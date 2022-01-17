Минздрав Подмосковья предостерег от купаний на Крещение после прививки от COVID

Привившимся от коронавирусной инфекции в течение недели не рекомендуется совершать купания в проруби, посоветовали в Минздраве Подмосковья.

«Минздрав Московской области рекомендует воздержаться от купания в течение семи дней после прививки от COVID-19», – говорится в рекомендациях, размещенных на сайте ведомства.

Также региональный минздрав не рекомендует окунаться в прорубь людям с обострением хронических заболеваний, а также переболевшим респираторными заболеваниями.

«Купание в проруби возможно, только если человек здоров и его организм подготовлен к действию холода – то есть он предварительно закалялся. При купании без предварительной подготовки велик риск возможных негативных последствий от переохлаждения, таких как ОРВИ, простуда и обострение хронических заболеваний», – отметил главврача Видновской больницы Бутай Бутаев.

Медик подчеркнул, что окунаться следует вблизи дежурных медиков или спасателей. Во время процедуры лучше не нырять сразу и не мочить голову – во избежание риска спазма сосудов головы и потери сознания. До купания не стоит употреблять алкогольные напитки, а после рекомендуется выпить горячий чай.