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«Молдовагаз» заявил об угрозе приостановки поставок газа
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Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» проинформировало правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств.
«Молдовагаз» проинформировал комиссию, что поставщик больше не допустит отрицательных финансовых отклонений, и о существующем риске прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в соответствии с договорными условиями», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства.
Ранее правительство Молдавии попросило Газпром дать отсрочку для оплаты поставок газа в январе 2022 года.
В декабре «Молдовагаз» полностью погасил очередной платеж Газпрому. ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа.
Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в размере 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
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МИД ответил на призыв Госдепа оперативно вывести войска ОДКБ из Казахстана
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«США не входят в ОДКБ, поэтому не имеют права диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц», – сказали газете ВЗГЛЯД в МИД России. Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана.
В российском МИДе напомнили Прайсу слова его шефа Энтони Блинкена о том, что США выступают против ограничения каких-либо стран от участия в союзах и установления сфер влияния.
«США – не член ОДКБ. Соответственно, диктовать условия или ограничивать действие договора, объединяющего стран-участниц, не имеют права, – сообщили в МИДе. – Их наставления мало кого интересуют, так как действия Вашингтона по наведению порядка как у себя дома, так и за рубежом неэффективны и ведут к еще большим проблемам».
В среду пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, а также призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны.
«Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать. Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что в случае затягивания вывода миротворцев в стране могли бы усилиться разговоры об «оккупантах».
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The New York Times заявила о победе Кремля в переговорах между США и Россией
Газета The New York Times назвала переговоры между Россией и США, проходившие 10 января в Женеве, победой Кремля из-за выхода на первый план проблемы расширения НАТО.
Специалист по России Кадри Лийк отметила, что США были серьезно подготовлены к переговорам, что стало сигналом для России. Отмечается, что даже без уступок со стороны США переговоры можно считать победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина, передает Рамблер со ссылкой на публикацию в The New York Times.
Напомним, ранее Москва выдвигала требование сократить военное присутствие НАТО до уровня начала 1990-х, а также отказаться от размещения вооруженных сил в бывших странах СССР.
В Вашингтоне высказались о готовности начать разговор на тему установления «взаимных ограничений на масштабы военных учений с повышением их прозрачности».
Позже глава российской делегации в Женеве Сергей Рябков оценил уровень подготовки США к переговорам.
На прошедшем брифинге он заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно позже.
Ранее сообщалось, что российская делегации находилась 9 и 10 января в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда.
МГУ: Девятилетняя студентка Теплякова сдала только один экзамен из четырех
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В пресс-службе МГУ сообщили, что девятилетняя студентка Алиса Теплякова сдала один экзамен из четырех, а потом перестала выходить на связь.
По данным пресс-службы, не идут на контакт и ее родители. За первый экзамен студентка получила неуд, а оценку за второй в вузе уточнять не стали, но отметили, что она его сдала. Теплякова учится в МГУ по индивидуальному плану, который для нее разработали родители, но с 24 декабря перестала посещать сессию.
«Скоро у студентов начнутся каникулы, после них уже назначаются сроки для пересдачи сессии. У нее еще будет много попыток», – добавили в пресс-службе психологического факультета МГУ, передает телеканал «RT на русском».
По данным издания, Алиса сдала только русский язык и получила тройку, а введение в психологию сдать не смогла. Cобеседник добавил, что на занятиях она появлялась только два раза в начале сентября и иногда в Zoom.
Ранее сообщалось, что отец студентки резко ответил на сообщение вуза о пропуске сессии.
Напомним, отец маленькой студентки первого курса МГУ устроил в университете скандал: после того, как девочка дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны и напал на заведующего кафедрой. В университет вызвали полицию.
Тепляков заявил, что написал на сотрудников вуза заявление за то, что педагоги якобы удерживали его дочь во время экзамена, а также сообщил о намерении обратиться в суд.
После инцидента на психологическом факультете рассказали газете ВЗГЛЯД, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил у Алисы Тепляковой выдающихся успехов при освоении дисциплин из учебного плана.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что это «нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец».
Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского
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Телеведущий Михаил Зеленский, по предварительным данным, умер от инсульта, сообщили СМИ.
«Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли», – говорится в телеграм-канале радиостанции «Вести FM».
Представитель посольства России в Доминикане Алина Иванова подтвердила смерть журналиста. Причину смерти она не озвучила, однако отметила, что о покушении на телеведущего речи не идет, передает «Пятый канал».
«Сегодня скоропостижно скончался Михаил Зеленский в Доминиканской Республике. Мы находимся в контакте с доминиканскими властями. Сейчас пока выясняются все обстоятельства, но версию о насильственной смерти в России опровергают», – заявила пресс-секретарь посольства.
Ранее о смерти 46-летнего журналиста сообщил замруководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.
Зеленский вел программу «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура», а также был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».
Напомним, в декабре 2011 года Михаил Зеленский был удостоен премии в номинации «Телеведущий года».
Россия начала учения в граничащих с Украиной областях
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Подразделения Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщает пресс-служба ЗВО.
«Около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Военные отрабатывают боевое слаживание и осваивают новые методы и тактику боевых задач. Большой упор будет сделан на отработку упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организацию маршей при активном воздействии противника, а также оборудование опорных пунктов.
Как сообщили в пресс-службе, завершат маневры проведением ученого боя с боевой стрельбой. Бронемашины БМП-2 и танки Т-72Б3 поразят мишени, имитирующие технику на дальностях до 1,2 тыс. метров.
Всего задействуют около 3 тыс. военных, около 300 единиц военной техники, а том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2.
В Москве выдали первый паспорт «негражданина»
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Первый человек получил временное удостоверение личности в Москве, сообщила член ОНК Москвы и СПЧ Ева Меркачева.
«Первым человеком в Москве, который получил зеленый «паспорт негражданина» – временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», – цитирует Меркачеву РИА «Новости».
Она добавила, что, по рассказу самого мужчины, родился он в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу мужчина не ходил. «Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло», - привела слова мужчины правозащитница.
Закон о выдаче лицам без гражданства, временно находящихся в России, удостоверений личности был подписан президентом в феврале 2021 года. Удостоверение позволяет работать без оформления разрешительных документов. Временное удостоверение выдается на десять лет.
Нуланд предложила России «суровый выбор» по Украине
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что перед Россией в контексте ситуации вокруг Украины стоит «суровый» выбор – путь дипломатии либо масштабные последствия.
«России предстоит сделать суровый выбор – избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет», – приводит мнение Нуланд РИА «Новости».
По ее словам, если российское правительство «дестабилизирует ситуацию на Украине», Соединенные Штаты готовы в сотрудничестве с союзниками и партнерами заставить Россию заплатить «суровую цену». «Мы ответим масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее», – приводит слова Нуланд ТАСС.
Заместитель госсекретаря заверила, что между США и их союзниками, в том числе Германией, нет разногласий в вопросе об антироссийских санкциях, которые они якобы могут ввести. «Мы вполне уверены в консультациях, которые ведем с союзниками и партнерами», – сказала Нуланд. По ее словам, между сторонами есть «общее понимание относительно действенных мер в финансовой сфере», а также «экспортных ограничений».
«Как мы делали в прошлом, США могут принять ряд мер, а Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые не будут в точности такими же, но также будут болезненными для России, поскольку мы в разной степени подвержены риску», – добавила она. По утверждению Нуланд, США «не хотят использовать» данные меры.
«Что мы делаем сейчас, так это работаем с германской стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода. Действующее германское правительство предприняло значительные шаги для этого. Оно также вновь подтвердило договоренности, которых мы достигли с предыдущим правительством относительно того, что произойдет с «Северным потоком – 2», а именно то, что его работа будет приостановлена, если Россия прибегнет к агрессии против Украины», – сказала Нуланд.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Посол США заявил о «чрезвычайной ситуации» на границе с Украиной
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что якобы «массированное стягивание» российских войск к границе с Украиной создает в Вашингтоне ощущение чрезвычайной ситуации.
«У нас есть острая проблема в Украине, ситуация обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации. И вы слышали, как госсекретарь [Энтони] Блинкен говорит о необходимости деэскалации, и заместитель госсекретаря [Уэнди Шерман] сказала об этом накануне (в Женеве)», – приводит РИА «Новости» слова Салливана, сказанные послом США в России в интервью телеканалу «Дождь»* (признан в РФ иноагентом).
Посол добавил, что ситуация на российско-украинской границе «не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Бернс приезжал сюда (в Москву) в начале ноября (2021 года)». «Мы считаем это реальной угрозой», – сказал Салливан.
Ранее в Госдепартаменте США и американской администрации призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины, вернув российских военнослужащих в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Попова: Число новых случаев заражения COVID в сутки может достигнуть шестизначных значений
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии коронавируса.
«Мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и оптимистичные, и пессимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению количества случаев до шестизначных цифр на территории России», – цитирует ее RT.
По ее словам, ухудшение ситуации может быть при неблагоприятном развитии и при несоблюдении требований ведомства.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко опроверг миф о нетяжелом течении «омикрона».
Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
В ВОЗ сообщили, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть–восемь недель.
Сенатор: Учения на границе с Украиной не дадут Западу «прихлопнуть» Россию
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«Если наши войска не будут готовы, у недругов появится желание прихлопнуть Россию, о чем они не стесняясь говорят каждый день», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее около трех тысяч российских военных начали учения в граничащих с Украиной областях.
«Мы на своей территории делаем все, что считаем нужным и когда считаем нужным. Запланировали – проводим», – подчеркнул зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его мнению, учения, стартовавшие накануне переговоров между РФ и НАТО, не должны повлиять на атмосферу диалога. «Надо меньше думать о том, как наши действия кто-либо будет интерпретировать. Что нам теперь – остановиться и не дышать? Должны ли мы тогда были отказаться, например, от помощи Казахстану по линии ОДКБ?» – поинтересовался собеседник.
«Мы не третьеразрядное, забившееся в угол создание государственного типа. Мы великая держава. А на Западе с нами могут связать что угодно, хоть солнечное затмение», – с иронией заметил политик.
«Кроме того, когда нам угрожают, как, например, господин Сикорский, мы должны принимать меры, – продолжил он. – И потом, кого из серьезных людей действительно может волновать, что несколько тысяч наших солдат проводят тренировку? Ну и пускай! Мы войну объявили? Наоборот, мы заявляли, и не раз, что не собираемся никуда вторгаться».
Климов также заявил, что обстоятельства вокруг границ России «все хуже и хуже, но не по нашей вине». «Худшее, что мы можем сейчас сделать – повторить ошибку 22 июня 1941 года. Тогда Сталин, опасаясь спровоцировать Гитлера, фактически допустил недостаточную боеготовность наших войск вдоль всей западной границы», – отметил сенатор.
«Урок июня 1941 года в том, что мы должны быть готовы адекватно ответить на любой вызов, кто бы что ни говорил. Времена сейчас такие, что счет идет на секунды. Поверьте, текущая ситуация в мире ничем не легче, чем была в период Карибского кризиса. А отношение у многих стран к этому какое-то детское», – указал он.
«Это необходимо исправить как можно скорее, и переговоры нужны нам, чтобы появилась возможность обоюдно снизить глобальную напряженность», – заключил собеседник.
Накануне пресс-служба Западного военного округа сообщила, что около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО начали боевую подготовку. Учения стартовали на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. В маневрах также будут задействованы около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.
Учения начались после консультаций по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, которые Россия и США провели в Женеве 9-10 января, и предшествуют заседанию Совета Россия – НАТО. Переговоры пройдут в Брюсселе сегодня, а 13 января состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, в декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Байден собирается спрогнозировать «вторжение» России на Украину с помощью синоптиков
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Администрация главы Белого дома Джо Байдена наняла группу метеорологов, чтобы попытаться установить сроки якобы планируемого российского вторжения на территорию Украины, сообщают СМИ.
Период вторжения зависит от погоды, сообщили источники New York Times, передает РИА «Новости».
Отмечается, что перемещать тяжелые транспортные средства удобнее по хорошо подмороженной земле, а мартовская весенняя оттепель создает грязевую трясину.
По мнению собеседников издания, России пришлось отложить «наступление» из-за относительно мягкой земли.
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Найден мертвым актер из «Глухаря» и «Универа» Алексей Герилович
В московской квартире актера телесериала «Глухарь» Алексея Гериловича нашли его тело, на нем не было одежды, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Алексей Герилович был найден мертвым в квартире в Посланниковом переулке. Труп был найден на кухне без одежды, также рядом с телом найден пакет с упаковками от лекарств», – сообщил собеседник РИА «Новости».
По его словам, признаков насильственной смерти на теле артиста не найдено.
Товарищ актера, беспокоившийся о пропаже Гериловича, прошел в его квартиру со своим ключом, там он нашел тело друга.
В квартире был беспорядок. В спальне перевернут стол.
Герилович родился в 1973 году, он снялся более чем в 30 фильмах, играл в жанрах комедии и криминала. Он снимался в сериалах «Глухарь» и «Универ».
В Совфеде высмеяли требования Госдепа прекратить учения вблизи границы Украины
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«Если Нуланд не хочет запомниться в истории только раздачей печенек на Майдане, то ей нужно перестать угрожать России и заняться делом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее замглавы госдепа Виктория Нуланд пообещала, что Москва заплатит «суровую цену», если «дестабилизирует ситуацию на Украине».
«Меня удивляет уверенность госпожи Нуланд в том, что Россия боится каких-то санкций. Неужели за последние семь лет она не поняла, что это не так?», – задался вопросом первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«А не боится ли госпожа Нуланд, что Россия тоже может принять такие жесткие меры, что американцам будет очень тяжело действовать в мире так, как они позволяют себе сейчас? Угрожать нам – самое последнее дело, и Нуланд надо это понимать, если она хочет, чтобы ее воспринимали серьезно», – добавил собеседник.
Также сенатор ответил на претензии официального представителя Госдепа Неда Прайса, который потребовал прекратить маневры Вооруженных сил России вблизи украинских границ и призвал «вернуть военнослужащих в казармы». «Ну так пускай американцы построят для своих солдат казармы за полярным кругом, отправятся туда и будут себя спокойно чувствовать», – сыронизировал Джабаров.
«Россия проводит маневры там, где считает нужным. Мы не банановая республика, нам ничьи разрешения или рекомендации не нужны. Россия – мощная сверхдержава, которая сама способна принимать решения по части собственного оборонного строительства», – резюмировал он.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «России предстоит сделать суровый выбор – избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет». По ее словам, если Россия «дестабилизирует ситуацию на Украине», Вашингтон вместе с партнерами «ответит масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее».
В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что для прогресса в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности требуется «атмосфера деэскалации». А для этого, по мнению Прайса, российские военные должны прекратить маневры вблизи границ Украины. «Деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», – пояснил он.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Госдеп призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана
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Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию... Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова сенатора РИА «Новости».
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Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
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На Украине рассказали об обиде Меркель на Зеленского
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Отношения Украины с Германией ухудшил украинский лидер Владимир Зеленский, обидевший на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.
По его словам, в итоге плохие личные отношения Зеленского и Меркель повлияли на перспективы сотрудничества между странами.
«Зеленский умудрился несколько раз очень жестко обидеть Меркель, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала всё возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции», – заявил экс-депутат в колонке для издания «Главред».
Он пояснил, что во время нахождения в Берлине Зеленский не пытался наладить связи с представителями социал-демократов и отказался от встречи с лидером «Зеленых» Анналеной Бербок, которая теперь занимает пост руководителя МИД ФРГ.
Черновол заключил, что в итоге Украина пришла к логичному результату и немцы не намерены поддерживать Киев.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.