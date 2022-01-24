Песков оценил заявление главкома ВМС Германии по Крыму

Политику Запада в отношении России назвали «самоубийством»

Соединенные Штаты гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, при этом «самоубийственной» является и их антироссийская политика, заявил доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.

Комментируя ситуацию вокруг Украины, он заявил, что с самого начала в этом кризисе виноваты западные страны, позволившие силой свергнуть демократически избранного президента Виктора Януковича. «А Запад поощрял и поддерживал этот госпереворот, попирая ценности и правила, которые сам отстаивает по всему миру. Тогда обосновавшийся в Киеве режим сразу же приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что американцы и европейцы закрывали глаза», – передает РИА «Новости» слова экс-разведчика, сказанные им в беседе с изданием Atlantico.

Как отметил бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки, все указывает на то, что «атлантистская русофобия» стала непременным способом существования для США и НАТО, при этом Запад только усиливает напряженность. Так, Вашингтон никогда не отнесся бы спокойно к регулярным полетам российских самолетов у берегов США или дислокации российских войск в Мексике.

Вместе с тем твердая позиция России по украинскому вопросу вынудила американцев и НАТО вернуться за стол переговоров, сказал Денесе. «Похоже, они с опозданием поняли, что не смогут заставить Москву отступить и что они понесут ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителям», – предположил он.

Как указал экс-разведчик, Вашингтон стремится максимально оттолкнуть Европу от России и нанести ущерб экономическим ресурсам Москвы, пример таких действий – ситуация вокруг газопровода «Северный поток – 2». По мнению доктора наук, США делают все, что в их силах, чтобы удержать европейцев под своим влиянием и не допустить никакого инакомыслия в западном лагере, чтобы никто не ставил под сомнение целесообразность действий Вашингтона.

«Все наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству. Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого», - предупредил Денесе.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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