Гинцбург: Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация дают полную защиту от «омикрона»

Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон», сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Основной вывод... состоит в том, что та схема вакцинации, которая порядка... шести месяцев тому назад была предложена в России Министерством здравоохранения нашей страны, смысл которой состоит в том, что после вакцинации «Спутником V» через полгода предлагается ревакцинация «Спутником Лайт». Так вот, эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма «омикрон», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.

Путин также попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.

В конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».