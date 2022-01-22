В МИД Украины потребовали опровержения слов командующего ВМС Германии о Крыме

Зеленский заявлением об оккупации Харькова устроил панику в городе

Мэру Харькова пришлось успокаивать горожан после слов президента Украины Владимира Зеленского об оккупации города российскими войсками, которые вызвали в городе панику.

Глава Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после утверждений президента Украины Владимира Зеленского по поводу якобы угрозы захвата города. Он заверил, что «здесь готовы дать отпор».

«Знаю, что в силу многолетней привычки людей призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас – поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Все будет Харьков и все будет Украина!» – заявил мэр в телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал высказывание, назвав его обычным примером и гипотетическим сценарием.

«Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях», – цитирует Никифорова издание «НВ», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что «президент размышлял об эскалации».

«Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», – уточнил Никифоров.

Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти «вторжение РФ», как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть «оккупированным» Харьков.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.