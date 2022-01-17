Лукашенко заявил о наращивании военных Украины у границ Белоруссии

У границ Белоруссии идет наращивание военного контингента Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из «националистов-радикалов». Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, мигранты на Украину «идти не собираются». «С Украины свои люди бегут, а они будут «защищаться от мигрантов из Беларуси», – отметил президент.

Отмечается, что на Украине у белорусских границ проводится спецоперация «Полесье», в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих.

Также Лукашенко отметил, что Польша просит НАТО развернуть у Белоруссии многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения.

«Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока (который сейчас на переговорах (по безопасности) телепается с Россией, хотя, действительно, Россия права – (НАТО пытается) заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести, как будто ничего не происходит, а мы видим, что происходит) с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные, мы сразу задаем вопрос: зачем?» – сказал он.

Кроме того, глава государства отметил, что около 8-10 тыс. военных США находятся на территории Польши и стран Балтии.

«Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете?» – заметил он.

Ранее замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.