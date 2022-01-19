СМИ: Росатом назвал предельный уровень стоимости новых АЭС

Предельный уровень капитальных затрат новых атомных энергоблоков может составить 182,9 тыс. руб. за 1 кВт, сообщили представители «Росатома» на совещании в Минэнерго 27 декабря, следует из письма «Сообщества потребителей энергии».

Как пишет «Коммерсант», представитель госкорпорации на заседании отметил, что «Росатом» предлагает сохранить прежние параметры договоров поставки мощности (ДПМ АЭС, гарантируют возврат инвестиций) – базовую доходность в 10,5% и срок окупаемости в 25 лет, говорится в письме.

Предельный уровень капитальных затрат будет применяться при расчете стоимости всех новых АЭС с запуском после 2024 года. Пока гарантированную окупаемость получили только два новых энергоблока Курской АЭС-2 на реакторах ВВЭР-ТОИ мощностью около 1,3 ГВт. Это значит, что потребители электроэнергии после запуска блоков будут вносить повышенные платежи за их энергомощность. Стоимость, уровень доходности и срок окупаемости на момент принятия решения не были определены, что возмущало промышленность. Правительство поручило «Росатому» совместно с Минэнерго, Минэкономики и ФАС выработать предложения до 31 января.

Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев отмечает в письме, что предложения «Росатома» на совещании в Минэнерго «не были подкреплены расчетами и обоснованиями». Представители госкорпорации «отказались предоставить данные о величине эксплуатационных затрат».

По расчетам «Сообщества потребителей энергии», величина капитальных затрат для второго нового энергоблока Ленинградской АЭС-2 на 1,2 ГВт более чем на 65% ниже новой представленной цены.

В Минэнерго подтвердили факт рабочего совещания. «Однако его содержание носит обычный служебный характер», – сказали там.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) заявили "Ъ", что регулятор участвует в рассмотрении параметров новых ДПМ АЭС. «Приведенное значение предельной величины капитальных затрат - это типовой CAPEX для новых АЭС. Такой уровень CAPEX заметно меньше мировых аналогов», – отметили там. В регуляторе сообщили, что сделать «достоверный прогноз относительно влияния тех или иных рассматриваемых параметров ДПМ АЭС на цену электроэнергии – в том числе по конкретным проектам - в настоящий момент не представляется возможным ввиду отсутствия на текущий момент оценки эксплуатационных затрат, а также сведений по иным необходимым параметрам».

При стоимости 1 кВт в 182,9 тыс. руб. общие покрываемые ДПМ АЭС инвестиции в один энергоблок мощностью 1,3 ГВт составят 238 млрд руб., подсчитал Владимир Скляр из «ВТБ Капитала».

Ежегодный платеж энергорынка за мощность одного энергоблока может составить до 37 млрд рублей. (при ставке ОФЗ в 8,5%), а суммарный платеж за 25 лет – 925 млрд рублей, отмечает аналитик. По его мнению, представленный уровень капзатрат «выглядит сверхамбициозным»: он в 2–2,5 раза ниже среднемировых цен строительства АЭС. Например, CAPEX планируемой АЭС «Росатома» в Египте оценивается в 6,25 тыс. долларов за 1 кВт, или в 470 тыс. рублей.

В «Росатоме» сообщили, что все параметры новых ДПМ АЭС отрабатываются в рамках поручения правительства РФ, в течение 2021 года предложения госкорпорации были представлены в министерства для обсуждения. «Поскольку это обсуждение еще не завершено, конкретные оторванные от контекста цифры особого значения не имеют», – полагают там.

Обсуждаемые величины предельных капитальных и операционных затрат определены на основании сравнения стоимости сооруженных двухблочных АЭС последнего поколения в России и за рубежом, и их значения существенно ниже зарубежных.

При этом сверх предельных величин оплата мощности потребителями осуществляться не будет, а реальные затраты могут быть и ниже, поясняют в «Росатоме». Расходы на строительство АЭС по определению выше капзатрат традиционных станций, однако приведенная стоимость киловатт-часа АЭС вполне конкурентоспособна из-за гораздо более низкой топливной составляющей, продолжают там. Основные преимущества АЭС – долгосрочная стабильность стоимости энергии и ее безуглеродность. «Ввиду больших капзатрат и в связи с необходимостью долгосрочного планирования развития электрогенерации решение о сооружении АЭС должно приниматься (и принимается в подавляющем большинстве стран) на государственном уровне, а не на рыночном», – уверены в компании. Независимо от принятого варианта параметров ДПМ АЭС доходность по ним будет ниже, чем по любым другим инвестпроектам в энергетике, утверждают в «Росатоме».

Ранее правительство решило выделить почти 80 млрд рублей на программу «Росатома» по развитию АЭС малой мощности в 2021–2024 годах. Первые малые АЭС будут построены в России, но затем госкорпорация рассчитывает занять 20% мирового рынка.