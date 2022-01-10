Вирусологи оценили шансы на новую вспышку коронавируса

Угроза пятой волны коронавируса – это всего лишь вопрос времени, подъем заболеваемости, связанный со штаммом «омикрон», должен начаться в ближайшее время, заявил научный сотрудник МГУ им. Ломоносова молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев.

«Мы увидим рекордную заболеваемость, выше всех предыдущих вариантов», – заявил «Ридусу» Скулачев.

По его словам, подъем заболеваемости должен начаться в самое ближайшее время. «Неделя-другая – и уже все», – сказал он.

В свою очередь специалист по особо опасным инфекциям иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что рост заболеваемости в Москве остается «в пределах статистических ошибок» и о какой-то масштабной пятой волне говорить не стоит.

«Оснований для паники никаких нет: уже некому больше болеть, все переболели. Может быть повторная заболеваемость «омикроном», потому что коллективный иммунитет к нему слабее, но это незначительно и неопасно», – сказал Жемчугов.

Тем временем руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что «дельтакрон», который сочетает в себе мутации как «дельты» и «омикрона» пока рано называть новым вариантом коронавируса, передает РИА «Новости».

«В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового «варианта» коронавируса. В кавычки слово «вариант» я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими», – сказал Хафизов.

Он пояснил, что при несоблюдении ряда правил работы в лаборатории можно получить такую «смесь» вариантов, и если затем анализ проводился недостаточно опытным специалистом, то и результирующие геномы могут содержать признаки обоих штаммов.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что штамм коронавируса «омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19 при одновременном нахождении в организме пациента.

Главный санитарный врач Анна Попова предупредила, что наступление на Россию нового омикрон-штамма неизбежно, это лишь вопрос времени. Штамм этот в разы более заразный, чем его предшественница «дельта», хотя, судя по первым данным, менее смертоносный. Больше всего вирусологи теперь опасаются, как бы эти два вируса не «скрестились» между собой.

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