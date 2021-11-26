Молдавия погасила долг перед Газпромом

Россия и Сербия договорились о продлении поставок газа Белграду по 270 долларов

Россия и Сербия договорились о цене газа на полгода – 270 долларов за тысячу кубометров, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

«Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров», – цитирует его РИА «Новости».

Вучич подчеркнул, что «Путин понимает, насколько для нас важна тема поставок газа, его количества и гибкости. Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие шесть месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти шесть месяцев, а также о гибкости поставок, о которой я особенно просил президента Путина».

Сейчас Сербия получает газ по цене 270 долларов за тысячу кубических метров, контракт истекает в конце года.

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что страны договорятся о новом контракте на поставки природного газа из России и найдут приемлемое решение.

Вучич во время встречи подарил Путину серебряную вазу и книги.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. Как сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.

Между тем в среду цена газа в Европе на биржевых торгах поднялась выше 1080 долларов за тысячу кубометров.