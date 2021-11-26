Молдавия погасила долг перед Газпромом

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26 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 16:54  |  vz.ru
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Восстановление престижа ФСИН поручили «жесткому» генералу МВД

Перед новым главой ФСИН стоит крайне сложная задача – навести порядок в ведомстве Пресс-служба МВД РФ/ТАСС
Владимир Путин уволил Александра Калашникова с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний. Его место занял генерал МВД Аркадий Гостев. В Совете Федерации не исключили, что уход Калашникова связан с недавним скандалом вокруг пыток саратовских заключенных. Что известно о новом руководителе ФСИН и сможет ли он восстановить репутацию пенитенциарной системы? Подробности...
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Судьба единственного российского авианосца зависит от роботов

Палубный беспилотный заправщик MQ-25 «Стингрей» – пример уже серийного корабельного БПЛА Boeing/YouTube
Всё новые подробности появляются о третьем – перспективном – индийском авианосце, который, предположительно, будет называться «Вишал» («Гигант»). По данным СМИ, ссылающихся на источник в Минобороны Индии, на корабле планируется разместить инфраструктуру для применения беспилотных летательных аппаратов. России эта идея тоже могла бы весьма пригодиться – и вот почему. Подробности...
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Новые власти Германии надеются на российскую молодежь

Олаф Шольц (второй слева) – без пяти минут новый канцлер Германии Bildgehege/Imago/ТАСС
«К власти в Германии пришли поборники примата либеральных ценностей». Такими словами эксперты оценивают итоги долгих переговоров, которые привели наконец к формированию нового немецкого правительства. Как Берлин после Меркель будет строить отношения с Россией и почему он хочет дать безвиз молодым россиянам? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Россия и Армения по-разному видят будущее Кавказа

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Ряд политических сил в Армении сводят конструктивный нейтралитет России во второй карабахской войне и ее мирные инициативы к продолжению дискурса «предательского Карсского договора 1921 года». Подробности...
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Молдавия погасила долг перед Газпромом

    		   26 ноября 2021, 16:45
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в 74 млн долларов, сообщает пресс-служба компании «Молдовагаз».

    «АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.

    Об утверждении проекта объявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Ранее она же просила выделить 74 млн долларов на погашение долга. Газпром согласился на просьбу Молдавии и не стал прекращать поставки газа в страну. 


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    Газпром согласился не прекращать поставки в Молдавию
    		    24 ноября 2021, 17:08
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Российская компания «Газпром» согласилась с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну, сообщил представитель холдинга.

    Он уточнил, что Кишинев обязался полностью осуществить текущие платежи перед Газпромом до 26 ноября, передает ТАСС.

    Также холдинг рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.

    Молдавская сторона при этом полностью признает правомерность действий Газпрома.

    Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.

    24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.

    Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов.

    Коментарии (181)
    На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
    		    25 ноября 2021, 08:51
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Россию можно вынудить продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, в случае если Запад «не позволит» Москве запустить трубопровод «Северный поток – 2», заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

    По его мнению, только давление на газопровод может заставить РФ «сделать жест доброй воли» по отношению к Украине, передает РИА «Новости»

    «Конечно, если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по «Северному потоку – 2» как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России не будет куда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое», – считает Гончар.

    При этом он утверждает, что продление соглашения о транзите газа через Украину «не входит в планы России». По его мнению, цель Кремля – обнулить Украину по транзиту газа раньше, чем закончится срок действия договора.

    Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что задержка запуска «Северного потока – 2» – «заслуга Украины». 

    Коментарии (97)
    Стала известна дата оплаты Молдавией долга перед Газпромом

    25 ноября 2021, 21:38

    Текст: Елена Мирошниченко

    Средства на погашение текущего долга Молдавии перед Газпромом будут выделены 26 ноября, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну в интервью телеканалу «Эн-4».

    «Президент Молдавии промульгирует поправки к закону [о бюджете] и завтра деньгу могут выделены для решения сложившейся ситуации. <...> В Газпроме проинформировали, что дали отсрочку до пятницы. Завтра будут сделаны необходимые переводы и все будет хорошо», – цитирует его ТАСС.

    Спыну пояснил, что законопроект о выделении средств для погашения долга должна одобрить президент Молдавии Майя Санду.

    Как прокомментировал на заседании парламента министр финансов Дмитрий Будянский, о вмешательстве правительства в ситуацию попросило ранее местное газораспределительное предприятие «Молдовагаз», которое столкнулось с трудностями из-за разницы во внутренних тарифах и стоимости импортируемого топлива в октябре.

    Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов. Тем временем Газпром согласился с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну. В четверг парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга Газпрому.

    Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.

    24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.

    Коментарии (25)
    Россия и Сербия договорились о продлении поставок газа Белграду по 270 долларов
    		    25 ноября 2021, 18:18
    Фото: Рюмин Александр/РИА «Новости»
    Текст: Елена Мирошниченко

    Россия и Сербия договорились о цене газа на полгода – 270 долларов за тысячу кубометров, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

    «Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров», – цитирует его РИА «Новости».

    Вучич подчеркнул, что «Путин понимает, насколько для нас важна тема поставок газа, его количества и гибкости. Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие шесть месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти шесть месяцев, а также о гибкости поставок, о которой я особенно просил президента Путина».

    Сейчас Сербия получает газ по цене 270 долларов за тысячу кубических метров, контракт истекает в конце года.

    Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что страны договорятся о новом контракте на поставки природного газа из России и найдут приемлемое решение.

    Вучич во время встречи подарил Путину серебряную вазу и книги.

    Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. Как сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.

    Между тем в среду цена газа в Европе на биржевых торгах поднялась выше 1080 долларов за тысячу кубометров.

    Коментарии (102)
    Газпром не получил платеж Молдавии
    		    24 ноября 2021, 12:21
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Газпром все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

    «Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», – цитирует ТАСС Куприянова.

    Ранее компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.

    До этого представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии стопроцентной оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагазе» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.

    Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

    При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом. 

    Коментарии (52)
    Facebook заблокировал страницу оператора ПХГ «Укртрансгаз»

    24 ноября 2021, 17:51

    Текст: Кристина Цыцура

    Социальная сеть забанила страницу компании «Укртрансгаз»; как сообщили представители оператора, это произошло «без очевидных причин» и по вине российских пользователей.

    В «Нафтогазе» сообщили, что компания «потеряла свой голос» в Facebook. Блокировку объяснили жалобами со стороны «агрессивных российских ботов» на пост о помощи украинским военным, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

    Отмечается, что официальную страницу компании, управляющую крупнейшими подземными хранилищами в Европе, блокируют уже третий раз за год.

    Ранее в «Укртрансгазе» сообщили, что отбор природного газа из подземных хранилищ в октябре составил 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года. Это объяснили сезоном и деятельностью компаний-нерезидентов, реэкспортировавших часть своих запасов. 

    Коментарии (10)
    В России назвали причину «газового покера» в Европе
    		    24 ноября 2021, 14:39
    Фото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Газовый кризис в Европе стал следствием острой нехватки СПГ, что спровоцировало игру на повышение цен региональными игроками, считает начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев, его мнение опубликовано в корпоративном журнале Газпрома.

    «Ситуация на рынке в конце 2020 и в 2021 году была связана с возникновением острого дефицита СПГ. Она дала толчок глобальной игре на повышение цен на незаконтрактованный, гибкий СПГ, их взвинчиванию региональными игроками. Такой «газовый покер» с повышением ставок и привел к тому, что цена природного газа в Европе и Азии легко перешагнула рубеж 1 тыс. долларов за тысячу кубометров», – приводит его слова ТАСС.

    Комлев также выразил мнение, что профицит СПГ в 2020 году и его дефицит в 2021 году «со всей остротой обнажили проблему надежности поставок гибкого, спотового СПГ».

    Он подчеркнул, что «ставка европейцев на сжиженный природный газ как источник диверсификации поставок себя не оправдала».

    «В 2020 году обрушение спотовых цен ниже уровня, который покрывал операционные расходы поставщиков СПГ, привело к падению их поставок в Европу. Более привлекательные цены в Азии со второй половины прошлого года развернули газовозы в ее направлении, став одним из основных источников дефицита на европейском газовом рынке», – отметил Комлев.

    Ранее в среду цена газа в Европе на биржевых торгах поднялась выше 1080 долларов за тысячу кубометров.

    Цены резко выросли после выхода новости о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

    Коментарии (4)
    Премьер Молдавии попросила парламент срочно одобрить перевод денег Газпрому
    		    24 ноября 2021, 14:08
    Фото: DUMITRU DOR/EPA/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламенту в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов.

    «Запрос премьер-министра Республики Молдова Натальи Гаврилицы о рассмотрении в экстренном порядке поправок к закону о бюджете № 344 от 11 ноября включен в повестку», – приводит сообщение пресс-службы парламента ТАСС.

    Ранее Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.

    Компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.

    До этого представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии стопроцентной оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагазе» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.

    Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

    При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом.

    Коментарии (117)
    Кабмин Молдавии пообещал выделить средства для оплаты долга Газпрому
    		   23 ноября 2021, 19:12
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Правительство республики выделит средства «Молдовагазу» для оплаты долга Газпрому, парламент одобрит это решение 25 ноября, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

    «Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета был выделено 1,7 млрд долларов, из них 1,4 млрд будут выделены «Молдовагазу». Парламент Молдавии в четверг одобрит это решение в финальном чтении», – приводит РИА «Новости» слова Спыну.

    Он пояснил, что эти средства во время режима ЧП были переведены на счета госкомпании Energocom. Правительство предлагает, чтобы компания Energocom за счет имеющихся средств покрыла часть исторического долга госпредприятия Термоэлектрика, которое должно средства «Молдовагазу».

    Спыну заверил, что власти республики прилагают все усилия для урегулирования возникшей проблемы.

    Ранее компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.

    До этого представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагаз» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре месяце газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.

    Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

    При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.

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    Коментарии (14)
    Парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга Газпрому

    25 ноября 2021, 13:57

    Текст: Евгения Шестак

    Парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга Газпрому, сообщил спикер законодательного органа Игорь Гросу.

    «Парламент Молдавии одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год в финальном чтении голосами 60 депутатов», – цитирует РИА «Новости» Гросу. 

    Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов. Тем временем Газпром согласился с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну. 

    Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.

    24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.

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    Коментарии (24)
    Власти Молдавии одобрили перевод денег «Молдовагазу» для выплаты Газпрому

    26 ноября 2021, 09:49

    Текст: Елизавета Булкина

    Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что кабмин одобрил перевод средств «Молдовагазу» для оплаты долга Газпрому, чтобы не прерывать поставки газа.

    «Мы собрались сегодня на заседание ради одного вопроса – утверждения перевода средств компании «Молдовагаз», чтобы погасить задолженность перед «Газпромом». Проект утвержден», – передает ее слова РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов. Тем временем Газпром согласился с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну. В четверг парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга Газпрому.

    Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.

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    Цена газа в Европе поднялась выше 1080 долларов за 1 тыс. кубометров

    24 ноября 2021, 11:00

    Текст: Евгения Шестак

    Цена газа в Европе на биржевых торгах поднялась выше 1080 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

    Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах находится на уровне 1082 долларов за тысячу кубометров, или 93 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.

    Отмечается, что общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет около 2%.

    В понедельник цена фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов опускалась ниже 980 долларов за тысячу кубометров.

    Напомним, стоимость фьючерсов резко выросла с 12 ноября: за пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и в четверг, 18 ноября, чуть превысила 1120 долларов, однако в пятницу снизилась на 8,5%, до 1018 долларов.

    Цены резко выросли после выхода новости о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

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    Пушков: Газовый кризис в Европе показал незаменимость поставок российского газа

    24 ноября 2021, 19:25

    Текст: Елена Мирошниченко

    Газовый кризис в Европе показал незаменимость бесперебойных поставок российского газа, особенно после того, как газ из США и некоторых других стран-поставщиков отправился на азиатские рынки, заявил сенатор Алексей Пушков после того, как стало известно, что «Северный поток – 2» не упомянули в соглашении новой правящей коалиции ФРГ.

    «Пока не вполне понятно, как тезис о «незаменимости» газа согласуется с предыдущей позицией части коалиции против «Северного потока – 2». Газовый кризис этой зимы в Европе, если что и показал, то это незаменимость бесперебойных поставок российского газа, особенно после того, как газ из США и некоторых других стран-поставщиков отправился на азиатские рынки. В этом убедилась вся Европа – отсюда и обращения к Москве с просьбой увеличить объемы поставок», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее в коалиционном соглашении Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) не идет речь о газопроводе «Северный поток – 2».

    Будущее правительство Германии стремится к «расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам».

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    Цены на газ в Европе установились в диапазоне 1030-1060 долларов за 1 тыс. кубометров

    26 ноября 2021, 12:49

    Текст: Елизавета Булкина

    Стоимость фьючерсов на газ в Европе в первые два часа торгов на бирже ICE колеблется в диапазоне 1030-1060 долларов за тысячу кубометров, то есть ниже расчетной цены накануне, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

    По индексу голландского TTF цена газа составила почти 1060 долларов за тысячу кубометров – максимум первых двух часов торгов, после чего цены снизились до минимального значения в 1033,6 доллара, а затем вновь восстановились до среднего уровня в примерно 1040-1050 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Ранее цена газа в Европе на биржевых торгах поднялась выше 1080 долларов.

    Напомним, стоимость фьючерсов резко выросла с 12 ноября: за пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и в четверг, 18 ноября, чуть превысила 1120 долларов, однако в пятницу снизилась на 8,5%, до 1018 долларов.

    Цены резко выросли после выхода новости о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Зеленский: Продление транзита газа после 2024 года с Газпромом пока не обсуждалось

    26 ноября 2021, 16:19

    Текст: Кристина Цыцура

    Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.

    «У нас контракт до 2024 года. Мы за продление транзита газа... Вы слышали, что мы помимо контракта готовы увеличить транзит, наши мощности позволяют...», – цитирует главу Украины РИА «Новости».

    По словам Зеленского, он слышал мнение России о готовности продлить контракт на транзит, но кроме заявлений ничего не было, встреч между представителями «Нафтогаза» и Газпрома не было.

    Ранее сообщалось, что в пресс-службе «Оператора ГТС Украины» со ссылкой на слова главы компании заявили, что газ для Украины продолжит оставаться приоритетным ресурсом еще 15 лет.

    Говорилось о том, что реконструкция газотранспортной системы Украины будет завершена через три года. На эти цели потратят 1,5 млрд гривен.

    Глава Газпрома Алексей Миллер ранее заявлял, что транзит газа возможен и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.

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