конца года. Такие сроки связаны с необходимостью наблюдений за теми, кто привился в августе-сентябре.
«Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой в эфире телеканала «Россия 24».
Промышленная площадка для производства препарата готова, она полностью соответствует самым высоким требованиям GMP и позволяет выпускать до 30 миллионов доз в год, добавила руководитель ФМБА. Во время испытаний ни один из 150 добровольцев на сегодня не заболел COVID-19.
Ранее в Минздраве посоветовали россиянам не ездить за рубеж на праздники.
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Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медработников и врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Врачи и работники медучреждений награждены за «большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга», передает РИА «Новости».
Согласно указу, орденом Пирогова награждены 18 врачей и медработников, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – девять специалистов, а медалью Луки Крымского – 36.
Орден Пирогова был учрежден 19 июня 2020 года в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Награда носит имя русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова (1810-1881). Орденом награждаются россияне (и в определенных случаях иностранцы) за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.
Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.
В начале декабря Путин объявил победителя в номинации «Волонтер года».
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Администрация Байдена ограничила общение с прессой из-за пандемии
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В связи со сложившейся в США ситуацией с распространением коронавируса с 3 января начнут действовать ограничения на число журналистов в зале Белого дома для брифингов, сообщил президент Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) Стивен Портной.
«Мы наблюдаем волну COVID-19, которая, судя по всему, еще далека от своего пика. Эксперты полагают, что нынешняя вспышка омикрон-штамма не закончится на большей территории страны в ближайший месяц или около того. У нас есть все основания полагать, что число случаев заражения продолжит расти в столичном регионе – и в нашем журналистском корпусе – после праздников», – приводит текст сообщения ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
В связи с этим, а также в соответствии с рекомендациями экспертов руководство ассоциации «на чрезвычайном заседании этим вечером (2 января) единогласно одобрило предложение временно вернуть ограничение в 14 мест в зале для брифингов».
Всего в помещении 49 посадочных мест, однако занимать можно будет лишь 14. Журналисты будут сидеть в шахматном порядке, чтобы увеличить дистанцию между ними. Часть мест будет закреплена за представителями телеканалов, радиостанций, информационных агентств Reuters, Bloomberg, Associated Press, а часть мест будет распределяться на ротационной основе в соответствии со списком, подготовленным WHCA. Ассоциация также просит журналистов перед приходом в Белый дом сдавать тест на коронавирус. «Наша цель заключается в том, чтобы эти ограничения сохранялись, лишь пока идет эта волна, мы намерены вновь рассмотреть этот вопрос до 21 января. Статистика заболеваемости и рекомендации специалистов определят дальнейший путь», – пояснил Портной.
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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 55 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 826 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире. По данным The New York Times на 1 января, среднее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всей территории США за две недели увеличилось на 202%, до 387 тыс. новых случаев в день.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что заразился коронавирусом. В прошлый понедельник в США зарегистрировали более полумиллиона случаев коронавируса.
21 декабря коронавирус обнаружили у сотрудника Белого дома, тесно контактировавшего с президентом США Джо Байденом. В тот же день в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения штаммом «омикрон» в США был зафиксирован 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона». В середине декабря число жертв COVID-19 в США превысило 800 тыс. человек.
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