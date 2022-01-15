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В РПЦ призвали по возможности отказаться от крещенских купаний
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Нужно с максимальной осторожностью подходить к крещенским купаниям из-за непростой эпидемиологической ситуации, любые массовые скопления людей сейчас нежелательны, лучше их избежать, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Когда меня спрашивают сейчас, надо ли и стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. <...> Любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если их можно избежать, лучше избежать», – цитирует ТАСС митрополита.
Священник также добавил, что «вирус от нас никуда не ушел». Он призвал верующих посвятить свое время тому, чтобы «повысить свой иммунитет, сделать прививку, кто ее еще не сделал», а также подготовиться к новой возможной волне обострения заболевания, о которой предупреждают специалисты.
Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие, по традиции, окунаются в прорубь.
За минувшие сутки в России выявили 27179 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,7 млн случаев заболевания.
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В Роспотребнадзоре рассказали о скорости заражения человека «омикроном»
Инкубационный период у штамма коронавируса «омикрон» составляет от двух до пяти дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, человек, который встречает этот вирус, становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения большой, передает ТАСС.
«Человек, который встретился с этим вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки – до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел, что он чувствует себя плохо. И в этом высокий риск распространения нового коронавируса, именно «омикрона», – цитирует Попову РИА «Новости».
Она добавила, что вирус быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей, поэтому передается быстрее.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Голикова: Положительный тест на COVID станет основанием для выдачи сертификата
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Наличие антител или положительного теста на коронавирус дает основание выдавать сертификат переболевшего на год, такие документы начнут выдавать после 1 февраля 2022 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Если говорить о сроках, мы предполагаем, что <…> изменения в постановление правительства и соответствующие приказы Минздрава и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мы и говорили, до 1 февраля», – цитирует ТАСС Голикову.
По ее словам, пока нет взаимного признания о сертификатах вакцинации, иностранцам необходимо сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода.
«Что касается иностранных граждан, поскольку пока у нас нет взаимного признания сертификатов вакцинации, но такую работу мы ведем с иностранными государствами, либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в РФ, также пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в правительстве работают над вопросом получения сертификата переболевшими коронавирусом без обращения к врачу. В ковидный сертификат включат данные о медотводе от вакцинации.
Также переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител.
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В РПЦ призвали запретить концерты солиста группы Rammstein
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Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ призвала запретить запланированные в России концерты солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за пропаганды абортов и ненависти к детям.
«Патриаршая комиссия поддерживает родительскую общественность, выступающую против серии концертов Линдеманна под названием «Я ненавижу детей», и считает недопустимой пропаганду детоненавистничества и абортов, содержащуюся в текстах этого рок-исполнителя», – приводит РИА «Новости» слова председателя комиссии священника Федора Лукьянова.
Напомним, 1 января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить доводы общественников, высказывающихся против концерта немецкого артиста Тилля Линдеманна, известного своим участием в рок-группе Rammstein, в Новосибирской области.
В конце 2021 года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой «инициировать заслон различным антикультурным явлениям». По данным СК, активисты в своем обращении высказывают солидарность с мнением Бастрыкина, который в одном из своих интервью заявил о «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты», и с тем, что ей необходимо дать отпор.
В Центре Гамалеи объяснили механизм появления новых штаммов коронавируса
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«Частота появления новых штаммов коронавируса напрямую зависит от количества болеющих вирусом в настоящий момент в мире», – рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.
«Чем больше болеют, тем больше вероятность того, что появится новые варианты. Какие-то из них могут обладать новыми свойствами, например, способностью быстрее распространяться, приводить к более тяжелому течению болезни и так далее», – говорит Гущин.
Он привел аналогию с переписыванием какой-либо книги – чем большее количество людей возьмутся ее писать под диктовку, и чем чаще такие циклы будут повторяться, тем больше будут изменения. А когда текст станет далек от оригинала, может измениться не только его точность, но и даже смысл.
«С переписыванием генома вируса – то же самое. Чем больше циклов репликации вируса, чем больше количество заразившихся людей, тем больше вероятность того, что вирус попадет в какой-то иммуносупрессивный организм, который не сможет его быстро победить. Вирус будет эволюционировать, изменяться, адаптироваться, а значит выше шанс того, что он изменится», – объясняет специалист.
Для того, чтобы противостоять этому, продолжает собеседник, необходимо подавить количество циркулирующего вируса. «Тут два способа решения: можно всех загонять в жесткий локдаун, когда возникают вспышки. А можно вакцинировать, носить маски, проводить ранее выявление вируса у больных или условно здоровых. Все эти способы противодействия можно в разной мере комбинировать, но понятно, что лучший из них и наиболее экономически целесообразный – вакцинация и ревакцинация. Это позволяет за относительно небольшие ресурсы создать популяцию устойчивых людей, которые с меньшей вероятностью будут распространителями, меньше начнут попадать в больницы, и с большей вероятностью не станут источником новых штаммов», – рассказывает Гущин.
Эксперт подчеркивает, что если человек здоров, вакцинирован, регулярно носит маску и тестируется при появлении симптомов, то он с существенно меньшей вероятностью, во-первых, заболеет сам, а, во-вторых, станет источником вируса для окружающих.
«Когда невакцинированный человек заболевает, он не только имеет больший шанс заболеть тяжело, но его организму нужно больше времени на выработку защиты, которая будет подавлять вирус. И поэтому в первые дни количество вируса у человека на слизистых может быть огромным, он может стать источником опасности для десятка-сотен людей. А в случае, когда человек вакцинирован, у него уже существует защита, и даже если он заболевает, его иммунная система быстрее отвечает и подавляет высокие уровни живого вируса на слизистых. Поэтому человек в принципе меньше выделяет вируса в окружающую среду, выделяемый вирус менее инфекционный», – делится собеседник.
Кроме того, он поясняет, что у людей, имеющих очень слабую иммунную защиту (например, ВИЧ-инфицированные или с иммунодефицитом), вирус может сохраняться дольше. А чем дольше вирус сохраняется, тем больше вероятность того, что появится мутация с какими-то новыми свойствами.
«У вакцинированного человека есть антитела, и даже если они по какой-то причине не идеальны, то будут быстро доработаны организмом, их уровень будет очень быстро повышен до того, который позволит вывести вирус из организма существенно быстрее. При вакцинации и срок выделения вируса сокращается, и количество выделяемого вируса сокращается, а, значит, и заразится меньшее количество людей. Ну, и тут связь прямая: чем меньше вируса, тем меньше вероятность появления мутаций», – подытожил Гущин.
Выезжавший в ЮАР для изучения штамма «омикрон» в составе группы специалистов Минздрава профессор Вадим Тестов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что взрослым легче заразиться новым штаммом от детей, поскольку он чрезмерно заразен.
В Роспотребнадзоре рассказали об антителах-мусорщиках
Количество антител-мусорщиков, очищающих организм от старых погибших клеток, после коронавируса увеличивается, и при большом объеме поражения могут вырабатываться антитела, агрессивные к живым клеткам, заявила замдиректора по клинической работе МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Руженцова рассказала, что «антитела к клеткам разных органов и тканей человека, или аутоантитела, имеются у всех людей, они необходимы для очистки организма от старых погибших клеток, поскольку идет постоянный процесс обновления», передает РИА «Новости».
«Такие аутоантитела называют иногда антителами-мусорщиками. При любом инфекционном заболевании количество погибающих клеток растет. Чем сильнее проявления инфекции, тем больше их количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенесших COVID-19 рост количества аутоантител ожидаем», – отметила она.
Указывается, что при большом объеме поражения могут вырабатываться более активные антитела, которые могут проявить агрессию и против живых клеток. При этом нет данных о клинических симптомах, связанных с выявленным повышением уровней аутоантител, нет и сведений об их уровне у пациентов до заболевания коронавирусной инфекцией.
По ее словам, наличие таких антител еще не болезнь, а только ее возможность.
Между тем руководитель лаборатории цитокинов, врач иммунолог МНИИЭМ имени Габричевского, доктор медицинских наук Анна Топтыгина сообщила, что постинфекционные аутоиммунные процессы развиваются не часто, не более чем у 2-3% пациентов. В основном это происходит при несвоевременном или неправильном лечении.
Ранее в Journal of Translational Medicine вышла статья, в которой сообщалось, что антитела, возникающие у людей, переболевших коронавирусом, способны атаковать здоровые клетки органов и тканей организма.
До этого ученые определили роль клеточного иммунитета в защите от COVID.
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Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом
Российский спортсмен и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусной инфекцией, сообщают СМИ.
Тест на коронавирус Нурмагомедова дал положительный результат, передает ТАСС со ссылкой на портал Asian MMA.
Его поместили в карантин в гостиничном номере в Сингапуре, где должен был пройти турнир по смешанным единоборствам One Championship. На турнире планировалось выступление подопечного Нурмагомедова Сайгида Изагахмаева.
Напомним, Нурмагомедов победил ирладского бойца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 осенью 2018 года. Бой закончился дракой за пределами ринга и скандалом.
В своем последнем поединке он победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона UFC и заявил о завершении карьеры.
В 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова – отца Хабиба Нурмагомедова. 4 июля отца его похоронили в Дагестане.
Сам чемпион UFС прокомментировал смерть отца через месяц после трагедии.
Глава Минздрава Германии заявил об особой опасности «омикрона»
Штамм коронавируса «омикрон» представляет повышенную опасность для системы здравоохранения ФРГ из-за особенностей структуры вакцинированного населения республики, сообщил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.
«Я не думаю, что следует переносить [на ФРГ] оптимистичные [результаты исследований, согласно которым, ] омикрон-вариант <…> менее опасен, чем «дельта». В Германии особенно высока доля непривитых пожилых людей, многие из которых [в силу] сопутствующих заболеваний сильнее подвержены риску тяжелого протекания болезни в случае заражения COVID-19», – приводит слова министра ТАСС.
Как считает Лаутербах, именно по этой причине «омикрон» может создать значительную нагрузку на систему здравоохранения Германии. Чтобы не допустить ее отказа, ведомство считает первостепенной задачей предотвратить резкий всплеск заболеваемости новым штаммом, который, согласно ряду исследований, обладает повышенной способностью к распространению.
Для сдерживания «омикрона» эксперты ведомства предлагают в первую очередь продолжать придерживаться уже принятых ранее мер, таких как минимизация социальных контактов, возможность посещать магазины и рестораны только при наличии сертификата о вакцинации или выздоровлении, а также ограничение на пользование общественным транспортом только для привитых, выздоровевших или имеющих при себе актуальный отрицательный ПЦР-тест. Министр сообщил, что такой антиковидный режим оказался эффективным и уже приводит к снижению темпов распространения нового варианта коронавируса.
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Глава ведомства также отметил, что министерство надеется замедлить рост числа случаев тяжелого протекания болезни и летальных исходов при заражении «омикроном» за счет принятых в Бундесрате в пятницу новых исключений из списка противовирусных ограничений. Теперь время карантина и самоизоляции сокращается до семи дней, а работникам медицинской сферы гарантируется приоритетное бесплатное проведение ПЦР-тестов, чтобы они могли максимально быстро вернуться к исполнению своих обязанностей в случае подозрения на COVID-19. Министерство также намерено продолжать кампанию по ревакцинации населения бустерными дозами, при этом ее темпы будут ускорены.
Общее число умерших за все время пандемии в Германии превысило 114 тыс. человек. С начала эпидемии инфекцию выявили у более чем 7,5 млн жителей Германии, из них свыше 6,2 млн граждан республики выздоровело. Население Германии составляет 83,2 млн человек.
Напомним, во вторник стало известно, что в больницах Германии обострилась нехватка сестринского персонала. В конце декабря минувшего года в Германии зафиксировали первую смерть инфицированного штаммом коронавируса «омикрон».
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Песков опроверг слухи об отмене бесплатной вакцинации от коронавируса
Российское руководство не намерено отменять бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли отменить бесплатную вакцинацию от коронавируса, передает ТАСС.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов сообщил в соцсетях, что правительство России якобы намерено сделать вакцинацию от коронавируса платной.
Политолог Дмитрий Абзалов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что различные знаменитости, спекулируя на слухах о вакцинации, пытаются «капитализировать» свои заявления.
В России за сутки выявили 27,1 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 27179 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27179 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 774 304 вирус-положительных пациента в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6555, Санкт-Петербурге – 3314, Московской области – 2589.
Также за сутки зафиксировано 723 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 320 634 человека.
За сутки в России полностью выздоровели 26 584 человека, всего выздоровели 9 835 884 человек.
Накануне, 14 января, в России выявили 23820 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 3359.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политолог: Решение ЕР отложить закон о QR-кодах созвучно желанию граждан
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«Дальнейшая судьба законопроекта о QR-кодах зависит от того, насколько принятые к нему поправки учитывают те предложения, которые высказывались общественными организациями и регионами, в том числе о выдаче сертификатов по факту наличия антител», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Склянчук. О том, что рассмотрение законопроекта в Госдуме отложено по предложению ЕР в пятницу сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Андрей Турчак и партия «Единая Россия» руководствовались, прежде всего, здравым смыслом. Сегодня последний день внесения поправок. На следующей неделе Госдуме и профильному комитету нужно было бы определяться с рассмотрением законопроекта во втором чтении. Поэтому сегодняшнее решение – это еще и показатель политического планирования, которое выстроено в «Единой России», – отметил политолог, эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук. Уже на следующей неделе на Совете Госдумы должно быть принято официальное решение отложить рассмотрение этого документа для его доработки.
«Дальнейшая судьба законопроекта зависит от того, насколько принятые к нему поправки учитывают те предложения, которые высказывались общественными организациями и регионами, в том числе о внедрении практики выдачи сертификатов по факту наличия антител», – отметил эксперт. Он также поддержал инициативу заменить термин «QR-код» на «медицинский паспорт»,так как требования закона должны быть «интуитивно понятны хипстеру и доярке, молодому и пожилому человеку».
Склянчук сообщил, что, по данным социологов у некоторых граждан закон действительно вызывал опасения в связи с планировавшимися ограничениями на посещение общественных мест без QR-кодов. «Негативные ожидания граждан от введения QR-кодов основаны на понимании, что в реальной жизни они все равно бы не дали стопроцентную эффективность, а повседневность бы изменили сильно. Опасения связаны, прежде всего, с разделением граждан – у кого-то есть смартфон, у кого-то нет. Кто-то сделал прививку, а кто-то нет. Кто-то маску носит правильно, а кто-то на подбородке, и так далее», – говорит эксперт.
При этом решение отложить рассмотрение законопроекта было принято не под давлением противников вакцинации, отметил собеседник. «Здесь нет отхода от федеральной линии, связанной с различными способами противодействия распространению коронавируса. Наоборот, это поддержка линии на обязательную вакцинацию с помощью косвенных и сопутствующих мер, которые побуждали к вакцинации путем разъяснения и убеждения. Поэтому я считаю, что неправильно трактовать это как победу антипрививочников. Здесь основной движущей силой были привитые люди, которые не хотели превращения собственной повседневной жизни в подобие режимного пионерского лагеря, где все ходили бы с определенными маркерами», – пояснил Склянчук.
В пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложено по предложению партии. При этом в ЕР ознакомились с вносимыми ко второму чтению поправками. Турчак отметил, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта». Этот документ был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря, второе чтение намечалось на середину января.
«На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию – он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», – сказал Турчак. Он добавил, что «сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче – помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям».
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, правительство совместно с ЕР решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По словам Голиковой, законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы».
Вице-премьер заверила, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по отрицательному ПЦР-тесту. Кроме того, Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. Военнослужащие и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.
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Власти США обвинили в расизме при лечении больных COVID
В штатах Юта и Миннесота дефицитные лекарства при COVID-19 выдают в первую очередь небелым гражданам, поэтому власти были обвинены в расизме.
На системы здравоохранения штатов по этом поводу собираются подавать в суд. Юридическая группа America First Legal, которую организовал сторонник Трампа Стивен Миллер, назвала подобное распределение лекарств расистским, передает Telegram-канал «RT на русском».
Позже в Минздраве Юты прокомментировали обвинения, там сообщили, что представители расовых меньшинств на 30-50% чаще попадают в больницы с коронавирусом, чем белые.
Ранее сообщалось, что в начальной школе Брайтона запретили знаменитую рождественскую песню Jingle Bells из-за ее якобы «сомнительного прошлого», по мнению директора учебного заведения, песня является оскорбительной.
Число заразившихся коронавирусом в Аргентине установило антирекорд
Аргентинские медики за сутки выявили 139853 случая инфицирования коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии, всего в Аргентине по состоянию на пятницу было зарегистрировано 6932972 случая заражения, сообщило министерство здравоохранения республики.
За минувшие 24 часа в Аргентине умерли 96 заболевших COVID-19. Общее число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания достигло 117901 человек. Прошлый рекордный уровень заболеваемости – 134439 случаев за сутки – был зафиксирован 11 января, передает ТАСС.
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Резкий рост заболеваемости в республике стал наблюдаться в декабре 2021 года после выявления первых случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». При этом смертность по сравнению со второй волной коронавируса, пик которой в Аргентине пришелся на май 2021 года, остается низкой.
Напомним, 6 декабря 2021 года Аргентина одобрила применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции. В начале июня президенты России Владимир Путин и Фернандес на полях Петербургского международного экономического форума в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине. Позже президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность за возможность использовать российский препарат от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения.
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Лидерами по коллективному иммунитету к COVID-19 стали Севастополь и Петербург
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала лидеров по коллективному иммунитету к COVID-19: Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка.
«Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень (коллективного иммунитета - прим.ВЗГЛЯД) превысил 80%. Это Севастополь (90%), Санкт-Петербург (83,5%), Карелия (81,9%) и Чукотка (81,1%)», – цитирует РИА «Новости» вице-премьера.
По данным оперштаба, близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Тува (78,2%), Липецкая область (77,9%), Мурманская область (77,3%) и Подмосковье (76,3%). Уровень 72% и выше показывают Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская и Тюменская области.
«Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф дает комплексную оценку эпидситуации и обусловлена пятью критериями. Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в восьми регионах. В девяти регионах отмечается улучшение», – отметила Голикова.
Ранее замминистра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что самый высокий коллективный иммунитет к коронавирусу в России зафиксирован на Чукотке и в Белгородской области.
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Президент Аргентины запланировал визит в Москву для встречи с Путиным
Президент Аргентины Альберто Фернандес 3 февраля посетит Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в администрации президента южноамериканской республики.
«Президент [Аргентины Альберто Фернандес] встретится 3 февраля в Москве с [российским лидером] Владимиром Путиным», – приводит слова представителя администрации президента южноамериканской республики ТАСС.
В администрации президента Аргентины также сообщили, что Фернандес намерен обсудить с президентом России «сотрудничество в сфере вакцин от коронавируса, инвестиции и другие темы, представляющие взаимный интерес». Как сообщается, Фернандес пробудет в Москве 48 часов, после чего отправится в Китай.
Напомним, число заразившихся коронавирусом в Аргентине в пятницу установило антирекорд. Резкий рост заболеваемости в республике стал наблюдаться в декабре 2021 года после выявления первых случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон».
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В начале декабря 2021 года Аргентина одобрила применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции. В начале июня президенты Путин и Фернандес дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине. В том же месяце президент Аргентины выразил благодарность России за возможность использовать препарат «Спутник V» для вакцинации населения.
Напомним также, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что для полной защиты от штамма «омикрон» необходимо проходить ревакцинацию «Спутником Лайт» через шесть месяцев. Он также заверил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не нуждается в модификации под штамм «омикрон». Президент Владимир Путин говорил, что «Спутник V» работает против «омикрона» эффективнее других препаратов.
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Собянин спрогнозировал прирост в 7 тыс. случаев коронавируса в Москве за сутки
Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки в российской столице может дойти до 7 тыс. человек, заявил мэр города Сергей Собянин.
«По данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, «омикрон» начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. Что, собственно, и демонстрируют даже последние вот дни – вчера и сегодня. Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6-7 тысяч человек, заболевших ковидом», – цитирует Собянина РИА «Новости».
Он добавил, что рост может с высокой вероятностью продолжится на следующей неделе. При этом число тяжелых случаев не растет, также не увеличивается число госпитализаций.
«Тем не менее, все равно необходимо быть осторожными, беречься. Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, которые должны оградить себя от излишних контактов, выполнять те требования, которые предписаны Роспотребнадзором: ношение масок и соблюдение санитарного режима», – подвел итог градоначальник.
Ранее глава города сообщал, что правительство Москвы отмечает значительное число заразившихся штаммом «омикрон», ситуация с коронавирусом может стать более серьезной, чем в предыдущие волны.