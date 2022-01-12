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Инфекционист: «Омикрон» по опасности сопоставим с «дельтой» и другими штаммами
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«Омикрон» заразнее, чем другие штаммы коронавируса. Соответственно, он поражает большее количество людей, что приводит к росту и тяжелых форм болезни, и летальных случаев. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД выезжавший в ЮАР для изучения штамма «омикрон» в составе группы специалистов Минздрава профессор Вадим Тестов.
«Штамм «омикрон» чрезвычайно трансмиссивен – значительно заразнее, нежели другие штаммы. Если предыдущими штаммами из 10 человек при контакте заражались два–четыре, то при «омикроне» – до семи–восьми человек. Распространяется он быстро, стремительно, поражает большие массы населения», – говорит заместитель директора по организационно-методической работе НМИЦ фтизиопульмонологии инфекционных болезней Минздрава России, член группы специалистов Минздрава, выезжавших в ЮАР для изучения штамма «омикрон», профессор Вадим Тестов.
«Если брать средний статистический случай коронавирусной инфекции, вызванный «омикроном», по сравнению с «дельтой» или другими штаммами, то он будет легче протекать. Типичная картина для ковида данного штамма – это симптоматика ОРВИ. Со стороны верхних дыхательных путей – заложенность носа, насморк, першение в горле, а также поражение респираторной системы в случае пневмонии», – делится инфекционист.
Однако, считает он, то, что серьезные симптомы встречаются реже, не означает, что «омикрон» безопаснее своих предшественников. Учитывая, что новым штаммом заражаются больше людей (побиты все рекорды заболеваемости), абсолютное число больных с тяжелым течением может быть в общей сложности достаточно высоким – сопоставимым с количеством тяжелых больных при «дельте» и других штаммах.
«Тяжелые случаи встречаются среди тех же самых групп, характерных для других штаммов: невакцинированные, имеющие какие-то хронические заболевания (сахарный диабет, заболевание почек, сердечно-сосудистые заболевания и другие), лица в возрасте (60–65 лет и старше). У них более высокие риски развития тяжелого случая заболевания за счет большей трансмиссивности», – поясняет эксперт Минздрава.
По его словам, «омикрон» влияет на усложнение эпидемиологической ситуации и на рост летальности от ковида. Данный штамм поражает большее количество людей, соответственно, вырастает и число пациентов с тяжелыми формами заболевания. Это приводит к перегрузке медицинских служб, которая наблюдается как в России, так и в других странах мира. А это ведет к избыточной смертности на фоне пандемии.
Специалист рассказал еще об одной опасности «омикрона» – заражении детей. По статистике, в детских коллективах коронавирус стали выявлять чаще. Дети переносят его легко – у них преимущественно симптомы ОРВИ. Но учитывая заразность и распространяемость штамма, это представляет дополнительную опасность для взрослых. Поскольку детские коллективы достаточно тесные, с минимальным соблюдением мер инфекционного контроля, а вирус более трансмиссивен, то шансы взрослого человека заразиться от своего ребенка стали гораздо выше.
Он обращает внимание на то, что помочь предотвратить тяжелое течение коронавируса, вызванного «омикроном», может прививка. «Насчет эффективности вакцинации против «омикрона» мы можем судить по ситуации в Южной Африке, Европе, США. По южноафриканским и европейским странам видно, что среди тех лиц, которые из-за тяжести состояния попадают в стационары, и самое главное – в реанимационные отделения – 98% невакцинированных. Соответственно, можно сделать вывод, что вакцинированные однозначно болеют легче», – говорит Тестов.
При этом в случае с «омикроном» вакцина не является стопроцентной гарантией того, что человек не заболеет, продолжает специалист. Однако само заболевание у привитых, по его словам, протекает легко: «Прививка неплохая гарантия того, что заболевание пройдет дома, человеку не понадобится госпитализация и, тем более, болезнь не дойдет до стадии реанимационного отделения».
В среду на совещании с членами правительства президент Владимир Путин заявил, что Россия находится в преддверии новых вспышек коронавирусной инфекции, поскольку новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости. Днем ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что принимаются меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне «омикрона».
Ранее главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что коронавирус может привести к таким неврологическим осложнениям, как поражение головного мозга, приводящее к инсульту, вызвать инфекционно-воспалительные поражения центральной нервной системы в виде менингоэнцефалитов, а также аутоиммунные поражения периферической нервной системы. Какие именно последствия может оставлять после себя штамм «омикрон» – пока сказать сложно, но они однозначно будут.
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Попова: Число новых случаев заражения COVID в сутки может достигнуть шестизначных значений
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии коронавируса.
«Мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и оптимистичные, и пессимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению количества случаев до шестизначных цифр на территории России», – цитирует ее RT.
По ее словам, ухудшение ситуации может быть при неблагоприятном развитии и при несоблюдении требований ведомства.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко опроверг миф о нетяжелом течении «омикрона».
Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
В ВОЗ сообщили, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть–восемь недель.
Путин дал две недели на подготовку к новому витку пандемии
Необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, есть всего пара недель, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь –это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой.
По его словам, необходима готовность больничной сети и промышленности, а также наращивание тестирования и вакцинированная на фоне возможной новой волны эпидемии. Также глава государства поручил премьеру Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений, чтобы быть готовыми к новому витку пандемии.
«Нужно наращивать вакцинирование, наращивать. Не забывайте про это. И я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время», – подчеркнул президент.
Также Путин поручил правительству активнее заняться вопросом углубленной диспансеризации жителей России, переболевших коронавирусом.
«У нас в прошлом году планировали почти 9,5 млн людей провести через эти процедуры (диспансеризацию), помочь им восстанавливать здоровье. А прошло сколько? Меньше двух млн. Поэтому нужно к этому не то что вернуться, а заняться этим поактивнее», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» не избежать, важно принять меры по сдерживанию ее распространения.
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Путин спрогнозировал новые вспышки коронавируса в России
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Новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек. Тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, в США и европейских странах зафиксировано большое количество заболевших коронавирусом. Инфекция не оставляет в покое весь мир, добавил он.
Также глава государства выразил благодарность ЮАР за допуск российских специалистов для изучения штамма «омикрон».
«Мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в ЮАР. Еще раз хочу поблагодарить президента Южной Африки (Сирила Рамафосу) и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник и обнаружен», – сказал Путин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников.
Накануне Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
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Стало известно о дефиците антидепрессантов в России на фоне пандемии
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Из-за всплеска депрессивных расстройств по всему миру на фоне пандемии COVID-19 крупные аптечные сети России сообщили о перебоях с поставками одного из самых популярных антидепрессантов с действующим веществом сертралин.
«В последнее время, в связи с пандемией COVID-19, отмечается значительный рост спроса на препарат «Золофт» в различных странах. Вследствие этого происходят задержки поставок препарата, в том числе в Россию», – цитирует «РБК» источника в американской компании Viatris, которая выпускает лекарственное средство.
«Те цифры, которые мы видим по продажам в розницу, – это остатки препарата, последние упаковки. Дефицит начался с регионов, где отмечено наибольшее потребление: Москва и Центральная Россия, но в скором времени он дойдет до дальних регионов», – сказал гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
«Квоты препарата на поставки в Россию могут быть сокращены из-за всплеска депрессивных расстройств по всему миру на фоне пандемии. Так как дефицит есть и по другим группам антидепрессантов», – заявили в компании-дистрибьюторе «Пульс».
Действующее вещество сертралин входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), однако, по данным DSM Group, в госсегменте участвует лишь незначительная часть препарата – менее 10% от общего объема.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии. По ее словам, в пессимистичном варианте число новых случаев заражения COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных цифр.
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Джокович ответил на обвинения в обмане при въезде в Австралию
Сербский теннисист Новак Джокович пояснил ситуацию с положительным тестом на коронавирус и ложной информацией в декларации при въезде в Австралию.
Джокович сообщил в Instagram, что 16 декабря сделал экспресс-тест на коронавирус после посещения баскетбольного матча двумя днями ранее. Он оказался отрицательным. В тот же день теннисист сдал ПЦР-тест. 17 декабря серб посетил мероприятие в Белграде, во время которого вручил награды детям. Перед ним он тоже сдал экспресс-тест.
По словам Джоковича, только после мероприятия он получил положительный результат ПЦР-теста, сданного 16 декабря. 18 декабря теннисист дал интервью изданию L'Equipe. Он признался, что допустил ошибку, не отказав журналистам.
По поводу неправильных данных в декларации при въезде в Австралию серб заявил, что ошибку допустил его агент. Она была не намеренной. Позже команда Джоковича предоставила всю дополнительную информацию австралийским властям.
«Всю появившуюся дезинформацию нужно исправить, чтобы снизить беспокойство по поводу моего приезда в Австралию. Эти моменты причиняют боль и тревогу моей семье. Я просто хочу иметь возможность бороться с лучшими теннисистами мира. Для меня всегда честь выступать на Australian Open», – заявил спортсмен.
Ранее сообщалось, что сербскому теннисисту Новаку Джоковичу грозит до 12 месяцев лишения свободы за предоставление ложной информацию при въезде в Австралию.
Напомним, пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. СМИ сообщили, что Джокович был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев. Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщила, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста.
Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open, который начнется 17 января. В Сети появился результат ПЦР-теста теннисиста: 16 декабря он был положительным. Как отмечается, спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки.
Попова: «Омикрон» зафиксирован в 13 регионах России
Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«Случаи [заражения омикрон-штаммом] зарегистрированы сегодня в 13 субъектах РФ, в первую очередь в Москве, Московской области. Также это Ростовская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская, Нижегородская области», – цитирует ТАСС Попову.
По ее словам, число случаев заражения штаммом «омикрон» в России за новогодние праздники выросло втрое, до 305.
«49 случаев – из двух очагов, которые мы зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ. На сегодняшний день очаги закрыты, все выздоровели, вылечены, но количество пострадавших в каждом из очагов было достаточно большим», – заявила глава Роспотребнадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о значительном числе заразившихся «омикроном» в Москве
По данным на 11 января за сутки в России выявлено 17 525 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания.
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В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости «омикроном» в стране
Доля зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» в России уже достаточно большая, в ближайшее время ожидается рост заболеваемости в стране, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«Сейчас все-таки доля «омикрона» достаточно большая, и в ближайшее время, я подозреваю, что мы увидим некоторый рост заболеваемости в стране», – сказал Хафизов в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Отмечается, что не все случаи «омикрона» в России завозные.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Находящемуся в «Коммунарке» Куравлеву поставили диагноз
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Актер Леонид Куравлев находится в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких», наличие коронавируса у артиста не подтвердилось, сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина.
«Он сейчас находится в больнице с диагнозом «воспаление легких», COVID не подтвердился на вчерашний день, находится он в Коммунарке», – передает РИА «Новости» ее слова.
Гущина сказала, что «это очень грустная новость». «Мы очень его любим, и просто хотели бы ему пожелать здоровья, потому что он один из самых талантливых артистов России», – добавила она.
Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).
Напомним, 10 января Куравлев был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией.
У половины хоккейной команды «Металлург» выявлен коронавирус
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским «Металлургом» и хельсинкским «Йокеритом» отменен в связи с болезнью российских хоккеистов, сообщает пресс-служба лиги.
Игра «Металлург» – «Йокерит» должна была пройти 13 января. Решение об отмене принято из-за девяти случаев заражения коронавирусом среди игроков «Металлурга», также зафиксировано два заражения у представителей клуба, передает ТАСС.
Этот матч стал 15-й игрой, отмененной из-за вспышек коронавируса в клубах. «Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 48 матчах. «Йокерит» идет четвертым на Западе, имея в активе 62 очка после 46 встреч.
Ранее хоккеисты «Салавата Юлаева» заразились коронавирусом. Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матч регулярного чемпионата между омским «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» из-за 26 положительных тестов на COVID-19
Хоккеисты и тренеры «Спартака» заразились коронавирусом
В московском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» десять игроков заразились коронавирусом, сообщила пресс-служба команды.
Коронавирус также выявлен у трех тренеров московского клуба, передает ТАСС.
В четверг «Спартак» должен провести гостевой матч регулярного чемпионата против московского «Динамо». Об изменениях в графике игр команды будет сообщено позднее.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков в 48 матчах.
Ранее коронавирус выявили у половины хоккейной команды магнитогорского «Металлурга». Днем ранее коронавирусом заразились 26 хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева». В прошлую пятницу результаты тестов на коронавирус дали положительные результаты у трех игроков и двух тренеров московского хоккейного клуба ЦСКА.
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В штате Нью-Джерси ввели режим ЧС из-за штамма «омикрон»
Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи ввел режим ЧС в связи с ростом числа заражений коронавирусом из-за распространения штамма «омикрон», сообщили в администрации штата.
«COVID-19 остается значительной угрозой для нашего штата, и мы должны использовать все доступные ресурсы, чтобы дать отпор волне [заболеваемости], вызванной омикрон-вариантом», – приводит ТАСС слова губернатора, которого цитирует пресс-служба.
Как ожидается, объявление режима ЧС позволит штату лучше использовать свои ресурсы для вакцинации, тестирования и привлечения дополнительного медицинского персонала. Режим ЧС будет действовать 30 дней, если за это время власти не решат его продлить.
Напомним, в понедельник число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 60 млн человек. По оценке Университета Джонса Хопкинса, к среде число инфицированных в США достигло 61,5 млн человек, 839,5 тыс. заразившихся умерли. Соединенные Штаты продолжают занимать первое место в мире по этим двум показателям.
В начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек. 21 декабря минувшего года в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения «омикроном» в США зафиксировали 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона».
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В России за сутки выявили 17,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 17946 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 17946 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 702 150 заболевших в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4008, Санкт-Петербурге – 1659, Московской области – 1238.
Также за сутки зафиксировано 745 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 318 432 человека.
За сутки в России полностью выздоровели 26 346 человек, всего выздоровели 9 758 364 человека.
Накануне, 11 января, в России выявили 17525 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 421.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Гинцбург назвал сроки адаптации «Спутника V» под «омикрон»
Адаптация российский вакцины «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон» при необходимости займет 2,5-3 месяца, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире России-24.
По его словам, вопрос необходимости адаптации «Спутника V» к «омикрону» будет решен через две недели. Ученый уточнил, что образец «Спутника V», который будет работать против «омикрона», почти готов, передает ТАСС.
При этом Гинцбург отметил, что «Спутник V» гораздо лучше других вакцин может противостоять изменчивости коронавируса.
Между тем сейчас на долю «омикрона» в Москве приходится уже до 30% заражений.
Ранее Гинцбург заявлял, что «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм.
Он также заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
Гинцбург оценил необходимость модификации «Спутника V» под штамм «омикрон»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Нет, остается та же самая рекомендация – вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев», – цитирует «Интерфакс» Гинцбурга.
По его словам, заявление производителей иностранных вакцин о разработке модификации составов препаратов связано с тем, что их прививки не действуют против южноафриканского штамма.
Способность вакцины «Спутник V» противостоять омикрон-штамму коронавируса подтверждают совместные исследования центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, подчеркнул Гинцбург.
По его мнению, число прививаемых в сутки в России граждан должно быть в десять раз больше, чем сейчас, чтобы за полгода достичь необходимого уровня коллективного иммунитета.
«В день 500-600-700 тыс. человек в России должно вакцинироваться, а те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода «зонтиком» накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, «Спутник» действует. Пока он действует против всех известных вариантов, нам с ним повезло», – сказал он.
Ранее Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон».
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Инфекционист: Дети начали хуже справляться с обычным ОРВИ из-за изоляции
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Из-за противоэпидемических мер, которые были приняты в пандемию COVID-19, в том числе изоляции, у детей и взрослых не происходило тренировки иммунитета по отношению к другим респираторным заболеваниям, включая грипп, поэтому после ослабления карантинных мер участилось число тяжелых случаев ОРВИ у детей, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов. Однако он отметил, что это естественный процесс восстановления циркуляции вирусов.
«Респираторные вирусные инфекции в жизни детей играют ряд ролей: не только негативную, повреждающую, приводящую к болезни, осложнениям, и иногда даже к летальным исходам, но и функцию некой тренировки. Иммунитет ребенка формируется в реальных условиях как раз в процессе взаимодействия с теми или иными патогенами, характерными для определенного возраста и локации. Поэтому сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями среди детей, посещающих организованные коллективы – это абсолютная норма», – говорит Коновалов.
Он напоминает, что для детей характерен определенный период адаптации на первом году посещения организованного дошкольного учреждения, когда заболеваемость у ребенка может быть гораздо выше, нежели до того, как он пошел в детский сад. Однако это совсем не означает, что у него есть какие-то поломки иммунной системы. Задача родителей в этот период создавать некие интервалы между заболеваниями, в которые организм ребенка будет успевать восстанавливаться – не отправлять в сад недовыздоровевшего ребенка.
«Но если такой тренировки иммунитета не происходит, а мы это нередко видим по детям, которые получают дошкольное обучение на дому и встречаются с коллективными заболеваниями в школьном возрасте, то такие дети гораздо чаще тяжелее болеют в младшей школе», – рассказывает врач.
Грипп у детей на первом году жизни и до текущей пандемии тоже до недавнего времени был целой проблемой, тяжело болело громадное количество детей, поскольку вирус гриппа ослабляет иммунитет и способствует развитию бактериальнойсуперинфекции, которая может привести даже к летальному исходу, особенно если у ребенка были какие-то врожденные пороки развития или иммунодефицитные состояния, продолжает специалист. Собственно, именно для того, чтобы избежать подобных последствий, врачи настоятельно рекомендуют вакцинацию беременным женщинам и всем детям старше 6 месяцев, особенно если у них есть братья и сестры, посещающие детский сад.
«Пандемия временно изменила постоянство циркуляции вирусов, и, соответственно, в какой-то степени сделала более уязвимыми для инфекции людей, которые до этого времени болели достаточно легко, но каждый год.
То есть, ранее иммунитет поддерживался постоянно, происходило естественное «проэпидемичивание», но эта цепочка была оборвана в связи скарантином. Соответственно, как только мероприятия карантинного характера ослабли, мы увидели всплеск заболеваемости ОРВИ у детей раннего возраста (до 3–5 лет жизни), которые стали болеть теми же заболеваниями более тяжело, чем в предыдущие сезоны», – делится Коновалов.
Аналогичная ситуация происходит и в других странах, в том числе в США, отмечает инфекционист. По данным американских врачей, частота тяжелых случав респираторной инфекции повысилась, потому что дети не перенесли ОРВИ легко, когда они были еще защищены материнскими антителами и могли переносить эту инфекцию легче. Врач подчеркивает, что это не стопроцентный фактор защиты от инфекции, однако именно он, а также грудное вскармливание позволяет заболеванию протекать более легко, но при этом тренировать иммунитет для будущей встречи.
«Естественно, это одна из теорий. Популяционные процессы гораздо более сложны, потому что и взрослые за время пандемии потеряли иммунитет против ОРВИ, ведь многие респираторные вирусы дают лишь временный иммунный ответ, например, аденовирус или вирус гриппа, в случае с которым для поддержания иммунитета необходимо регулярно делать прививку, чтобы не болеть естественным путем с возможными осложнениями», – говорит специалист.
По словам собеседника, в какой-то степени на данную ситуацию с заболеваемостью респираторными инфекциями также влияет и сама особенность COVID-19, поскольку коронавирус вызывает иммуносупрессию (угнетение иммунитета) и в последствии возможен неадекватный иммунный ответ и на другие возбудители (после коронавируса в течение нескольких месяцев человек подвержен более тяжелым формам других инфекций).
Низкая эффективность вакцинации против гриппа или COVID-19 связана с недостаточным охватом в популяции, эту ситуацию можно наблюдать сегодня по отношению к ветряной оспе: большое количество подростков и людей молодого возраста абсолютно никакого иммунитета от данного заболевания не имеют, так как не переболели в раннем возрасте и не получили прививку, поэтому они начали болеть ветрянкой уже будучи взрослыми, и даже не подозревая, что могут перенести инфекцию очень тяжело, так как в их понимании ветрянка - это «детская болезнь».
«Однако вся эта циркуляция вирусов – естественный процесс, который придется пережить. Единственное, что человек может сделать для персональной защиты – применять все те меры и рекомендации, которые давались в начале пандемии коронавируса: санитарно-гигиеническая обработка, избегание коллективов, где есть люди с симптомами респираторного заболевания, носить медицинскую маску в закрытых помещениях, а также, особенно, если мы говорим про грипп, то необходима вакцинация – она как минимум доказывает свою эффективность в защите от тяжелых случаев и летальных исходов, хотя заболеваемость она полностью не прерывает», – указал Коновалов.
Он подчеркивает, что те меры, которые были предприняты в связи с COVID-19 – беспрецедентные, и страны, где карантинные меры по изолированию вводились по возрастным группам, показали хороший результат. «У нас действительно за прошлый год категорически упала заболеваемость и смертность от воздушно-капельных контактных инфекций, в том числе и от гриппа. Поэтому, то, что мы наблюдаем флюктуации (случайное отклонение от величины, – Прим. ВЗГЛЯД) эпидемиологического процесса на уровне популяции, абсолютно не значит, что эти меры неэффективны индивидуально.
В декабре прошлого года наблюдался существенный рост заболеваемости простудными заболеваниями в России, который кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков объяснил тем, что за время пандемии коронавируса многие граждане не встречались с другими вирусами, в том числе с гриппом, из-за чего существенно ослабла иммунная защита. Кроме того, на количество заболевших влияет отказ от вакцинации.