|
|
В Раде указали на интерес украинцев к новогоднему обращению Путина
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина на Украине посмотрели все.
Украинский парламентарий, поздравляя соотечественников с Новым годом, заявил о росте популярности российского лидера на Украине. «Его поздравления, уверен, посмотрели все!» –написал Кива в своем Telegram-канале.
Он также выразил мнение, что в этом году украинцы уделят особое внимание дню рождению Путина. «С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с Днем Рождения!» – заявил Кива.
Напомним, 31 декабря президент России Владимир Путин выступил с самым продолжительным своим новогодним обращением. В новогоднем обращении глава государства пожелал россиянам крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков сделал выводы из переговоров Путина и Байдена
|
|
Сенатор Алексей Пушков сделал выводы из состоявшихся переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, указав на острую фазу кризиса в отношениях сторон.
Пушков написал в Telegram, что «кризисы долго вызревают, иногда многие годы, и тяжело разрешаются, можно уже сделать вывод, что мы находимся сейчас в длительной фазе обострения кризиса, вызревавшего с конца 20-го века, когда началось расширение НАТО в направлении границ России».
«Быстрого выхода из него, судя по всему, не предвидится», – отметил он.
Сенатор также указал, что «опьянение от собственной экспансии в Вашингтоне и в целом в НАТО не легкое, а весьма тяжелое: уже не понимают, где должны остановиться».
«Поражения в Ираке, Сирии, Афганистане почти ничему не учат, историю никто не знает. Байден, вероятно, единственный, кто помнит Карибский и Берлинский кризисы. Зато политического самодовольства и идеологического высокомерия – хоть отбавляй. Опасная смесь», – заключил он.
Напомним, телефонный разговор между президентами, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный».
Известно, в частности, что Путин объяснил Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.
Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беседе президентов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского
|
|
Украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что диалог президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом является «опасным звонком» для Украины.
В своей статье на портале «Главреда» Кулик пишет, что предстоящий разговор Байдена и Зеленского привязан к переговорам американского лидера с Путиным. Он также указывает, что речь будет идти вокруг идей стратегической стабильности, что, по его мнению, «должно было бы напрячь» украинское руководство.
«Поэтому для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность – это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном», – заявил политолог.
Кулик указал, что вопрос состоит в том, чтобы мировые лидеры обращали внимание на украинскую позицию и не ставили Киев «уже перед фактом принятых решений».
«А то, что Байден ведет разговоры с Путиным без предварительного звонка Зеленскому – это очень плохо, потому что это означает, что в украинском руководстве Вашингтон не видит надежного партнера и субъекта. А это – вина украинской власти, ведь она не смогла доказать, что мы являемся теми, с кем стоит сначала говорить, а уже потом звонить Путину», – посетовал эксперт.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассчитывал, что «как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским». Этого не произошло.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Украинцев возмутило новогоднее обращение Зеленского
|
|
Жители Украины в резко негативном ключе высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского.
Украинский лидер рапортовал о победах спортсменов, учителей и врачей.
Однако пользователи Сети убеждены: цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну для поиска более комфортных условий жизни.
«Двадцать минут новогоднего обращения – это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!» – приводит РИА «Новости» слова журналистки Ольги Палий.
«Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал $4000, и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <...> Реальность: 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали из Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились за 2020 – первый квартал 2021 года <...> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», – написал бывший министр социальной политики Андрей Рева.
«Лицемер. Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актера и никакого президента», – возмутился Jeorges Pompedou.
«Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то», – поделился мнением Ivan Kotov.
«Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана», – призналась Nata Li.
Отметим, что два украинских телеканала – «Прямой» и «Пятый» – в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Украинский генерал предрек стране ужасное будущее
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева.
Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы, передает РИА «Новости».
«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка (...) Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», – посетовал генерал.
По мнению бывшего министра, Украина находится на грани социального взрыва. По его мнению, Киев оказался в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики.
Ранее стало известно, что на Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны
Странный костюм министра обороны Украины Алексея Резника стал поводом для обсуждения в социальных сетях, главу ведомства высмеяли за плохо сидящий пиджак.
Фото, на котором Резник запечатлен в выпуклом пиджаке на встрече у президента Украины, опубликовано на странице офиса президента Владимира Зеленского в Facebook.
«Там у него бронелифчик?» – предположил Per Asperas.
«А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм?» – задает вопрос Владимир Островский.
«Стыдоба», – пишет Игорь Политов.
Позже появилось сообщение от читательницы, что более 100 комментариев к записи пропали.
«По состоянию на 17.20 в статданных указано – 158 комментариев. В реале – около 30. Где еще более сотни? Не устали комментарии удалять?» – спросила она.
Ранее украинские пользователи раскритиковали новогоднее обращение Зеленского.
В Германии заявили об обиде на Байдена из-за Путина
|
|
В немецких СМИ и политических кругах усиливается критика США – так Европа выражает обиду из-за диалога Джо Байдена с Владимиром Путиным без участия Берлина и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в ЕС предложили объединиться вокруг Германии и обойтись без помощи США.
«Риторика немецкой прессы действительно меняется – слышен возмутительный тон в адрес США. СМИ пишут, что Байден сошел с ума или ослеп. Поворот Берлина в сторону эмансипации вызван тем, что Вашингтон пренебрегает европейской позицией в вопросах экономики и безопасности», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, Берлин и Брюссель обиделись из-за того, что Байден начал вести диалог с Путиным без участия Европы. «Брюссель боится, что Европу заставят сесть за стол переговоров с Путиным после того, как главные вопросы уже будут решены. Ситуация вынуждает Европу предупреждать: пусть США готовы пойти на мир с Россией, но мы этого делать не будем», – указал эксперт.
Кроме того, напомнил аналитик, Прибалтика и Польша постоянно обращаются к Берлину с запросами о поддержке и с призывами снова надеть «мундир лидера» Европы. «Само по себе возрождение национального самосознания, лидерства и самостоятельности – это хорошо, но если только это будет осуществлено не за счет России», – подчеркнул собеседник.
Рар также выразил уверенность в том, что в будущем по-настоящему суверенная Европа пойдет на сближение с Россией. «Но при Шольце этого не будет – слишком сильны сейчас либеральные позиции в Германии. Я не исключаю, что сейчас он ведет закрытые консультации с Вашингтоном», – отметил эксперт.
«Кроме того, европейские правящие элиты и их информационные сателлиты, в том числе такие трансатлантисты, как Франкенберг из Frankfurter Algemeine Zeitung, не хотят полной независимости Германии от США», – добавил аналитик.
«Германия не против того, чтобы американские ракеты с ядерными боеголовками и дальше находились на немецкой территории и чтобы США продолжали руководить оборонными вопросами Европы», – указал собеседник.
Ранее обозреватель Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что Европе следует объединиться вокруг Германии, поскольку доверие к США подорвано. Эксперт отметил, что в 2021 году произошли штурм Капитолия и вывод войск стран НАТО из Афганистана. В результате авторитет США оказался подорван как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сфере, передает РИА «Новости».
«Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света», причем такой запрос есть и от республиканцев, и от демократов, считает Франкенберг. Приход к власти в США Джо Байдена не избавил мир от сомнений в надежности Вашингтона, уверен автор.
Также Франкенберг напомнил о соперничестве США с Россией и Китаем и обвинил в воинственности Москву и Пекин. По его словам, Европа не хочет противостояния с Россией и не желает быть раздавленной в столкновении США с Китаем.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что одним из самых главных успехов российской внешней политики в 2021 году стало возобновление переговорного процесса с Соединенными Штатами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Транзит российского газа в Словакию через Украину резко снизился
Прокачка российского газа через территорию Украины в направлении Словакии 1 января 2022 года упала до низкого уровня впервые за два месяца, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Речь идет о пограничном пункте Велке Капушаны, там транзит газа сократился с 84 млн до 49 млн кубометров, что является минимальным показателем со 2 ноября, передает РИА «Новости».
Поставки газа снижаются наряду с тем, что Газпром с 20 декабря не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу.
Ранее представитель компании Сергей Куприянов заявлял о ее готовности поставлять топливо по долгосрочным контрактам и дешевле спота. Сейчас компания не использует маршрут «Ямал – Европа», так как некоторые клиенты, например Франция и Германия, полностью выбрали все годовые контрактные объемы, заявок на поставку газа нет.
Газотранспортная система Украины наряду с газопроводом «Ямал – Европа» и «Северным потоком» составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС.
Напомним, сейчас подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
В Раде предсказали разгром Украины Россией за минуты
России понадобится менее десяти минут, чтобы разгромить Украину, заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.
Волошин заявил, что Россия может, даже не заходя на украинскую территорию, уничтожить ключевые пункты управления Украиной. Вооруженные силы Украины при этом лишатся немногих приобретенных признаков современных войск. По словам Волошина, «они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война», передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife.
Напомним, глава минобороны страны Алексей Резников похвастался способностью Украины воевать без «американских солдат». Позднее минобороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские телеканалы в новогоднюю ночь показали обращение Порошенко
Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Обращение Порошенко длилось около пяти минут. Экс-глава государства был в кадре вместе с супругой Мариной, которая также обратилась к украинцам. Экс-президент преимущественно говорил о Донбассе, сообщает РИА «Новости».
В 2018-м году телеканал «1+1» показал в новогоднюю ночь обращение Зеленского, который рассказал о планах стать президентом. Тогда обращение действующего президента Порошенко показали уже после наступления полуночи.
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января.
На Украине заявили о правах на регионы России
Украинский публицист Сергей Грабовский утверждает, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России якобы являются «историческими украинскими».
Грабовский возмутился тем, что власти Украины «молчат» в ответ на слова президента России Владимира Путина о том, что в составе современной Украины находятся исторические российские территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на «День».
Публицист, сославшись на некие европейские карты, заявил, что в XVIII веке Украина существовала, а России не было. Как заявил Грабовский, русское государство на этих картах называлось Московией. Грабовский, говоря о провозглашении Украинской народной республики в 1917-м году, отмечает, что на картах 1918 года ее границы отличались от рубежей современной Украины.
Он заявил, что Украина «уходит за Дон», в ее состав «входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар» в Белгородской и Воронежской областях России. Грабовский заявил, что большевики отрезали Слобожанщину от Украины, но признал, что в состав Украины включили часть Донбасса и Таганрог, который позднее все же вернули в состав РСФСР. Кроме того, Грабовский заявил о желании Кубани войти в состав Украины в 1918–1919 годах. Как заявил публицист, этого «не позволили белые». Перечисленные территории он считает «историческими украинскими».
Напомним, киевский писатель и философ Петр Кралюк заявил, что Таганрог и прилегающие к нему территории должны называться Восточным Донбассом, а Ростовская область России и Краснодарский край являются украинскими землями. В 2019 году в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев».
В Киеве предрекли исчезновение Украины
|
|
Журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA заявил, что украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков, и это может привести к исчезновению страны.
Журналист считает, что такой сценарий возможен из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных. В итоге Киев лишится если не всей территории, то весомой ее части, в частности, Харьковской или Сумской областей, сообщает РИА «Новости».
Портников отметил, что одним из показателей единения двух народов остается их отношение к кинематографу, например, к сериалу «Сваты», который и русские, и украинцы смотрят «в единой гармонии».
«Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», – заключил он.
Ранее на Украине призвали создать союзное государство с Россией.
Путин озвучил главное пожелание россиянам в новогоднем обращении
|
|
Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности», передает ТАСС.
«Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», – сказал он.
Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Он отдельно обратился и к тем, кто в праздник «исполняет свой профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок».
«Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», – также сказал Путин.
По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. «Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной», – подчеркнул российский лидер.
«Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: «С Новым годом! С новым счастьем!» – сказал он.
Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. «Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», – дал напутствие глава государства.
Напомним, первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья.
Итальянцев обрадовало поздравление Путина в «Вечернем Урганте»
Итальянские пользователи YouTube высоко оценили спецвыпуск российского шоу «Вечерний Ургант» – «CIAO, 2021», снятый в стиле итальянских вечеринок 1980-х годов. В конце шоу зрителей на итальянском языке поздравил образ президента России Владимира Путина, созданный при помощи нейросетей.
Шоу транслировалось в эфире в первый день 2022 года. Передача была снята на итальянском языке, в ней приняли участие российские исполнители и артисты. Итальянские пользователи оценили спецвыпуск в комментариях под записью программы в YouTube, сообщает РИА «Новости».
В завершении выпуска зрителей поздравил образ Владимира Путина, созданный при помощи нейросетей. Поздравление проходило напротив Колизея.
«Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с Новым 2022 годом!», – поздравил зрителей созданный нейросетью президент.
«Впечатляюще, это должно транслироваться в Италии», – отметил David S.
«Красивое шоу, давно так не смеялся. Обнимаю из Италии», – написал King Misclot.
«Видели в прямом эфире из Италии, вы снова были великолепны, спасибо вам большое! Увидимся в следующем году», – поделился впечатлениями Giuseppe Curcio.
«Для меня, как итальянца, большая честь, спасибо, Россия, с Новым годом!» – поблагодарил создателей шоу Giacomo Davalli.
«Брависсимо. Поздравляю с отличной работой!» – восхитился Roberto Colatorti.
«Спасибо за этот прекрасный беззаботный вечер, привет из Бари, города Святого Николая!» – написал Filippo Natuzzi.
«Надеемся, что это станет традицией каждый год!» – пожелал Alessandro Barbero.
«Рада, что в этом году вы снова подумали о нас, итальянцах, наилучшие пожелания всем вам, счастливого Нового года», – добавила Gabriella Gualtieri.
Специальный выпуск «Вечернего Урганта» на итальянском языке становится традиционным. Так, в 2020 году итальянские СМИ назвали «культовым» специальный выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!», а его создателя Ивана Урганта – международным ведущим.
Ранее читатели французской газеты Le Figaro восхитились новогодним обращением президента России Владимира Путина. Внимание пользователей привлекла фраза о твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан.
Канцлер Германии упомянул Украину в первом новогоднем поздравлении
В своем первом новогоднем поздравлении канцлер Германии Олаф Шольц упомянул ситуацию вокруг Украины и заявил о нерушимости границ, текст обращения опубликовал Spiegel.
«Для безопасности в Европе неотъемлемым является трансатлантическое сотрудничество. В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров», – цитирует обращение «Коммерсант».
Кроме того, в обращении он сказал о пандемии коронавируса, внутренней власти в Германии, а также программе своего правительства.
Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации, указав, что Россия якобы «усиливает давление» на Германию на фоне критического отношения к проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.
При этом в Германии не смогли уточнить сроки запуска «Северного потока – 2».
Канадского дипломата обвинили во лжи о Путине
Канадского политика и дипломата Криса Александера раскритиковали в Twitter за высказывание о президенте России Владимире Путине и оскорбление россиян.
В своем аккаунте Александер осудил сторонников российского лидера и в резкой форме высказался о российской политике. Подписчики дипломата сочли его заявление некорректным, сообщает РИА «Новости».
«В тотальной лжи живут те, кто до сих пор считает «нормальными» Канаду и американскую армию», – поспорил один из них.
«Некоторые ваши твиты чересчур однобокие. <...> Раньше я думал, что вы за поиск истины», – написал другой.
«А Канада <...> только демократию приносит», – сыронизировали в комментариях.
Некоторые читатели назвали автора твита лжецом.
Ранее премьер-министр Ирландии Михол Мартин раскритиковал ирландскую оппозиционную партию Шинн Фейн, а также их председателя Мэри Лу Макдональд за то, что они якобы поддерживают Россию и президента Владимира Путина.