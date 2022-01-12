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Турчак предложил Путину ввести нулевой размер оплаты газа для Вечных огней
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Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину ввести нулевой размер оплаты газа, поступающего к мемориалам с Вечным огнем.
Турчак на совещании президента России с членами правительства обратился к Путину с предложением: «Еще одна тема, связанная с газом, – это Вечные огни в наших регионах, муниципалитетах. Газ на них поставляется как ПАО «Газпром», так и независимыми поставщиками».
При этом, продолжил сенатор, «порядок работы Вечных огней четко не определен», передает ТАСС.
«В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Однако, очевидно, что требуется системное решение», – считает он.
Турчак предложил на нормативном правовом уровне «установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней». Он отметил, что речь идет о небольших суммах и с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером данный подход согласован.
«Вопросы, которые здесь прозвучали, и предложения, которые сформулированы, безусловно, будут поддержаны», – отреагировал на это Путин.
Путин: В Казахстане использовались майданные технологии
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В Казахстане использовались майданные технологии, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что совместные шаги по оказанию помощи Казахстану со стороны ОДКБ были согласованы максимально оперативно.
«Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», – передает РИА «Новости» слова Путина на саммите ОДКБ.
Он также заявил, что совместные шаги по оказанию помощи Казахстану со стороны ОДКБ были согласованы максимально оперативно.
«Совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и механизм ОДКБ реально включился», – сказал президент России.
По словам Путина, ситуация в Казахстане касается всех стран ОДКБ. «Мы на нашей сессии обсуждаем действительно очень серьезные и волнующие всех нас вопросы – о ситуации в Казахстане и мерах её нормализации. Это касается всех нас», – сказал Путин.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой. В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Путин: Беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией
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Возникшие в Казахстане угрозы не являются стихийной акцией в связи с ростом цен на топливо, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.
«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, «те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди, и у них другие цели».
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Путин поздравил Хабенского с юбилеем
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Президент России Владимир Путин поздравил актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского с 50-летием.
«Уважаемый Константин Юрьевич! Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем», – говорится в адресованной актеру телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
«Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. Вы состоялись и как актер, и как самобытный, талантливый режиссёр со своим узнаваемым творческим почерком. И конечно, хочу отметить Вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи», – добавил Путин.
Президент пожелал Хабенскому здоровья и всего наилучшего.
Хабенский родился в Санкт-Петербурге, в 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).
Получил известность после ролей оперуполномоченного Игоря Плахова в телесериале «Убойная сила» (2000 – 2005) и Антона Городецкого в дилогии фильмов «Ночной Дозор» (2004) и «Дневной Дозор» (2005). Среди его наиболее известных фильмов – «Адмиралъ» (2008), «Географ глобус пропил» (2013), «Коллектор» (2016), «Время первых» (2017), «Селфи» (2018) и телесериале «Метод» (2015). Хабенский снялся в нескольких голливудских фильмах: «Особо опасен» (2008), «Шпион, выйди вон!» (2011), «Черное море» (2014). В 2018 году дебютировал в качестве кинорежиссера, сняв фильм «Собибор» и исполнив в нем главную роль.
В октябре Хабенский был назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, он сменил на посту Сергея Женовача, который покинул должность по собственному желанию.
Кремль ответил на вопрос о встрече Владимира Путина с Канье Уэстом
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Администрация российского президента «не является визави исполнителя», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности президента встретиться с рэпером Канье Уэстом.
«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», – сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли администрация президента рассмотреть предложение о встрече с Уэстом, передает РИА «Новости».
Говоря о том, насколько президент Владимир Путин и сам Песков знакомы с деятельностью музыканта, представитель Кремля сказал, что знакомы «не столь глубоко, чтобы давать оценки».
Между тем пиар-агент рэпера заявил, что сообщение о планах артиста поехать в Россию с концертом и встретиться с Путиным ложная.
«(Данная информация) полностью сфабрикована. Выдумка или попытка русских людей принять желаемое за действительное» – сказал он в письме Rolling Stone.
Ранее Billboard со ссылкой на представителя рэпера Амира Судана сообщал, что тот якобы намерен приехать в Россию с концертом и пригласить на него Владимира Путина.
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции.
По его словам, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен, передает РИА «Новости».
«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции – сейчас она смотрится как 8,4% – на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время задача по индексации пенсий в России не ниже уровня инфляции будет решена.
Напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексировали на 5,9%, они выросли в среднем до 18521 рублей, что затронуло 30,78 млн человек.
Путин дал две недели на подготовку к новому витку пандемии
Необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, есть всего пара недель, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь –это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой.
По его словам, необходима готовность больничной сети и промышленности, а также наращивание тестирования и вакцинированная на фоне возможной новой волны эпидемии. Также глава государства поручил премьеру Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений, чтобы быть готовыми к новому витку пандемии.
«Нужно наращивать вакцинирование, наращивать. Не забывайте про это. И я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время», – подчеркнул президент.
Также Путин поручил правительству активнее заняться вопросом углубленной диспансеризации жителей России, переболевших коронавирусом.
«У нас в прошлом году планировали почти 9,5 млн людей провести через эти процедуры (диспансеризацию), помочь им восстанавливать здоровье. А прошло сколько? Меньше двух млн. Поэтому нужно к этому не то что вернуться, а заняться этим поактивнее», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» не избежать, важно принять меры по сдерживанию ее распространения.
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Путин разъяснил сроки пребывания сил ОДКБ в Казахстане
Миротворческие силы ОДКБ пробудут в Казахстане столько времени, сколько потребуется на восстановление спокойствия в стране, заявил президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент добавил, что размещение подразделений организации произошло на основании официального запроса руководства республики, что соответствует четвертой статье Договора о коллективной безопасности от 1992 года.
По его словам, военные ОДКБ проходят обучение по общим программам, имеют совместимое вооружение, технику и связь. «Навыки развертывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений», – сказал Путин.
«Планомерная совместная учебно-боевая деятельность войск стран ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью», – указал он.
Глава государства отметил, что в состав контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения Воздушно-десантных войск России, все они имеют реальный боевой опыт.
«Проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, я хочу это подчеркнуть, многолетняя кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и Коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результат», – сказал Путин.
Кроме того, он подчеркнул, что нападение на Казахстан по сути явилось актом агрессии, на это надо было реагировать без промедления. Путин отметил, что в Казахстане «использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков», в том числе прошедших подготовку в лагерях за рубежом.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Путин спрогнозировал новые вспышки коронавируса в России
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Новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек. Тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, в США и европейских странах зафиксировано большое количество заболевших коронавирусом. Инфекция не оставляет в покое весь мир, добавил он.
Также глава государства выразил благодарность ЮАР за допуск российских специалистов для изучения штамма «омикрон».
«Мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в ЮАР. Еще раз хочу поблагодарить президента Южной Африки (Сирила Рамафосу) и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник и обнаружен», – сказал Путин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников.
Накануне Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
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Песков заявил об отсутствии планов по новым контактам между Путиным и Байденом
Планов по организации новых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока нет планов по высшему уровню», – ответил он на вопрос ТАСС, появилась ли ясность насчет организации нового разговора лидеров после проведения в Женеве переговоров РФ – США по гарантиям безопасности.
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около 9 утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
Путин предложил Рахмону созвониться после встречи лидеров ОДКБ
Президент России Владимир Путин предложил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону созвониться после видеоконференции лидеров стран ОДКБ для обсуждения текущих вопросов.
«Я хотел бы сразу после окончания буквально два слова по текущим вопросам сказать по телефону Эмомали Шариповичу (Рахмону, президенту Таджикистана). Если у вас ничего срочного нет, сразу после окончания сессии я бы вам позвонил», – цитирует РИА «Новости» Путина.
«Спасибо», – сказал Рахмон.
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
На прошлой неделе Путин провел ряд телефонных разговоров с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Путин: Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности
Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности, безопасности и суверенитету, заявил президент России Владимир Путин.
«Всем известно, что президент Казахстана... обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности в связи с тем, что его братская для нас страна, участник ОДКБ столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитета. Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе внеочередного саммита ОДКБ, который проходил в режиме видеосвязи.
По его словам, определенные силы не чурались искать наемников и боевиков через соцсети для дестабилизации.
«Опыт последних событий в Казахстане подтверждает: определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создания спящих ячеек боевиков», – сказал Путин.
Ранее в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.
Путин предложил Совбезу обсудить работу в приграничных районах России
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах страны.
Первое в 2022 году совещание Путин начал с поздравления членов Совбеза, передает РИА «Новости».
«Еще раз всех с Новым годом. Хочу пожелать всего самого доброго в новом году, успехов», – сказал он и предложил перейти к повестке.
Президент сообщил, что намерен обсудить вопросы организации работы в приграничных районах страны: «Вопросов здесь много, очень много: это и проблемы безопасности, проблемы инфраструктуры».
Путин попросил своего помощника Максима Орешкина доложить о ситуации в социально-экономической сфере: «Он бывший министр экономического развития правительства России, ситуацию там знает неплохо, я попросил его подготовиться».
Напомним, 1 января Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.
Кремль заявил об отсутствии договоренностей о новом разговоре Путина и Байдена
Договоренностей о новом разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но лидеры готовы по необходимости созваниваться, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в понедельник утром в Женеве. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
«В настоящий момент каких-то договоренностей на этот счет нет, но в ходе прошлого телефонного разговора, который был у нас накануне нового года президенты подтвердили свою готовность при необходимости снова созваниваться. И сейчас переговоры завершатся, мы поймем, где мы стоим, что называется, на чем мы стоим, и потом уже будет понятно, как оценивать ситуацию дальше», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, ожидается ли в ближайшее время новый разговор или встреча в каком-либо формате президентов Путина и Байдена по итогам переговоров в Женеве.
Он добавил также, что планов разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на неделе пока нет, но такие контакты оперативно согласовываются.
«Пока нет, но вы знаете, что уровень контактов и взаимодействия очень оперативный, очень высокий, поэтому очень быстро они согласовываются и появляются в графиках», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не планируются ли международные телефонные разговоры Путина и Макрона на текущей неделе.
Ранее в Госдепе заявили о готовности к содержательному диалогу с Россией.
Напомним, 30 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Путин созвонился с главой Таджикистана
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Далее сегодня обычные контакты у президента, поговорил прямо по ходу саммита ОДКБ он с Рахмоном, созвонился. Этот разговор состоялся. И дальше непубличные рабочие встречи будут идти в течение дня у президента», – передает его слова РИА «Новости».
В понедельник Путин принял участие во внеочередной видеоконференции лидеров стран ОДКБ, посвященной ситуации в Казахстане. Он предложил лидеру Таджикистана созвониться после видеоконференции для обсуждения текущих вопросов.
Путин предложил подумать о совершенствовании принятия решений для использования сил ОДКБ
Президент России Владимир Путин предложил лидерам ОДКБ подумать о совершенствовании процедур принятия решений для использования совместных сил: они должны быть единообразны.
«Нам нужно подумать о совершенствовании процедур принятия решений использования совместных сил. Решения все были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были, на мой взгляд, единообразны. Это улучшило бы качество нашей работы, подняло бы его еще чуть повыше, сделало бы нашу работу еще более эффективной. Хотя и так в целом нам жаловаться особо не на что», – передает РИА «Новости» слова Путина на внеочередной видеоконференции лидеров стран организации.
Ранее в понедельник Путин отметил, что совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и механизм ОДКБ реально включился.