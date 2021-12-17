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Путин призвал доработать законопроект о сертификатах для вакцинированных
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Президент Владимир Путин попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.
«До принятия любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную технологическую готовность системы сертификатов [вакцинированного]. Она должна надежно работать именно для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности», – передает его слова РИА «Новости».
«Остановлюсь на теме, которая затрагивает все отрасли экономики, а главное - всех граждан страны. Речь об использовании так называемых сертификатов вакцинированных. Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательные требования такого сертификата на транспорте, в самолете или поезде, был снят с рассмотрения Госдумой», – добавил Путин, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что в России установят единые требования к ковид-сертификатам.
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Законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату принят в первом чтении
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Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
В пленарном заседании Думы приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА «Новости».
Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.
Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Кроме того, законопроект вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны России или представители власти по месту прохождения службы.
Также в проекте закона указывается, что порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, получившими зарубежную вакцину, разрабатывается главным санитарном врачом России. Им также по-прежнему следует иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.
Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря сказал, что законопроекты о QR-кодах являются рамочными, их предстоит проработать в том числе с регионами. «Исхожу из того, что вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдем решение, гарантирующее права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», – отметил глава государства.
«Единая Россия» выступает за глубокую доработку законопроекта ко второму чтению. «Мы как фракция поддерживаем этот законопроект в первом чтении... Но при этом понимаем, что ко второму чтению будет вестись серьезная работа по его глубокой проработке со всеми нюансами», – приводит его слова ТАСС.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что «законопроект, который я сейчас представляю, не вводит никаких QR-кодов, тем более точно не про QR-коды. Речь идет о совершенно другом – что на территории России используется единый документ, который содержит информацию о вакцинации, перенесенном заболевании и медицинском отводе. А штриховой код внутри него – это технологическое решение, которое позволяет подтвердить действительность и сроки действия той документации».
Песков раскрыл планы Путина на Рождество
Президент России Владимир Путин на Рождество традиционно посетит один из храмов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будет храм», – передает ТАСС его слова. Песков также добавил, что пока не определено, какой именно это будет храм.
Как правило, Рождество президент России встречает за пределами Москвы, в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя.
Так, в 2021 году глава государства был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом и подарил храму икону «Господь Вседержитель». В 2012, 2019 и 2020 Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. При этом он передал собору икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.
В 2018 году в рождественскую ночь Путин присутствовал в Санкт-Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В этой церкви был крещен его отец. После службы Путин преподнес в дар храму двухрядную икону середины XIX века с изображениями Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, архангела Михаила, Космы и других почитаемых Церковью.
В 2017 году глава государства прибыл на рождественское богослужение в Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде. А в ночь с 6 на 7 января в 2016 году Путин посетил богослужение в храме в селе Тургиново Тверской области.
Голикова не исключила изменения срока действия COVID-сертификатов
Сроки действия сертификатов о подтверждении перенесенной коронавирусной инфекции могут изменить из-за ухудшения эпидемиологический ситуации в России и распространения новых штаммов, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.
«Что касается сертификата, выданного по антителам, в связи с тем, что мы не можем зафиксировать дату, мы его выдаем на полгода и дальше есть две развилки. Если наши наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, значит мы продлим это действие. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, и новые штаммы будут заразнее и «злее», чем те, которые мы видим, то тогда, конечно, мы будем принимать другие решения», – передает ТАСС ее слова.
Голикова отметила, что ко второму чтению законопроекта о QR-кодах необходимо установить перечень организаций и мероприятий, которые граждане, имеющие медотвод, смогут посещать при наличии ПЦР-теста.
«Устанавливается обязательное наличие ПЦР-теста для граждан, которые имеют медотвод от вакцинации. В процессе подготовки ко второму чтению мы с вами должны установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-теста, а также посещение МФЦ при наличии ПЦР-теста», – объяснила она.«Единая Россия» выступила в защиту прав граждан при рассмотрении законопроекта о медицинских сертификатах. По итогам общественных обсуждений «Единой Россией» были выработаны предложения, которые не только защищают права людей, но и обеспечат их безопасность и здоровье. В частности, партия выступила в защиту прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно, предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода при вакцинации, заявила о необходимости введения дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил против ограничения на транспорте под новогодние праздники, отметив, что вводить их довольно сложно.
Законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах направили в регионы на месяц
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Законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, повторно на месяц направлен в регионы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, правительство России. Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», – написал Володин в своем телеграм-канале.
Правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах, предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Напомним, Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
Песков: Путин вмешается в случае появления угроз в адрес Сокурова
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не сомневается в готовности Владимира Путина вмешаться в случае, если будут поступать угрозы в адрес Александра Сокурова, а любое обращение режиссера в полицию не будет оставлено без внимания.
«Я не сомневаюсь, что если это будет происходить, то президент будет готов, я не сомневаюсь в этом, но также я убежден, что любое обращение в правоохранительные органы тоже не будет оставлено без ответа», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Песков подтвердил, что критически высказывался в адрес Сокурова, так как солидарен с точкой зрения президента.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи Путина с членами СПЧ между ним и Сокуровым развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент пригласил режиссера к себе. Сокуров выразил готовность встретиться с главой страны.
Позже режиссер написал обращение на имя главы СПЧ Валерия Фадеева, в котором принес извинения за эпизод на встрече с президентом Владимиром Путиным. Также добавил, что его предупреждают о возможных угрозах. РБК публикует выдержки письма Сокурова, адресованного главе СПЧ Валерию Фадееву.
Так, режиссер извинился за произошедшее в ходе встречи: «Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом»
Сокуров затронул в ходе беседы проблемы в армии, в цензуре, в работе правоохранительных органов, а также ситуацию в республиках Северного Кавказа.
Пресс-секретарь президента отметил, что дискуссия между Сокуровым и Путиным была интересная и содержательная, и извиняться не за что.
«И также мы убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова. Поэтому извиняться здесь не за что, имела место дискуссия, реакция президента – несогласие президента, аргументированное им, имела место точка зрения Сокурова. Да, они не согласились, но это нормально, здесь не за что извиняться», – сказал Песков журналистам.
В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.
Эксперты проголосовали за рекомендацию, согласно которой, при наличии других вакцин, произведенных по технологии mRNA компаниями Pfizer и Moderna, нужно использовать именно их, передает РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Ранее в США были зафиксированы десятки случаев осложнений с формированием тромбов у пациентов, привитых вакциной Johnson & Johnson.
При этом отмечается, что осложнения по-прежнему очень редки. Теперь регулятор CDC должен решить, последует ли он совету своих экспертов.
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Отметим, что применение вакцины Johnson & Johnson было приостановлено в апреле, но затем вновь возобновилось по рекомендации ученых.
Напомним, все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона».
Вместе с тем Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон».
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ВС вступился за вышедшего на улицу без маски астраханца
Верховный суд РФ отменил наказание, назначенное астраханцу за прогулку по улице без маски во время режима повышенной готовности в Астраханской области.
В марте прошлого года губернатор Астраханской области ввел правила поведения при режиме повышенной готовности, обязывающие жителей надевать маску «при любом выходе на улицу». Житель Астрахани попался на улице без маски полицейским в июне, на него был составлен протокол.
Вы носите маски в общественных местах?
В августе эти ограничения сняли, норма о маске стала рекомендательной. Суд признал астраханца виновным в нарушении и вынес предупреждение, но астраханец дошел до Верховного суда, добиваясь его отмены, передает РИА «Новости».
«Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу», – говорится в постановлении ВС России.
Все предыдущие решения отменены, производство по делу прекращено.
Ранее Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по одному фото.
До этого женщину заковали в наручники за вход в банк без маски в Приморье.
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Жителей Молдавии привили просроченными вакцинами от COVID-19
Около семи тысяч жителей Молдавии были привиты просроченными вакцинами от коронавируса, кроме того, около 70 тыс. сертификатов о вакцинации оказались фальшивыми.
Нарушения были выявлены во время аудита, который провела Счетная палата республики.
«Аудит показал, что срок годности около семи тысяч доз вакцины истек, что вызывает подозрения в отношении их использования. Нехватка контроля в процессе иммунизации привели к появлению ошибок, которые могут повлиять на здоровье граждан», – приводит РИА «Новости» данные Счетной палаты.
Кроме того, была проведена проверка информации в реестре вакцинации от COVID-19, анализ показал, что существуют сомнения в достоверности сертификатов, выданных более чем 70 тыс. граждан.
Выяснилось, что медучреждения не отказывались от вакцинации, если не хватало людей, чтобы полностью использовать препараты. К примеру, флакон, в котором было 10 доз вакцины, вскрывали даже для иммунизации всего одного пациента. Оставшиеся во флаконе дозы приходили в негодность, в результате было утеряно более 11 тыс. доз вакцин от коронавируса.
Депутаты оппозиционного блока «Коммунисты и социалисты» потребовали объяснений от минздрава в связи с результатами аудита.
Ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что польская сторона поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности.
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Попова назвала «пугающими» темпы прироста «омикрона» в мире
Темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Видим стремительное развитие ситуации в Британии, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», – заявила Попова в беседе с РИА «Новости».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
Песков напомнил о праве президента отрешать от власти глав регионов
Президент России Владимир Путин вправе отрешать от власти глав регионов в связи с утратой доверия, такие полномочия определяются самой должностью российского лидера, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Давайте не забывать, что президент у нас избирается всенародным прямым голосованием, поэтому концентрирует в себе волю народа», – цитирует ТАСС Пескова.
Пресс-секретарь президента отказался от комментариев о внесенном в Госдуму законопроекте о развитии местного самоуправления. По его словам, будет работа парламента, и лишь потом будет формулироваться конкретная позиция.
Вместе с тем представитель Кремля не согласился с тезисом критиков, утверждающих, что новые законодательные акты не дают прозрачных критериев для отставки в связи с утратой доверия, а решение отдается целиком на откуп главе государства. Президент избирается народом, и данные полномочия российского лидера вытекают из его должности, отметил Песков.
Ранее главы комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение законопроект об общих принципах организации местного самоуправления.
Попова заявила о возможном распространении «омикрона» в России
Последовательного распространения штамма коронавируса «омикрон» в России пока нет из-за изоляции заразившихся, но это возможно и вполне реально, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Возможно, конечно, распространение, это вполне реально, потому что распространение в мире очень широкое, все, что мы делаем, это чтобы остановить этот процесс, но исключить его сегодня ни одна страна в мире не может», – цитирует РИА «Новости» Попову.
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Она уточнила, что при этом первый случай «омикрона» в Ростове-на-Дону выявлен у человека, который приехал не из ЮАР, но его все равно выявили и в настоящее время обследуют контактных.
Ранее в России зафиксировали 25 случаев заражения штаммом «омикрон».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
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ВОЗ указала на эффективность вакцинаций разными препаратами
Эффективность вакцинации от коронавируса препаратами на основе разных технологий схожа эффективности после уколов вакцинами с одинаковой платформой, заявили эксперты ВОЗ.
Эффективность вакцинации или ревакцинации вирусными векторными вакцинами и вакцинами на основе технологии мРНК может составлять от 61 до 91%, вакцинация же только препаратами с технологией мРНК в среднем может быть 69-90%, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ВОЗ.
После уколов только вакцинами с платформой вирусного вектора аденовируса эффективность оценивается от 43% до 89%. Эффективность разных вакцин против госпитализаций от коронавируса в разных странах достигла высоких показателей в нескольких странах, превысив 95%.
Введение бустерной дозы вакцины с отличающейся технологией от препарата, введенного при первых двух прививках, также высоко эффективно против симптоматического течения болезни. Это показали исследования в Британии и Чили.
Ранее в Германии заявили, что рассчитывают получить адаптированную под «омикрон» вакцину от компании BioNTech уже в первом квартале 2022 года.
В Германии назвали сроки разработки адаптированной под «омикрон» вакцины
Германия рассчитывает получить адаптированную под «омикрон» вакцину от компании BioNTech уже в первом квартале 2022 года, сообщил глава минздрава ФРГ Карл Лаутербах.
«Мы забронировали в Еврокомиссии и купим значительное количество вакцины BioNTech. По большей части это будет уже адаптированная под «омикрон» вакцина. Мы надеемся, что из 80 млн доз часть получим уже в первом квартале», – приводит ТАСС слова Лаутербаха.
Министр также подчеркнул, что в целом выступает за введение обязательной вакцинации в Германии. «Как депутат Бундестага я убежден в целесообразности введения обязательной вакцинации, но в моей роли министра я должен позаботиться и о том, чтобы в таком случае было достаточно вакцины», – отметил он.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность защиты от «омикрона» «Спутником V».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
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Чувашия введет обязательную вакцинацию от COVID для студентов и пожилых
Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Чувашии для студентов и граждан в возрасте 60 лет и старше, приказ подписан главным санитарным врачом региона и опубликован на сайте Роспотребнадзора.
«В расширенный список вошли лица в возрасте старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением), а также граждане старше 18 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что обязательная вакцинация вводится для создания коллективного иммунитета и для стабилизации эпидемиологической обстановки.
Привиться первым компонентом нужно до 17 января 2022 года, а вторым – до 17 февраля 2022 года.
Привить следует не менее 90% от общей численности работников старше 60 лет и не менее 80% студентов региона. За отказ делать прививку жителей Чувашии будут отстранять от работы или переводить в дистанционный режим работы. Студентов же переведут на дистант.
Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация для учащихся высших учебных заведений и колледжей, а также для лиц старше 60 лет вводится в Смоленской области.
Страны G7 назвали главную мировую угрозу
Страны «Большой семерки» признали, что быстрое распространение омикрон-штамма стало самой серьезной угрозой для человечества, сообщается на сайте минздрава Великобритании.
Чтобы бороться с вирусом, G7 призвала укреплять сотрудничество между государствами. Только обмен данными и сотрудничество позволят найти решение проблемы, передает РИА «Новости».
В заявлении также говорится о необходимости обеспечивать равный доступ к прививкам и диагностике заражения.
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Напомним, в ноябре в ЮАР был выявлен новый штамм SARS-CoV-2. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим для заражения клеток. ВОЗ признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон». По мнению специалистов, заразиться этим штаммом могут и переболевшие, и вакцинированные.
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