Турчак предложил Путину ввести нулевой размер оплаты газа для Вечных огней

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину ввести нулевой размер оплаты газа, поступающего к мемориалам с Вечным огнем.

Турчак на совещании президента России с членами правительства обратился к Путину с предложением: «Еще одна тема, связанная с газом, – это Вечные огни в наших регионах, муниципалитетах. Газ на них поставляется как ПАО «Газпром», так и независимыми поставщиками».

При этом, продолжил сенатор, «порядок работы Вечных огней четко не определен», передает ТАСС.

«В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Однако, очевидно, что требуется системное решение», – считает он.

Турчак предложил на нормативном правовом уровне «установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней». Он отметил, что речь идет о небольших суммах и с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером данный подход согласован.

«Вопросы, которые здесь прозвучали, и предложения, которые сформулированы, безусловно, будут поддержаны», – отреагировал на это Путин.