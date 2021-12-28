Путин сообщил об эффективности «Спутника V» в нейтрализации «омикрона»

Вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон», сообщил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Санкт-Петербурге, ссылаясь на данные исследования института имени Гамалеи.

«Я разговаривал с руководителем института имени Гамелии, они провели исследование, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон. Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий», – передает РИА «Новости» слова главы государства.

Президент добавил, что говорил с Гинцбургом «буквально два дня назад». «Они эти исследования провели, но теперь нужно провести второй этап – это клинические исследования, посмотреть, в какой степени [нейтрализует]. Но он говорит, то, что мы сделали, в институте – совершенно точно, мы можем утверждать на 100%, нейтрализует, и нейтрализует в достаточно высокой степени», – заключил он.

При этом Путин отметил, что «Спутник V» [обеспечивает] где-то около 90% защиты, где-то в районе».

Ранее в ВОЗ заявили, что предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельта».

Все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона». Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer/BioNTech (по две дозы) и Johnson & Johnson (одна доза).

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».