Depeche Mode высказали желание лететь в космос на ракете России

Солист группы Depeche Mode Дэйв Гаан и продюсер Ричи Мачин в интервью российским журналистам заявили, что ни за что не согласятся полететь в космос на разработанных западными изобретателями ракетах, а предпочтут лететь за пределы атмосферы на корабле из России.

«Мы точно не полетим на самолете Брэнсона, ибо мы летали на его самолетах. Именно поэтому надо везде летать на воздушных шарах. В самолетах – ужасно, и все, у кого есть Tesla, жалуются на него», – передает слова «Известия» Мачина.

При этом Гаан его поддержал и отметил, что «никогда мы не выберем Безоса». «Нет, я видел его корабль. Может быть, на российском бы полетели, это мог бы быть российский корабль», – заключил он.

Ричард Брэнсон – британский предприниматель, основатель Virgin Group, включающей около 400 разных компаний. Летом 2021 года он совершил полет в космос на собственном ракетоплане Virgin Galactic. Двухфюзеляжный самолет с закрепленным на нем ракетопланом поднялся на высоту более 80 километров над пустыней в Нью-Мексико.

Джефф Безос – американский бизнесмен, основатель интернет-компании Amazon.com, аэрокосмического предприятия Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В июне 2021 года Безос сообщил, что вместе с братом намерен совершить суборбитальный полет на космическом корабле компании Blue Origin. Полет состоялся в июле.

Напомним, в начале декабря прошлого года ракета «Союз» отправила японских туристов к МКС. Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» стартовала с космодрома Байконур, к МКС отправились японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, его помощник Едзо Хирано и командир корабля российский космонавт Александр Мисуркин. На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube.