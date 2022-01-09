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Как Запад отладил российско-белорусские отношения

В 2022 году интеграция России и Белоруссии будет проходить более интенсивно, чем ранее Sergei Grits/AP/ТАСС
2021 год зафиксировал важнейшую победу России над Западом – в битве если уж не за сердца, то за умы белорусского руководства. И главный вклад в эту победу сделал, как ни парадоксально, сам Запад. Своими действиями он не просто толкнул, а фактически бросил Лукашенко в объятия Кремля. Как такое произошло? Подробности...
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Смесь «дельты» и «омикрона» поставила медицину в тупик

Миф о непобедимости «омикрона» преувеличен – «Спутник V» его нейтрализует, говорят вирусологи Сергей Фадеичев/ТАСС
Главный санитарный врач Анна Попова предупредила, что наступление на Россию нового омикрон-штамма неизбежно, это лишь вопрос времени. Штамм этот в разы более заразный, чем его предшественница «дельта», хотя, судя по первым данным, менее смертоносный. Больше всего вирусологи теперь опасаются, как бы эти два вируса не «скрестились» между собой. Подробности...
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Россия спасает Казахстан от внешних и внутренних угроз

Казахстанские силовики продолжают подавлять беспорядки Vladimir Tretyakov/AP Photo/ТАСС
В казахстанском кризисе явно наступил перелом – задержаны несколько тысяч участников, в том числе организаторы волнений, а так же ряд высокопоставленных чиновников. Помощь ОДКБ и России, по словам экспертов, воспринимается большинством населения Казахстана «как гуманитарная, как помощь во спасение». Почему местные спецслужбы проспали подготовку беспорядков? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодня мы видим и понимаем гораздо больше, чем 30 лет назад. Нам открывается, наконец, настоящий масштаб противостояния, и, следовательно – наша настоящая в нем роль и задача. Подробности...

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Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Смесь «дельты» и «омикрона» поставила медицину в тупик

    Миф о непобедимости «омикрона» преувеличен – «Спутник V» его нейтрализует, говорят вирусологи
    		   9 января 2022, 11:00
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Анастасия Заводовская,
    Николай Васильев

    Главный санитарный врач Анна Попова предупредила, что наступление на Россию нового омикрон-штамма неизбежно, это лишь вопрос времени. Штамм этот в разы более заразный, чем его предшественница «дельта», хотя, судя по первым данным, менее смертоносный. Больше всего вирусологи теперь опасаются, как бы эти два вируса не «скрестились» между собой.

    «Мы понимаем, что «омикрон» придет в Россию, это неизбежно, у нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики, и останавливать это сегодня нет никакого смысла», – заявила глава Роспотребнадзора – главный санитарный врач страны Анна Попова.

    Омикрон-штамм коронавируса, по разным оценкам, в 3-5 раз заразнее других, а первые проявления болезни у пациентов наблюдаются уже на 3-5 день после заражения, рассказала она, уточнив, что в России им заражены уже 103 человека. Главное теперь – сделать так, чтобы наступление штамма «не стало критически тяжелым для системы здравоохранения», цитирует Попову «Интерфакс».

    Вместе с тем, само протекание болезни при «омикроне» намного легче, сообщается в исследовании сотрудников медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета, опубликованном в журнале Research Square.

    Ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний также заявили, что «омикрон» не столь опасен для клеток легких, как «дельта» и так называемый коронавирус дикого типа, передает РИА «Новости».

    Добавим, что заявления и публикации новых данных об «омикроне» совпали по времени со второй годовщиной официального появления коронавируса. 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а заодно и всему человечеству о COVID-19 – новой опасной инфекции. Спустя два месяца, 11 марта 2020 года, когда вирус распространился на большинство стран мира, ВОЗ констатировала начало пандемии.

    С тех пор вирус непрерывно мутировал, превращаясь во все новые штаммы: «альфа», «бета» и «гамма». Особенно смертоносной стала «дельта», появившаяся в Индии год назад.

    Как писал журнал Naked Science, госпитализация от «дельты» случалась на 108%, а смерть – на 133% чаще, чем от базового штамма – «уханьца». Разница в смертности в 2,33 раза – огромная величина. Исходный коронавирус убивал одного из ста, «дельта» убивала больше, чем двух из ста. В ноябре на юге Африки был выявлен следующий  – омикрон-штамм.

    Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в среду заявил, что количество заражений в мире вновь увеличивается, параллельно наблюдается все больше госпитализаций и смертей. Не исключено, что «омикрон» и «дельта» вместе приведут к «цунами» заражений, что «значительно усилит давление на системы здравоохранения по всему миру», цитируют главу ВОЗ «Известия».

    «Уверен, что омикрон-штамм начнет свою неизбежную поступь и в нашей стране – сразу после праздников.

    Несмотря на все увещевания, россияне поехали и поедут за рубеж и оттуда его привезут. Хотя он уже и так здесь есть. Это неизбежный процесс», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

    Академик сказал, что «омикрон» стал самой контагиозной (заразной) из всех вариаций вируса с 2019 года, но при этом он менее агрессивен, менее разрушителен для организма и протекает в более легкой форме. «Это компенсирует его контагиозность», – признал ученый. По мнению Онищенко, избежать «критически тяжелой» ситуации, о которой упоминала Попова, можно будет лишь при одном условии, – если непривитые россияне наконец придут на вакцинацию. «Нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Другого выхода нет. Дойти до рубежа по охвату, обеспечить популяционный иммунитет», – считает он.

    «Наша вакцина «Спутник V» в высокой степени справляется с «омикроном». Мы проводили испытания на ВНА (вируснейтрализующая активность), эффект хороший. Люди, которые были привиты нашими вакцинами, в подавляющем большинстве защищены», – уверен академик.

    Напомним, что новый штамм оказался даже на повестке саммита СНГ, состоявшегося на этой неделе в Петербурге. Президент Владимир Путин рассказал коллегам об исследовании института имени Гамалеи, согласно которому «Спутник V» нейтрализует «омикрон». «Только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий», – передал глава государства мнение ученых.

    «Главное теперь, чтобы в результате этих наших экспериментов с путешествиями и выездами за рубеж, мы не породили новую вариацию вируса. Вот это уже будет хуже, но это вполне может случиться. Если вирус активно циркулирует в человеческой популяции, то вполне может появиться новая вариация COVID-19», – предостерегает Онищенко.

    «Сейчас идет смесь «дельты» и «омикрона», – добавляет вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Анатолий Альштейн. – Да, видно, что в таких смесях не повышается летальность. Это говорит о том, что омикрон-штамм не более летален, чем «дельта». Но является ли «омикрон» менее летальным, выяснится, думаю, лишь через пару недель». Профессор также напоминает о необходимости сделать прививку.

    В последние недели «омикрон» вел масштабное наступление на Соединенные Штаты. Размах заражения там вернулся к уровню заражений прошлой зимы. Как сообщил канал CNN со ссылкой на университет Джонса Хопкинса, в США, скажем, в минувший вторник было зафиксировано 254 496 новых случаев. Как предрекает эксперт из Брауновского университета (штат Род-Айленд) Ашиш Джа, январь для США будет очень тяжелым.

    При этом, как отмечает автор телеграм-канала «Толкователь» Павел Пряников, ссылаясь на данные все того же университета Джона Хопкинса, «омикрон» в разы менее опасен. «Возьмем Францию. Вчера там было 200 тыс. выявленных с ковидом и при этом около 200 умерших. Процент летальности составляет 0,1%. Такой же процент летальности был в США в 2019 году от гриппа – 45 млн. заболело им, умерло 46 тыс. (0,1% летальность)», – уверяет блогер. И поздравляет читателей «с превращением ковида в обычную ОРВИ, а по степени летальности – в аналог гриппа».

    Не преждевременны ли такие поздравления? «По сравнению со стандартным вариантом «дельты», госпитализация в случае с «омикроном» на данный момент снижается на 30-40%, – рассказала телеканалу RTVI доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова. – Но это объясняется тем, что сейчас «омикрон» зашел в самую молодую популяцию, которая больше общается, которая социально мобильна. Как только «омикрон» зайдет в пожилую популяцию, мы можем увидеть нарастание госпитализации», – предупреждает эксперт.

    «Как говорят некоторые, «омикрон» – это почихал и пошел, «омикрон» – это живая вакцина». Так, к сожалению, говорить нельзя», – добавила Баранова.

    Термин «живая вакцина» еще в начале декабря первым предложил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков. «Уже ясно, что переболевшие предыдущими версиями вируса более устойчивы к «омикрону», чем те, кто не болел. Хотя при этом нет нейтрализации антителами, люди все равно болеют легче, плюс образуется стойкий иммунитет. Так что это действительно природная, живая вакцина», – сказал вирусолог газете ВЗГЛЯД.

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    В этой связи Чумаков не исключает, что пандемия завершится уже через полгода. «Если не возникнет такая ситуация, что по злому умыслу в человеческую популяцию внедрят что-то новое, уже патогенное, то, скорее всего, пандемия скоро сойдет на нет. Может быть, к лету. И в России, и в мире в целом коллективный иммунитет будет достигнут. Конечно, будут еще случаи заболевания, но уже не тысячи. Мой прогноз – оптимистический. Хотя, конечно, всякое может быть», – рассуждает вирусолог.

    Альштейн с этой точкой зрения не согласен. «Живая вакцина – это то, что разрабатывает человек, в природе она не существует. В природе существуют вирусы с пониженной вирулентностью», – возражает он.

    «Действительно, вирус, когда он так долго размножается, приобретает очень много мутаций, и большинство из них ему же и вредит. Рано или поздно он обязательно станет менее патогенным. Но произойдет ли это в течение полугода или в течение нескольких лет, сопровождаясь при этом летальными исходами, – зависит от нас», – пояснил вирусолог. Он призывает россиян не расслабляться и продолжать соблюдать санитарные правила, а тех, кто до сих пор не привился, пройти вакцинацию.

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