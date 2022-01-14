«Молдовагаз» признал нехватку 45 млн долларов для расчета с Газпромом

Требуется помощь правительства Молдавии, чтобы расплатиться с Газпромом, заявил председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Чебан сказал, что «сейчас, возможно, возникает кассовый разрыв в части оплаты текущего потребления в январе». По его словам, «ситуация сложная». Однако Чебан полагает, что при «поддержке правительства» решение найдется, передает ТАСС со ссылкой на TVC 21.

Председатель правления компании пояснил, что тарифы не поспевают за ценой на газ на бирже. Так, «закупочная цена на январь составляет 647 долларов за тысячу кубометров, а в тарифе утверждена цена на уровне 430 долларов». В результате «не хватает в январе 43–45 млн долларов для расчета с Газпромом».

«Молдовагаз» не сможет получить кредит в молдавских банках из-за огромного исторического долга перед Газпромом. Обсуждается возможность предоставления правительством налоговых каникул и другие рычаги для улучшения финансового положения предприятия.

Напомним, «Молдовагаз» проинформировал правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств. Власти Молдавии не исключили введения режима ЧП из-за газового кризиса.