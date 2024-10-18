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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

    13 комментариев
    18 октября 2024, 23:56 • Новости дня

    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»

    Госдеп предложил до 10 млн долларов за данные о проекте «Рыбарь»

    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»
    @ Рыбарь/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп объявил о вознаграждении за информацию о проекте «Рыбарь» в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»), которая предлагает награду на сумму до 10 млн долларов за информацию, касающуюся вмешательства в выборы в США.

    На сайте Rewards for Justice сообщается, что награда до 10 млн долларов предлагается за информацию об иностранных лицах и организациях, якобы причастных к вмешательству в выборы в США.

    Утверждается, что «российская медиаорганизация Rybar LLC (также известная как Rybar, Rybar OOO и Project Rybar)» ведет «пропагандистские каналы» в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    В частности, речь идет о «TEXASvsUSA», который, по версии Госдепа, нацелен на создание социального и политического напряжения в США, особенно в контексте предстоящих президентских выборов, используя для этого «проблему нелегальных мигрантов, пересекающих границу Техаса».

    «Рыбарь» управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах», – говорится в сообщении.

    Также указан ряд лиц, которые, как утверждает американская сторона, «осуществляли операции по оказанию вредоносного влияния на избирательный процесс в США». В частности, в список включены основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук и Валерия Звинчук, которая названа креативным директором «Рыбаря».

    В ответ Звинчук опубликовал на Rutube видео «Минюст, Госдеп, где миллионы?». Он заявил: «Мы молодцы. Нас обвиняют в том, к чему мы не причастны. Считают угрозой национальной безопасности США». Комментируя обещание награды за информацию, он продемонстрировал свой паспорт и назвал адрес прописки. «Ищите, удачи», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении Звинчука были введены западные санкции.

    17 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт: Интервью Харрис телеканалу Fox News оказалось провальным

    Американист Дробницкий: Харрис нечего предложить американцам, кроме оголтелой критики Трампа

    Эксперт: Интервью Харрис телеканалу Fox News оказалось провальным
    @ Paul Sancya/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камала Харрис лукавит, говоря о том, что она изменит курс президента Джо Байдена. Она не сможет провести значительных реформ, поскольку члены Демпартии желают оставить все как есть. Преодолеть давление у нее попросту не выйдет, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Камала Харрис в интервью телеканалу Fox News заявила о намерении отказаться от курса Байдена при победе на выборах.

    «Камала Харрис и Дональд Трамп борются за голоса неопределившихся граждан. И на этом фоне решение об интервью Fox News выглядит логичным. Телеканал известен скептическим отношением к демократам. Соответственно, велика вероятность того, что его аудитория попросту не уделяет внимания ресурсам, на которых Харрис отчаянно поддерживают», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Судя по всему, стояла задача достучаться до определенной группы американцев. Демократы хотели показать, что они не боятся выступлений на тех площадках, где их воспринимают с некоторой долей сомнения. По идее, это должно было внушить неопределившимся избирателям уважение к партии и ее кандидату», – отмечает он.

    «Однако Камала Харрис сама по себе не годится для реализации подобного плана. Она не умеет отвечать на сложные и неудобные вопросы. Было видно, как демократ пытается «съехать» с тем, которые предлагал интервьюер. Любую обозначенную проблему она сводила к простым лозунгам, которые озвучивает на каждом публичном выступлении», – акцентирует собеседник.

    «Харрис говорила по методичке, и это было заметно. При этом тезисы, высказанные ею на Fox News, порой противоречили сами себе. С одной стороны, она рассказала, что все самое лучшее в политике Джо Байдена было инициировано ее силами. С другой – во всеуслышание заявила, что не станет продолжать курс своего предшественника», – считает эксперт.

    «На самом деле, изменить политический процесс кардинальным образом у нее не выйдет. Демократы сделали ставку на Харрис как раз для того, чтобы все осталось по-прежнему. Партии нужно одно единственное обновление – формальная замена лица, сидящего во главе государства. Но этот трюк, кажется, не сработает: общество хочет реформ», – полагает он.

    «Таким образом, демократам попросту нечего предложить людям. Единственное, что в их риторике более-менее работает, – это постоянные обвинения Дональда Трампа в его непрофессионализме. Какой-то части избирателей эти выкрики действительно нравятся. Но в целом, кроме критики своего оппонента, у Харрис больше ничего нет», – рассуждает собеседник.

    «Однако ее рейтинги после интервью, скорее всего, подрастут. Издания, симпатизирующие демократам, «дорисуют» ей необходимые проценты, закрыв глаза на то, что в реальности ситуация не изменится. Избиратели давно определились, кто за кого будет голосовать. Американское общество расколото, и это – главная проблема для любой будущей власти США», – заключил Дробницкий.

    Ранее Камала Харрис дала интервью телеканалу Fox News. В нем она заявила об отсутствии намерений продолжать курс Джо Байдена в случае победы на президентских выборах в ноябре. Кандидат от Демократической партии подчеркнула, что ее лидерство будет основано на собственном жизненном и профессиональном опыте.

    Она также указала, что, в отличие от Байдена, большая часть ее карьеры прошла вне Вашингтона. Харрис считает, что представляет новое поколение политиков, что предоставляет ей качественно иную точку зрения на президентство. При этом в предвыборном штабе Дональда Трампа интервью демократа назвали катастрофой.

    Так, пресс-секретарь команды республиканцев Кэролайн Ливитт заявила, что кандидат от Демпартии проявила себя в качестве человека, неспособного справляться с давлением. Она отметила, что Харрис часто демонстрировала раздраженность. При этом политик не дала четких ответов ни на один вопрос интервьюера. В штабе также указали, что вся кампания оппонентов строится на лжи о Дональде Трампе.

    Ранее американские СМИ писали, что в преддверии выборов между командами Джо Байдена и Камалы Харрис возникли разногласия. По данным портала Axios, президент перестал участвовать в агитационных мероприятиях кандидата от Демпартии не только по состоянию здоровья, но и в связи с низкими рейтингами.

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    17 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Харрис отказалась продолжать курс Байдена в случае победы

    Камала Харрис заявила о намерении не продолжать курс Байдена в случае своего президентства

    Харрис отказалась продолжать курс Байдена в случае победы
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах не станет продолжать курс Байдена и представит свой подход к управлению страной, подчеркнув свой жизненный опыт и новые идеи.

    Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила о своем намерении не продолжать президентский курс Джо Байдена в случае своей победы на выборах в ноябре. Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что ее президентство будет основано на собственных жизненном и профессиональном опыте, а также новых идеях.

    «Мое президентство не будет продолжением президентского курса Джо Байдена, и как любой другой президент, который приступает к выполнению своих полномочий, я привнесу свой жизненный и профессиональный опыт и новые идеи», – сказала Харрис, передает ТАСС.

    Она также отметила, что значительная часть ее карьеры прошла вне Вашингтона, что отличает ее от Байдена.

    Харрис также подчеркнула, что представляет новое поколение лидеров, что, по ее мнению, предоставляет ей уникальную точку зрения на президентство. Ранее в интервью ABC она затруднилась назвать конкретные отличия в своих возможных действиях от политики Байдена, заявив, что ей ничего не приходит на ум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Камала Харрис выразила уверенность, что Америка должна продолжать оказывать международную поддержку, несмотря на внутренние вызовы.

    При этом кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. 

    Трамп также заявил об отказе от повторных дебатов с вице-президентом страны Камалой Харрис.

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    18 октября 2024, 20:00 • Видео
    Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

    Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

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    18 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена

    Политолог Рар: США, как и Германия, опасаются прямой конфронтации с Россией на полях Украины

    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Берлин и Вашингтон не собираются всем жертвовать ради реализации желаний Владимира Зеленского. Вовлечение в конфликт на Украине поставит западные государства перед угрозой прямой войны с Россией. Однако некоторые политики ЕС и США отрицают подобную опасность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине.

    «Олаф Шольц не стал бы выступать против «плана победы» Владимира Зеленского, если бы инициативу поддержал Джо Байден. В реальности же именно США не хотят провоцировать прямого столкновения ядерных держав. В этом плане канцлер ФРГ стоит на схожих с американским президентом позициях», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По его мнению, ожесточенное противостояние Берлина и всего НАТО с Москвой может закончиться катастрофой для всех. Однако в западном лагере сохраняются силы, которые готовы идти на риск. Некоторые политики считают, что опасности конфликта России и альянса не существует, мол, все это лишь блеф со стороны Кремля», – отмечает он.

    «При этом Шольц хорошо понимает, что Зеленский не желает проигрывать в текущей войне. Именно поэтому он поставил Вашингтон и Брюссель перед ультиматумом: дайте Украине ядерное оружие или впустите Киев в НАТО. Он активно продвигает идею, что «остановить» Россию можно только таким путем», – считает собеседник.

    «Шольц не хочет удовлетворять подобные запросы Зеленского, но все же западные государства продолжат поддерживать ВСУ вооружениями и деньгами. Примечательно, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц придерживается иной позиции, а между тем в следующем году он вполне может одержать победу на выборах канцлера ФРГ», – акцентирует эксперт.

    «Этот политик поддерживает передачу Украине ракет Taurus и считает, что Киеву необходимо обеспечить право на нанесение ударов по всей территории России. Он по-прежнему солидарен с Зеленским в том, что мира в Европе можно добиться лишь через победу ВСУ в конфликте с Москвой», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине. При этом во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом он отметил, что поддержка ВСУ все еще остается важным направлением работы для западных государств. Если же альянс вступит в открытую войну с Россией, по его оценке, это может обернуться серьезной катастрофой.

    Состоялась и личная встреча Шольца с Владимиром Зеленским. По ее итогам выяснилось, что по вопросу о членстве Украины в НАТО канцлер ФРГ остался на прежних позициях: Киев не должен присоединяться к альянсу. Также Германия не станет передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    Однако Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по сложившемуся конфликту, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

    Напомним, до этого Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Брюсселе. Инициатива подразумевает членство Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойными комплексами вглубь территории РФ, соглашение с ЕС и США по защите природных ресурсов страны и обеспечение государства «неядерным стратегическим пакетом». Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу ВСУ РСМД и ПРО.

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    18 октября 2024, 04:28 • Новости дня
    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине

    New York Times сообщила о невозможности для Пентагона больших поставок ракет ATACMS Украине

    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон признал, что большие поставки ракет ATACMS Украине невозможны, так как это создаст угрозу резервам США, пишет New York Times со ссылкой на представителей ведомства.

    «Представители Пентагона заявляют, что они попросту не могут поставлять больше их (ATACMS) Украине, не залезая в резервы сладов американских военных, предназначенных для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии», – приводит РИА «Новости» текст статьи New York Times.

    Эта ситуация стала одной из причин, по которым президент США Джо Байден отказал Украине в разрешении на удары вглубь России. Почти каждую наделю в министерстве обсуждается, как подобные поставки влияют на возможность США реагировать на новые конфликты, особенно в Тихоокеанском регионе. Руководство американской армии настаивает на необходимости осторожного подхода к распределению вооружений, пишет издание.

    Дополнительное напряжение создается из-за одновременных конфликтов на Украине и в Израиле, что еще сильнее ограничивает возможности США. Потребности украинской армии в системах ПВО, таких как Patriot, которые Киев запрашивает для защиты своей энергетической инфраструктуры, также осложняют положение и могут снизить боеготовность американских сил, говорится в материале NYT.

    Американские чиновники выражают обеспокоенность в связи с тем, что окажется под угрозой способность усиления военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе в случае, если Китай вторгнется на Тайвань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский представил в Раде свой «план победы». Он призвал западных союзников, включая США, снять ограничения на использование дальнобойного оружия против России, а также потребовал разместить на Украине «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет».

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    17 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Рябков: Вашингтон балансирует на грани открытого конфликта ядерных держав

    Tекст: Вера Басилая

    Американские инициативы по переговорам о сокращении вооружений являются попыткой одурачить мировое сообщество, поддерживая напряженность и балансирование на грани ядерного конфликта, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, заявления США о якобы желании начать переговоры по сокращению вооружений рассматриваются как манипулятивная игра на публику, передает ТАСС .

    «На сегодня – это не более чем абстракция, попытка одурачить мировое большинство, которое тоже, конечно, заинтересовано в стратегической стабильности и в переговорах, но Вашингтон, не поясняя главного, держит ситуацию в огромном напряжении и балансировании на грани открытого конфликта ядерных держав», – сказал Рябков.

    По его словам, текущая ситуация требует более конкретных и искренних шагов со стороны США, чтобы предотвратить дальнейшее обострение международной напряженности.

    Президент США Джо Байден заявил о готовности начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие переговоры невозможны без учета всех аспектов безопасности, особенно учитывая текущую международную обстановку.

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по СНВ равносильны перемирию с Гитлером.

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    17 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Киберспортсмен из США извинился за оскорбительные слова о России

    Американский киберспортсмен Кэллахан извинился за оскорбительные слова о России

    Tекст: Вера Басилая

    Американский киберспортсмен Куинн Кэллахан из команды Gaimin Gladiators извинился за оскорбления в адрес России, «сделанные в пылу спора», следует из сообщения спортсмена в соцсети.

    Кэллахан публично раскаялся за свое поведение, объяснив, что его слова были сказаны в пылу во время неудачной игры. Он извинился перед всеми, кого обидели его слова, и выразил сожаление о случившемся, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел во время тренировочного матча, когда Кэллахан в споре с казахстанским игроком Егором Миллером позволил себе негативные высказывания о России. Это вызвало критику со стороны русскоязычного сообщества Dota 2. Кэллахан отметил, что старается работать над собой и уменьшить количество негативных высказываний во время игр.

    Руководство команды Gaimin Gladiators также выразило недовольство поступком Кэллахана и вынесло ему официальное предупреждение. Команда пообещала принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем. Ранее Кэллахан успешно выступал вместе с россиянином Антоном Шкредовым на турнире The International, где Gaimin Gladiators стали финалистами.

    Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит обвинил украинских киберспортсменов в русофобии после отказа пожать руки российским игрокам из команды Virtus.Pro на турнире по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро. Смит назвал этот отказ русофобией.

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    17 октября 2024, 02:40 • Новости дня
    Штаб Трампа назвал интервью Харрис катастрофой

    Штаб Трампа назвал интервью Камалы Харрис катастрофой и усомнился в ее способностях

    Tекст: Денис Тельманов

    Штаб Дональда Трампа раскритиковал интервью Камалы Харрис на Fox News, заявив, что она не справится с давлением на президентском посту в США.

    Штаб Дональда Трампа остро раскритиковал интервью кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис телеканалу Fox News, назвав его катастрофой. Пресс-секретарь штаба Кэролайн Ливитт заявила, что Харрис в ходе интервью проявила себя как неспособная справиться с давлением, показав раздраженность и нежелание брать на себя ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы, передает ТАСС.

    В заявлении штаба Трампа утверждается, что президентская кампания Харрис основана на лжи о Дональде Трампе, а в ходе интервью она не дала четких ответов на вопросы ведущего Бретта Байера.

    Штаб республиканцев выразил уверенность, что Харрис не сможет справиться и с давлением на посту президента США.

    Камала Харрис стала первым за восемь лет кандидатом в президенты от демократов, давшим интервью Fox News. Ранее кандидатом от Демократической партии предполагался Байден, однако после неудачи на дебатах с Трампом он решил выйти из гонки и поддержал Харрис, которая была утверждена кандидатом на съезде партии в Чикаго.

    Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах представит свой подход к управлению страной, не продолжая курс Байдена, а также выразила уверенность в необходимости продолжения международной поддержки для укрепления национальной безопасности.

    Дональд Трамп заявил о возможном задействовании армии на выборах для борьбы с «радикальными левыми» и «опасностью изнутри».

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    16 октября 2024, 23:34 • Новости дня
    Карлсон анонсировал сериал о саботаже чиновников во время президентства Трампа

    Такер Карлсон анонсировал сериал из шести серий о теневом правительстве в США, саботировавшим решения Дональда Трампа

    Карлсон анонсировал сериал о саботаже чиновников во время президентства Трампа
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Журналист Такер Карлсон анонсировал документальный сериал из шести серий о теневом правительстве США, премьера которого состоится 21 октября.

    Проект будет состоять из шести серий, и первая из них выйдет 21 октября, рассказал телеведущий в своем микроблоге.

    По словам Карлсона, сериал раскроет, как чиновники, политики и спецслужбы саботировали деятельность 45-го президента США Дональда Трампа.

    Карлсон подчеркнул, что материал сериала также будет касаться влияния американского истеблишмента на жизни сторонников республиканской партии. Журналист обещает показать, как противники Трампа пытались воздействовать на его политику и действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск с июля по сентябрь выделил более 75 млн долларов на поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа через собственный политический комитет, который активизировал агитацию в нескольких штатах.

    Дональд Трамп заявил, что при необходимости на выборах в США может быть задействована армия для борьбы с «радикальными левыми» и «опасностью изнутри».

    В субботу житель Лас-Вегаса Вэм Миллер был задержан возле митинга Трампа в Калифорнии с оружием, как сообщил шериф округа Риверсайд Чад Бьянко. Позже мужчина заявил что не собирался устраивать покушение.

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    16 октября 2024, 12:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил ложь Зеленского об участии военных КНДР в конфликте на Украине

    Экс-сенатор Долгов: Американцы не поддержали «утку» Зеленского об участии КНДР в конфликте на Украине

    Эксперт объяснил ложь Зеленского об участии военных КНДР в конфликте на Украине
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Миф об участии КНДР в конфликте на Украине был нужен Киеву. Но Сеул сейчас будет поддерживать любые заявления, чтобы опорочить Пхеньян. Однако все настолько «шито белыми нитками», что даже США оказались не готовы подписываться под этим, сказал газете ВЗГЛЯД бывший зампостпреда России в ООН Константин Долгов. Ранее Белый дом признал отсутствие доказательств участия Северной Кореи в СВО.

    «Есть хорошая поговорка: трудно найти в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет. Эти слова отлично характеризуют все заявления Южной Кореи и Украины относительно якобы участия военных КНДР в спецоперации России на Украине», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    По его словам, обвинения преимущественно нужны были Киеву. «ВСУ терпит неудачи по всей линии фронта. И Зеленскому надо как-то объяснить причины таких провалов. В ход пошли инсинуации о том, что нам кто-то помогает», – рассуждает спикер.

    «Неудивительно, что американцы не стали поддерживать этот миф – все настолько «шито белыми нитками», что даже администрация Байдена оказалась не готова под этим подписываться. Тем более, что у Вашингтона есть своя собственная конфронтационная линия в отношении Пхеньяна. Видимо, решили не усложнять и без того грязную игру», – допускает собеседник.

    Он добавил: тот факт, что «утку» не поддержали, четко дает понять, что шансов на жизнь у мифа нет. «Что касается непосредственно Южной Кореи, Сеул сейчас будет поддерживать любые заявления, позволяющие опорочить Пхеньян. Не стоит забывать и о том, что южнокорейцы активно участвуют в антироссийской авантюре Запада, причем вопреки экономическим и прочим интересам собственной страны», – полагает Долгов.

    Резюмируя, спикер добавил, что Киев стал своего рода чемпионом по производству фейков, «ему ничего больше не остается», а Сеул, в свою очередь, также начинает играть неприглядную роль.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине. При этом он подчеркнул, что США беспокоят подобного рода сообщения.

    Напомним, авторами фейка об участии северокорейских военных в СВО являются Киев и Сеул. Так, Владимир Зеленский утверждал, что Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России. А незадолго до этого министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что КНДР может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России из-за подписанного договора между странами. Речь идет о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее уже опровергал слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции, назвав их необоснованными.

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    18 октября 2024, 17:05 • Новости дня
    Путин: США не остановят развитие Китая

    Путин: США «лет на 15 опоздали» и не смогут остановить развитие Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не смогут остановить экономическое развитие Китая, Вашингтон опоздал «на лет 15», и теперь их попытки сдержать Пекин оборачиваются против них самих, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Соединенные Штаты опоздали лет на 15, они не смогут остановить развитие Китая, это невозможно сделать, так же как невозможно сказать Солнцу – не вставай, оно все равно поднимется. Есть объективные процессы экономического развития, они связаны с миллионом факторов. Эта попытка сдержать развитие Китая, она негативно отражается на экономике самих Соединенных Штатов. Они делают производство ряда своих товаров низкоконкурентоспособными», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал, что экономики России, Китая, Индии и Саудовской Аравии будут демонстрировать «позитивный рост», а государства Африки и Юго-Восточной Азии – опережающий.

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    16 октября 2024, 01:45 • Новости дня
    Харрис заявила о необходимости помощи другим странам

    Камала Харрис призвала США не прекращать поддержку других стран ради внутренних проблем

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Камала Харрис выразила уверенность в том, что Америка должна продолжать оказывать международную поддержку, несмотря на внутренние вызовы, поскольку это укрепляет национальную безопасность и мировую роль страны.

    Вице-президент США Камала Харрис дала интервью радиостанции iHeartRadio, передает ТАСС. В ходе беседы она подчеркнула, что американское правительство не должно прекращать оказывать помощь другим странам, даже перед лицом внутренних вызовов. По ее словам, США способны одновременно поддерживать международные инициативы и решать внутренние проблемы.

    Харрис отметила, что отказ от обязанностей мирового лидера может нанести ущерб национальной безопасности и международному положению США.

    «Я твердо убеждена, что Америке никогда не следует отказываться от обязанностей мирового лидера», – заявила Харрис.

    Это заявление прозвучало в контексте ее предвыборной кампании на пост президента, где ее соперником от Республиканской партии будет бывший президент Дональд Трамп.

    Президентские выборы в США назначены на 5 ноября текущего года. Харрис рассчитывает на поддержку граждан, разделяющих ее видение роли США на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные вице-президентом США Камалой Харрис вслед за Джо Байденом, стали отражением американской модели международных отношений. Дональд Трамп заявил, что при необходимости на выборах в США может быть задействована армия для борьбы с «радикальными левыми» и «опасностью изнутри».

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    17 октября 2024, 09:45 • Новости дня
    Politico: Зеленский заявил Вашингтону о наличии у Киева всех необходимых ресурсов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон вместо просьбы о дополнительном финансировании заверил американские власти, что у Украины «есть все, что нужно для продолжения борьбы», пишет Politico.

    По данным издания, Зеленский во время визита в Вашингтон сообщил американским властям, что у Украины «есть все, что нужно», передает РИА «Новости».

    Politico сообщает, что он не стал напрямую просить о дополнительном финансировании, как ранее отмечал ряд сенаторов.

    Сенатор Крис Мерфи в свою очередь подчеркнул, что Зеленский заверил о наличии у Украины всех необходимых ресурсов.

    По информации газеты, Зеленский настаивал на ускорении поставок систем вооружений от США и разрешении их применения для ударов вглубь России.

    Politico пишет, что текущее финансирование, предоставляемое США Украине, заканчивается в начале 2025 года. Однако пока не было подтверждения о его продлении, что вызывает беспокойство как у украинской, так и у американской сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийские власти планируют передать киевскому режиму 49 списанных американских танков M1A1 Abrams. Правительство Румынии утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти, что является частью поддержки Украины на уровне НАТО и ЕС. Президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 425 млн долларов, включая системы ПВО, после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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    17 октября 2024, 09:53 • Новости дня
    Напарник Трампа предложил заменить Харрис на Байдена

    Джеймс Дэвид Вэнс предложил демократам заменить Харрис на Байдена после ее интервью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс предложил демократам рассмотреть замену Камалы Харрис на Джо Байдена в качестве кандидата на выборах после ее интервью Fox News, в котором она попыталась сократить отставание от Трампа.

    Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс предложил заменить вице-президента Камалу Харрис на действующего президента Джо Байдена в качестве кандидата на предстоящих выборах после ее интервью телеканалу Fox News, сообщает ТАСС.

    Камала Харрис стала первым за восемь лет кандидатом от демократов, давшим интервью Fox News, что вызвало критику со стороны республиканцев. Ранее Дональд Трамп и Джеймс Дэвид Вэнс неоднократно указывали на ее нежелание взаимодействовать с журналистами и редкость интервью, считая это попыткой скрыть некомпетентность.

    Между тем, согласно опросу Rasmussen Reports, Харрис сократила отставание от Дональда Трампа до одного процентного пункта. Трамп имеет поддержку 48% избирателей, в то время как Харрис поддерживает 47%. Опрос, проведенный 10 и 13–15 октября среди более 2 тыс. потенциальных избирателей, показал, что 3% готовы проголосовать за другого кандидата, а еще 3% не определились с выбором. Погрешность опроса составила 2%.

    Ранее штаб Дональда Трампа раскритиковал интервью Камалы Харрис на Fox News, заявив, что она не справится с давлением на президентском посту в США. Харрис заявила, что в случае победы на выборах не станет продолжать курс Байдена и представит новый подход к управлению страной, подчеркнув свой жизненный опыт и новые идеи. Вице-президент США Камала Харрис выразила уверенность в том, что Америка должна продолжать оказывать международную поддержку, несмотря на внутренние вызовы, поскольку это укрепляет национальную безопасность и мировую роль страны.

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    18 октября 2024, 14:01 • Новости дня
    Байден предрек «тяжелую зиму» в конфликте на Украине
    Байден предрек «тяжелую зиму» в конфликте на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден, выступая в Германии, предупредил о приближении «тяжелой зимы» в конфликте на Украине.

    Байден, находясь в Германии, высказал свои опасения относительно предстоящей зимы в контексте конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Он отметил, что миру предстоит пережить «очень трудную зиму», что подчеркивает серьезность текущей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в США напрямую влияют на будущее Украины, а также на возможность продолжения поддержки со стороны Запада.

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    17 октября 2024, 01:31 • Новости дня
    Raytheon согласилась выплатить США почти 1 млрд долларов за мошенничество

    Компания-производитель сбившей российский Ил-76 ракеты Raytheon обвинена в мошенничестве и выплатит США более 950 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Raytheon, ракетой производства которой был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими пленными, выплатит более 950 млн долларов в рамках дела о мошенничестве и коррупции при заключении государственных контрактов в США.

    Компания Raytheon, дочерняя структура RTX Corporation, согласилась выплатить свыше 950 млн долларов для урегулирования обвинений в мошенничестве, коррупции и завышении стоимости по государственным контрактам, сообщает ТАСС. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США, опубликованном на его официальном сайте.

    Raytheon обвиняется в завышении стоимости поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot и радиолокационной станции. Также выявлены факты коррупции, включая взятки катарским чиновникам для получения выгодных контрактов. Эти схемы продолжались в течение нескольких лет.

    Министерство обороны США в 2023 финансовом году выделило 431,4 млрд долларов на различные контракты, из которых 24,1 млрд долларов получила RTX Corporation. Это поставило компанию на второе место по объему контрактных расходов среди подрядчиков Пентагона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс подписал контракт с совместным предприятием COMLOG для изготовления до 1 тыс. ракет для ЗРК Patriot.

    При этом фрагменты, обнаруженные на месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, были идентифицированы как элементы ракеты MIM-104A комплекса Patriot, разработанной и произведенной корпорацией Raytheon.

    Ранее Китай ввел запрет на экспортную и импортную деятельность с компаниями Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense из-за их продаж оружия Тайваню.

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