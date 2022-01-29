Канье Уэста перед концертами в Австралии предупредили о необходимости вакцинации

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предупредил американского рэпера Канье Уэста перед его гастролями о необходимости предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса для въезда в страну.

«Правила таковы, что вы должны быть полностью вакцинированы. Они действуют для всех, как вы могли заметить. Не важно, кто вы, правила есть правила. Если вы следуете им, то вы можете попасть (в страну), если не следуете, то нет», – заявил глава австралийского кабмина, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Sydney Morning Herald.

Уточняется, что рэпер может приехать «по соответствующей визе с соблюдением ее условий». Концерты Уэста запланированы в городе Мельбурн.

Ранее Канье Уэст назвал вакцину «печатью дьявола», а тех, кто хочет лечить коронавирус вакциной обвинил в желании чипировать людей.

Отметим, что заявление Моррисона о необходимости вакцинации для въезда в страну было сделано спустя две недели после инцидента с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, которого депортировали из страны из-за отсутствия прививки против коронавируса, несмотря на медотвод.

Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open. В Сети появился результат ПЦР-теста теннисиста: 16 декабря он был положительным. Спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. Местные власти аннулировали визу, задержали и выслали теннисиста из страны.