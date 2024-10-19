Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».9 комментариев
В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
Президент России Владимир Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора», – подчеркнул представитель Кремля.
Также Песков приветствовал готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца к диалогу с российским лидером.
«Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», – подчеркнул он.
При этом представитель Кремля отметил, что в данный момент ни Германия, ни США пока не инициировали контактов с Путиным касательно ситуации на Украине. Однако Песков заметил, что слова Шольца о готовности к диалогу в данный момент не подкреплены какой-либо реальной готовностью.
«Последуют ли за этим какие-то инициативы – время покажет», – указал он.
В заключение представитель Кремля отметил, что любая война заканчивается миром, однако в ситуации с Украиной для России главное – защитить себя.
«Нам главное – решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», – резюмировал Песков.
Ранее Путин назвал условие, при котором Россия будет вести диалог с Украиной.