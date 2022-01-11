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Кремль заявил о подготовке к возможной новой волне COVID
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Меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне «омикрона» принимаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это большая опасность, это реальность, к сожалению. Конечно, этот вирус приникает на нашу территорию и распространяется здесь. Это прогнозировалось нашими специалистами, это прогнозировалось правительством, и соответствующие меры принимаются, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне», – передает РИА «Новости» слова Пескова. По его словам, нет вопроса, придет ли в Россию штамм «омикрон», есть вопрос, когда он придет.
«Мы видим, что творится в Европе, мы видим, что твориться в США – они вышли вообще на планку свыше 1,1 млн заражений в сутки. Просто возьмите и сопоставьте в пропорциях к населению, какие бы цифры соответствовали нашему уровню населения, учитывая, что мы меньше Америки по населению значительно», – отметил Песков.
Ранее научный сотрудник МГУ им. Ломоносова молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил, что угроза пятой волны коронавируса – это всего лишь вопрос времени, подъем заболеваемости, связанный со штаммом «омикрон», должен начаться в ближайшее время.
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Специалист Минздрава назвала способ защититься от «омикрона»
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«Повторная вакцинация в большинстве случаев переносится легче, защищая при этом не только от «омикрона», но и от новых возможных штаммов ковида», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Минздрава Оксана Драпкина, комментируя прогнозы о широком распространении омикрон-штамма в России после новогодних праздников.
«Наши ученые, в том числе коллектив академика Александра Гинцбурга, публиковали данные об эффективности такой меры борьбы с COVID-19, как бустерная прививка (ревакцинация). Я очень рекомендую ее сделать», – заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. «Ревакцинация показана с шагом в шесть месяцев, то есть на повторную прививку желательно прийти через полгода после того, как сделали первую, – уточнила медик. – Кстати, в большинстве случаев она переносится лучше, вызывая меньше побочных реакций».
Драпкина напомнила, что негативный эффект от коронавирусной инфекции не заканчивается после выписки или выхода с больничного листа. «Есть симптомы, которые и потом довольно долго и сильно отражаются на самочувствии тех, кто переболел, – указала она. – Постковидный синдром также может обострить хронические заболевания, которые и так уже имелись у пациентов».
В этой связи бустер рекомендован и тем, кто уже переболел ковидом, говорит Драпкина, это особенно важно в условиях борьбы с «омикроном», более заразной мутацией коронавируса. «Многие граждане лишь предполагают, что уже переболели ковидом в легкой форме, и после выздоровления не стали сдавать тесты по этому поводу. Но такой категории людей не следует думать, будто для ревакцинации надо сперва проходить обследование, сдавать дорогой тест. Специалисты советуют в любом случае сделать новую прививку через полгода после предыдущей вакцинации или после того, как человек переболел ковидом».
Главный санитарный врач Анна Попова в конце декабря предупредила, что наступление на Россию омикрон-штамма неизбежно – это лишь вопрос времени. Он в разы заразнее, чем его предшественница «дельта», хотя, судя по первым данным, менее смертоносный. Как писала газета ВЗГЛЯД, больше всего вирусологи опасаются, как бы эти два вируса не «скрестились» между собой.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что «омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19 при одновременном нахождении в организме пациента.
В понедельник научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев также заявил, что пятая волна COVID-19 в нашей стране – всего лишь вопрос времени. По его мнению, «мы увидим рекордную заболеваемость, выше всех предыдущих вариантов». Причиной станет распространение «омикрона». Скулачев ожидает, что подъем заболеваемости начнется через «неделю-другую».
За время новогодних праздников в регионах РФ были выявлены первые случаи заражения «омикроном». Так, 4 января его обнаружили в Нижегородской области у невакцинированной пациентки, 6-го числа – у мужчины, прибывшего в Пермь из Египта транзитом через Москву.
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Вирусолог назвал необычную способность «омикрона»
Штамм коронавируса «омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19 при одновременном нахождении в организме пациента, рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
«Дельта» еще месяц назад царствовала почти во всем мире безраздельно. Теперь приходит «омикрон», у которого еще большая способность быстрее распространяться. Он начинает вытеснять «дельту». Но пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одной и того же человека», – цитирует его Ura.ru.
По его словам, «сам «омикрон» умудрился выхватить небольшой кусочек вообще другого вируса, предположительного, простудного свойства. Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка. Если раньше это была мутация, – то есть, одна буква меняется, это изменяет аминокислоту, соответственно, изменяет конфигурацию белка, – но это мутация случайная. А здесь захват фрагмента генома другого вируса. Это то, чем значительно отличается «омикрон». Не только обилием мутации, но и тем, что в нем есть вставка», – подчеркнул профессор.
Ранее главный санитарный врач Анна Попова предупредила, что наступление на Россию нового омикрон-штамма неизбежно, это лишь вопрос времени. Штамм этот в разы более заразный, чем его предшественница «дельта», хотя, судя по первым данным, менее смертоносный. Больше всего вирусологи теперь опасаются, как бы эти два вируса не «скрестились» между собой.
Актер Леонид Куравлев госпитализирован в Коммунарку
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Народный артист РСФСР Леонид Куравлев госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией, сообщил его сын Василий.
«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», – пояснил он, передает ТАСС.
В Коммунарке сообщили, что Куравлев был госпитализирован 5 января. «Находится в 4-й реанимации. Тяжелое состояние на протяжении нескольких дней», – сообщил собеседник.
Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).
Напомним, что в октябре российский актер, народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с пневмонией.
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В Италии жителей старше 50 лет решили штафовать за отказ от вакцинации
Жители Италии старше 50 лет должны будут платить штраф в размере 100 евро за отказ от вакцинации от коронавируса, сообщает газета «Стапма».
Ранее правительство Италии приняло решение о введении обязательной вакцинации для итальянцев и проживающих в республике иностранных граждан старше 50 лет.
Как разъяснила пресс-служба Совета министров, помимо данного штрафа предусмотрены прочие санкции для тех, кто отказывается прививаться. В частности, всем трудящимся старше 50 лет для продолжения работы требуется ковид-сертификат, основанный на справке о вакцинации или перенесенном заболевании. Отсутствие данного документа без весомой причины (медотвода или противопоказаний) предполагает отстранение от работы без сохранения заработной платы. Кроме того, штрафы от 600 до 1,5 тыс. евро предусмотрены при обнаружении сотрудника на рабочем месте без ковид-сертификата, передает ТАСС.
В целом сумма штрафов за отсутствие ковид-сертификата у посетителей общественных мест колеблется от 400 до 1 тыс. евро, напомнили в правительственном дворце Киджи.
Правило об обязательной вакцинации людей старше 50 лет уже вступило в силу. Так называемый супер-ковид-сертификат для работников старше 50 лет станет обязательным с 15 февраля. Обязательная вакцинация также распространяется на ряд категорий трудящихся, включая медперсонал, работников учебных заведений, сотрудников служб охраны правопорядка.
Согласно принятому ранее решению, с 10 января ковид-сертификат на основе вакцинации или перенесенного заболевания, срок действия которого сокращается до полугода, необходим для посещения ряда общественных мест, включая гостиницы, горные курорты, культурные учреждения и центы, спортзалы, конгресс-центры. Базовый документ, для которого достаточно отрицательного результата ПЦР- или экспресс-теста, необходим будет для посещения почтовых отделений, филиалов банков, а также парикмахерских и торговых центров.
Ранее жителей Австрии решили штрафовать за отказ от ковид-вакцинации на 7 тыс. евро.
На акции против COVID-ограничений во Франции вышли более 100 тыс. человек
В акциях протеста против введения вакцинных пропусков во Франции приняли участие около 105 тыс. человек, сообщает МВД страны.
Так, в Париже прошли несколько протестных акций, собравших около 18 тыс. человек. Против участников одной из них силовикам пришлось применить слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадали трое правоохранителей, задержаны 10 человек. Всего во Франции прошло 179 акций протеста, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что непривитые не должны считаться гражданами страны, и выразил готовность далее максимально ограничивать невакцинированным доступ к участию в общественной жизни.
Вакцинированных «Спутником» туристов решили пускать в Израиль
Израильское правительство подтвердило, что туристы, вакцинированные от COVID «Спутником», смогут въезжать в Израиль с 9 января, сообщила пресс-служба российского посольства в еврейском государстве.
«Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной «Спутник V» граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.
Соответствующая информация опубликована также на сайте израильского минздрава, где российская вакцина включена в список вакцин, которые позволяют иностранцам въезжать в страну с 9 января.
При этом дипмиссия отмечает, что сохраняются «технические нюансы», которые потенциально могут осложнить въезд и пребывание российских граждан на территории Израиля. В частности, туристам, привитым «Спутником», необходимо будет получить положительный результат серологического анализа на наличие антител к COVID, выполненный на территории Израиля.
Вопросы въезда туристов из России потребуют «дополнительных консультаций по линии профильных ведомств наших стран», отмечает дипмиссия. «В частности, они касаются проверки подлинности выдаваемых в России сертификатов о вакцинации; процедуры прохождения серологических тестов; порядка обязательной самоизоляции; условий въезда граждан, привитых другими вакцинами российского производства, а также переболевших и детей», – отмечает посольство.
Напомним, 3 января сообщалось, что Израиль с 9 января планирует открыть границы для привитых или переболевших коронавирусом туристов. Для вакцинированных «Спутником V» въезд пока закрыт, поскольку Минздрав ожидает официальных данных по эффективности против «омикрон»-штамма.
Венгрия получила партию российской вакцины «Спутник Лайт»
Партию российской вакцины «Спутник Лайт» доставили в Венгрию, после оценки венгерских экспертов Будапешт может начать переговоры с Москвой о закупке препарата для третьей вакцинации, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Сотрудничество России и Венгрии (в сфере вакцинации населения – прим. ВЗГЛЯД) продолжается, прибыла первая партия... российской вакцины «Спутник Лайт», которая используется в немалом количестве государств в качестве третьей вакцины», – пояснил Сийярто в Facebook, передает РИА «Новости».
Он отметил, что «Спутник Лайт» в качестве препарата для третьей вакцинации уже используется в ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, Индии. Среди европейских стран «Спутник Лайт» использует Сан-Марино и планирует начать использовать Сербия.
По его словам, эксперты Национального центра общественного здоровья сейчас изучают эту вакцину, и если они решат, что препарат безопасен, эффективен и подходит для третьей вакцинации, Венгрия обязательно начнет переговоры с российским производителем.
Министр отметил, что благодаря сотрудничеству Москвы и Будапешта в области вакцинации в Венгрии был привит почти один миллион человек и страна первой в Европе достигла порога в 60% вакцинированных.
«Чем больше вакцин доступно, тем лучше. Чем больше вакцин смогут использовать венгры, тем лучше», – подчеркнул Сийярто.
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Напомним, что Сербия начала переговоры с Центром им. Гамалеи Минздрава РФ о производстве вакцины «Спутник Лайт» на территории страны.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал огромным успехом применение российской вакцины «Спутник V» в более чем 70 странах.
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В России за сутки выявили 16,2 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 16 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 16 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявили 10 650 849 вирус-положительных пациента в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3274, Санкт-Петербурге – 1323, Московской области – 1124.
Также за сутки зафиксировано 763 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 316 163 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 20 751 человек, всего выздоровели 9 686 912 человек.
Накануне, 8 января, в России выявили 16 568 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 322.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Роспотребнадзоре указали на тяжелое течение COVID-19 у детей
У детей очень низок уровень иммунитета от коронавируса, заявила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского (Роспотребнадзор) Татьяна Руженцова.
Руженцова отметила, что «именно в этих группах, группах невакцинированных» наблюдается и «наибольшее распространение», «наиболее тяжелое течение» COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».
Напомним, в декабре Минздав анонсировал начало вакцинации подростков от коронавируса. Сообщается, что коронавирус у детей может вызывать похожее на обморожение осложнение, которое называют «ковидные пальцы».
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Гинцбург рассказал, можно ли окунаться в прорубь после вакцинации от COVID-19
Вакцинация от коронавируса не препятствует крещенским купаниям в проруби, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург отметил, что «никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием». Как пояснил директор Центра имени Гамалеи, «если человек искупается в проруби и это для него не стрессовое состояние и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет», передает ТАСС.
Однако, указал он, если у человека «в результате купания в проруби сердечно-сосудистый спазм случается, то тут не про вакцинацию надо говорить». По его словам, «только из этих соображений надо принимать решение о купании». Гинбцург подчеркнул, что закаленный человек, который окунается не впервые, может быть уверен в своем организме, а вот человеку, который «не тренирован и предрасположен к гипертонии», «лучше этого не делать, чтобы у него инсульта и инфаркта не было». Но «с вакцинацией это никак не связано», добавил Гинцбург.
Напомним, иммунолог-аллерголог Надежда Логина сообщила, что из-за нарушения функций иммунной системы у человека может возникнуть аллергия, в том числе холодовая. Данное заболевание проявляется чаще зимой, но может быть спровоцировано и летом. Людям с такой аллергией не стоит нырять в прорубь, снег после бани и даже холодный бассейн.
Акция протеста началась у офиса адвоката Джоковича в Мельбурне
Люди с сербскими флагами вышли на акцию протеста к офису адвоката теннисиста Новака Джоковича в Мельбурне с требованием отпустить спортсмена.
Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Видео опубликовано в Telegram-канале «RT на русском».
Между тем пограничники провели допрос Джоковича в аэропорту без его адвоката. По данным СМИ, теннисист просил дать ему отдохнуть после 14-часового перелета, но ему отказали.
Напомним, пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. В четверг австралийские власти сообщили, что не планируют депортировать Джоковича до новых слушаний, назначенных на понедельник.
Напомним, 6 января СМИ сообщили, что Джокович, австралийскую визу которого аннулировали, был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев.
Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщило, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста.
Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open, который начнется 17 января. В сети появился результат ПЦР-теста теннисиста (на скриншоте): 16 декабря он был положительным.
Как отмечается, спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки.
Эксперт назвал причину неэффективности моделей прогнозирования COVID-19
Как будет распространяться COVID-19, пытаются прогнозировать не только медики, но и математики. Причину, почему у последних это не всегда получается точно, назвал доктор физико-математических наук Андрей Леонидов.
Пандемия COVID-19 поставила перед учеными вопрос, как будет происходить распространение инфекции, когда ожидать всплесков и спадов заболеваемости, сообщил ученый. С помощью методов математического моделирования сначала удавалось получать достаточно точные прогнозы эпидемического процесса, но затем ситуация усложнилась. Быстрая эволюция вируса меняет многие параметры, которые приходится учитывать математикам.
«Например, время от попадания вируса в организм до появления симптомов при заражении штаммом «дельта» отличается от прошлых вариантов. Еще при первоначальном варианте вируса процент тяжелобольных пациентов и процент госпитализаций был ниже», – добавил эксперт в интервью радио Sputnik.
Чтобы математическое прогнозирование было точным, необходимо не реже раза в неделю обновлять данные, на которых основывается модель, продолжил он. При этом ученые должны использовать методы, учитывающие влияние на развитие системы каждого из ее изменчивых элементов.
«Единственный способ с таким справиться – иметь команду с моделью агентного типа (при агентном моделировании развитие системы определяется свойствами и поведением всех ее элементов, по принципу «снизу вверх») не общую, а очень конкретную, в которую все заложено, и в которой бы отслеживались критичные для предсказания параметры», – объяснил Леонидов.
Модель должна основываться на анализе десятков факторов, таких как ход вакцинации, перечень наиболее опасных с точки зрения заражения коронавирусом общественных мест и так далее, заключил математик.
Ранее ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл (США) спрогнозировали появление нескольких десятков мутаций коронавируса. Специалисты разработали математическую модель, позволяющую предугадывать возникновение изменений в спайковом белке SARS-CoV-2 – он служит «вратами» для заражения организма.
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Финские ученые создали блокирующую коронавирус молекулу
В Финляндии изобрели молекулу, способную защищать от инфицирования коронавирусом, сообщили в Хельсинском университете.
«Созданная учеными новая молекула TriSb92, согласно проведенным опытам, защищает от заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение восьми часов даже в ситуациях высокого риска инфицирования. В отличие от защиты, обеспечиваемой вакцинами, эффект от молекулы начинается сразу после ее применения», – цитирует сообщение вуза ТАСС.
Исследователь Анна Мякеля уточнила, что во время испытаний молекула защищала получивших ее мышей в ситуациях, когда все остальные мыши, которым не ввели это вещество, заражались.
Введение молекулы проводилось через впрыскивание в нос. Она блокирует белок на поверхности вирусной частицы.
Мякеля указала, что разные штаммы коронавируса также могут быть подвержены действию TriSb92. Вместе с тем молекулу создавали не для конкуренции с вакцинами, а для дополнения их эффекта.
Ранее в Японии ученые приступили к разработке пожизненной вакцины от коронавируса, ее планируют начать испытывать в 2023 году.
Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 60 млн человек
В США выявлено 60062077 случаев заражения коронавирусом, сообщает университет Джонса Хопкинса.
Жертвами COVID-19 в стране стали более 837 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек. В декабре «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США.
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В России за сутки выявили 15,8 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 15 830 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 830 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2238 (14,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено заболевших 10 666 679 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2778, Санкт-Петербурге – 1419, Московской области – 1197.
Также за сутки зафиксирован 741 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 316 904 человека.
За сутки в России полностью выздоровели 19 819 человек, всего выздоровели 9 706 802 человека.
Накануне, 9 января, в России выявили 16 246 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 416.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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