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Путин спрогнозировал новые вспышки коронавируса в России
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Новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек. Тем более, что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, в США и европейских странах зафиксировано большое количество заболевших коронавирусом. Инфекция не оставляет в покое весь мир, добавил он.
Также глава государства выразил благодарность ЮАР за допуск российских специалистов для изучения штамма «омикрон».
«Мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в ЮАР. Еще раз хочу поблагодарить президента Южной Африки (Сирила Рамафосу) и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник и обнаружен», – сказал Путин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников.
Накануне Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
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Попова: Число новых случаев заражения COVID в сутки может достигнуть шестизначных значений
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии коронавируса.
«Мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и оптимистичные, и пессимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению количества случаев до шестизначных цифр на территории России», – цитирует ее RT.
По ее словам, ухудшение ситуации может быть при неблагоприятном развитии и при несоблюдении требований ведомства.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко опроверг миф о нетяжелом течении «омикрона».
Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
В ВОЗ сообщили, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть–восемь недель.
Невролог назвал возможные осложнения после «омикрона»
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Поскольку «омикрон» – это тот же коронавирус, просто имеющий иные мутации, то осложнения у переболевших, скорее всего будут, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов.
Замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что на фоне распространения штамма «омикрон» в конце января – начале февраля в России ожидается значительный подъем заболеваемости коронавирусом. По его словам, наиболее эффективным способом избежать вирус является ревакцинация спустя полгода, согласно действующим рекомендациям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаются меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне «омикрона».
«По «омикрону» у нас пока очень мало информации, поэтому сказать, насколько он опасен и какие оставляет после себя последствия, сложно. Заболевания этим штаммом пока немногочисленные. Но я думаю, что, поскольку это тот же вирус, просто имеющий иные мутации, то какие-то осложнения, скорее всего, будут. Но какие именно, сказать пока сложно, потому что мы не имеем фактических материалов», – говорит Мартынов.
Он подчеркивает, что в сравнении с другими штаммами, «омикрон», например, в меньшей степени затрагивает легкие человека, что доказали американские и японские ученые, а также заболевшие реже жалуются на потерю вкуса и обоняния, однако насчет того, как поражается головной мозг или периферическая нервная система – убедительных и надежных данных пока нет. Выявить реальные последствия нового штамма, по словам специалиста, удастся не раньше, чем через 2–3 месяца. Причем наиболее важны данные, которые получены не из Южной Африки, где «омикрон» был впервые обнаружен, а из таких стран, как США, Канада, Европа, Япония и Россия.
«В целом, как и во всем мире, самые частые серьезные неврологические осложнения, которые возникают при COVID-19, это в первую очередь поражение головного мозга, зачастую сосудистого характера вследствие того, что вирус SARS-CoV-2 поражает в том числе эндотелий системы микроциркуляции головного мозга. Поэтому могут быть разные осложнения в виде инсультов (геморрагических и ишемических), которые ухудшают течение инфекции», – рассказывает невролог.
Также могут возникнуть инфекционно-воспалительные поражения центральной нервной системы в виде менингоэнцефалитов, продолжает врач. Кроме того, как во время острой стадии, так и на выходе из острой стадии заболевания могут возникнуть аутоиммунные поражения периферической нервной системы, например, синдром Гийена-Барре. Однако, насколько часто подобные осложнения будут встречаться у заболевших «омикроном», пока сказать сложно.
«Причем такие осложнения необязательно проявляются у тех, кто болел тяжело. Иногда пациент может переболеть в легкой форме или асимптомно. Например, есть положительный ПЦР-тест и практически нет никаких симптомов, а через 2 недели или позже у него возникают осложнения. Но чаще, конечно, эти осложнения возникают у тех, кто переболевает с клиническими проявлениями», – делится Мартынов.
Лучшей защитой от коронавируса и всех его штаммов, по мнению специалиста, по-прежнему остается вакцинация. Более того, он обратил внимание на то, что на сегодняшний день опыт других стран, а также России доказал, что ревакцинация усиливает эффект защиты, поэтому она также необходима сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов.
По данным на 11 января за сутки в России выявлено 17 525 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания.
Собянин: В Москве число заразившихся омикроном» быстро нарастает
Власти Москвы отмечают значительное число заразившихся штаммом «омикрон», ситуация с коронавирусом может стать более серьезной, чем в предыдущие волны, заявил мэр столицы Сергей Собянин а заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
«В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон», это количество, процент достаточно быстро нарастает», – цитирует ТАСС Собянина.
Он также отметил, что количество заразившихся омикрон-штаммом коронавируса в Москве быстро увеличивается, в течение 7-10 дней в столице ожидается значительный рост заболеваемости.
«Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма «омикрон». В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон», и это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска, и значит, что в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости», – отметил мэр.
Собянин предупредил, что Москва может столкнуться с более критической ситуацией с коронавирусом, чем в предыдущие волны заболеваемости.
«Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости. Будем готовиться. Будем надеемся на лучшее, но готовиться к любому развитию события», – заявил градоначальник.
Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что значительный подъем заболеваемости коронавирусом в России на фоне распространения «омикрона» ожидается в конце января – начале февраля.
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Путин поздравил Хабенского с юбилеем
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Президент России Владимир Путин поздравил актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского с 50-летием.
«Уважаемый Константин Юрьевич! Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем», – говорится в адресованной актеру телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
«Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. Вы состоялись и как актер, и как самобытный, талантливый режиссёр со своим узнаваемым творческим почерком. И конечно, хочу отметить Вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи», – добавил Путин.
Президент пожелал Хабенскому здоровья и всего наилучшего.
Хабенский родился в Санкт-Петербурге, в 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).
Получил известность после ролей оперуполномоченного Игоря Плахова в телесериале «Убойная сила» (2000 – 2005) и Антона Городецкого в дилогии фильмов «Ночной Дозор» (2004) и «Дневной Дозор» (2005). Среди его наиболее известных фильмов – «Адмиралъ» (2008), «Географ глобус пропил» (2013), «Коллектор» (2016), «Время первых» (2017), «Селфи» (2018) и телесериале «Метод» (2015). Хабенский снялся в нескольких голливудских фильмах: «Особо опасен» (2008), «Шпион, выйди вон!» (2011), «Черное море» (2014). В 2018 году дебютировал в качестве кинорежиссера, сняв фильм «Собибор» и исполнив в нем главную роль.
В октябре Хабенский был назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, он сменил на посту Сергея Женовача, который покинул должность по собственному желанию.
Борис Джонсон оказался в центре скандала из-за вечеринки в разгар пандемии
Британский премьер Борис Джонсон может стать фигурантом расследования из-за вечеринки, которая могла проходить в мае 2020 года в его резиденции на Даунинг-стрит, сообщают СМИ.
«Полицейское управление Лондона в курсе широко растиражированных сообщений о предполагаемом нарушении правил, направленных на защиту общественного здоровья, которое могло иметь место на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года, и находится на связи с секретариатом кабинета министров», – сообщили в Скотленд-Ярде, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Ранее телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на вечеринку, его разослали порядка 100 адресатам от помощника Джонсона Мартина Рейнольдса в мае 2020 года, когда в стране действовал общенациональный карантин.
Отмечается, что получателям предлагалось воспользоваться «прекрасной погодой и собраться за бокалом» в саду на территории Даунинг-стрит, 10 при соблюдении социальной дистанции.
СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на вечеринке было 30 человек, в том числе сам Джонсон и его супруга. В тот момент такие собрания были запрещены.
В Минздраве назвали способ снизить распространение «омикрона»
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«Система здравоохранения России уже готова к распространению омикрон-штамма, но граждане должны проводить бустерную вакцинацию, чтобы снизить инфекционные риски», – сказал газете ВЗГЛЯД инфекционист Владимир Чуланов. Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости в России ожидается в конце января – начале февраля.
«В России ожидается рост заболеваемости коронавирусом в связи с особенностью нового штамма «омикрон», который обладает более высокой контагиозностью, чем другие», – сказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
Эксперт напомнил, что всплеск распространения инфекции отмечен также уже в США и Европе. «В этой связи нам очень важно сфокусироваться на профилактических мерах, которые в совокупности с бустерной вакцинацией повышают защиту до такого уровня, который позволяет избежать тяжелого заболевания «омикроном», снизить риск госпитализации», – пояснил врач.
Для тех же, кто вообще не вакцинировался, распространение «омикрона» является дополнительным доказательством необходимости прививки, отметил собеседник.
«У переболевших пациентов может развиваться аутоиммунная реакция, но этим последствия не ограничиваются – осложнения могут быть всякого рода. Это еще раз подчеркивает важность защиты именно посредством вакцинации, которая защищает не только от тяжелого течения болезни, но и от неблагоприятных реакций в будущем», – детализировал специалист.
По его словам, в России есть незавозные случаи «омикрона» – и, судя по всему, ситуация будет развиваться по модели Британии или Европы.
Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что значительный подъем заболеваемости коронавирусом в России на фоне распространения «омикрона» ожидается в конце января – начале февраля. Логунов выразил уверенность, что «до конца января – в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом «омикрон».
Кроме того, по его мнению, ревакцинация каждые три месяца и «поддерживать антитела и иммунную систему в состоянии такой бесконечной истерики» не является самым оптимальным вариантом даже на фоне «омикрона».
В свою очередь глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель.
По его словам, в настоящее время 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания «омикроном». Клюге добавил, что этот вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.
«Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения (Европейского) региона будет инфицировано «омикроном» в ближайшие шесть-восемь недель», – передает РИА «Новости» слова Клюге.
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Стало известно о дефиците антидепрессантов в России на фоне пандемии
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Из-за всплеска депрессивных расстройств по всему миру на фоне пандемии COVID-19 крупные аптечные сети России сообщили о перебоях с поставками одного из самых популярных антидепрессантов с действующим веществом сертралин.
«В последнее время, в связи с пандемией COVID-19, отмечается значительный рост спроса на препарат «Золофт» в различных странах. Вследствие этого происходят задержки поставок препарата, в том числе в Россию», – цитирует «РБК» источника в американской компании Viatris, которая выпускает лекарственное средство.
«Те цифры, которые мы видим по продажам в розницу, – это остатки препарата, последние упаковки. Дефицит начался с регионов, где отмечено наибольшее потребление: Москва и Центральная Россия, но в скором времени он дойдет до дальних регионов», – сказал гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
«Квоты препарата на поставки в Россию могут быть сокращены из-за всплеска депрессивных расстройств по всему миру на фоне пандемии. Так как дефицит есть и по другим группам антидепрессантов», – заявили в компании-дистрибьюторе «Пульс».
Действующее вещество сертралин входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), однако, по данным DSM Group, в госсегменте участвует лишь незначительная часть препарата – менее 10% от общего объема.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии. По ее словам, в пессимистичном варианте число новых случаев заражения COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных цифр.
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Путин предложил Совбезу обсудить работу в приграничных районах России
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах страны.
Первое в 2022 году совещание Путин начал с поздравления членов Совбеза, передает РИА «Новости».
«Еще раз всех с Новым годом. Хочу пожелать всего самого доброго в новом году, успехов», – сказал он и предложил перейти к повестке.
Президент сообщил, что намерен обсудить вопросы организации работы в приграничных районах страны: «Вопросов здесь много, очень много: это и проблемы безопасности, проблемы инфраструктуры».
Путин попросил своего помощника Максима Орешкина доложить о ситуации в социально-экономической сфере: «Он бывший министр экономического развития правительства России, ситуацию там знает неплохо, я попросил его подготовиться».
Напомним, 1 января Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.
В России за сутки выявили 17,5 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 17 525 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 17 525 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 684 204 заболевших в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4635, Санкт-Петербурге – 1512, Московской области – 855.
Также за сутки зафиксировано 783 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 317 687 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 25 216 человек, всего выздоровели 9 732 018 человек.
Накануне, 10 января, в России выявили 15 830 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 1695.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Половине Европы предсказали заражение «омикроном» в ближайшие шесть-восемь недель
Более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель, сообщил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.
По его словам, в настоящее время 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания «омикроном». Клюге добавил, что этот вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.
«Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения (Европейского) региона будет инфицировано «омикроном» в ближайшие шесть-восемь недель», – передает РИА «Новости» слова Клюге.
Ранее научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил, что угроза пятой волны коронавируса – это всего лишь вопрос времени, подъем заболеваемости, связанный со штаммом «омикрон», должен начаться в ближайшее время.
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Попова: «Омикрон» зафиксирован в 13 регионах России
Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«Случаи [заражения омикрон-штаммом] зарегистрированы сегодня в 13 субъектах РФ, в первую очередь в Москве, Московской области. Также это Ростовская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская, Нижегородская области», – цитирует ТАСС Попову.
По ее словам, число случаев заражения штаммом «омикрон» в России за новогодние праздники выросло втрое, до 305.
«49 случаев – из двух очагов, которые мы зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ. На сегодняшний день очаги закрыты, все выздоровели, вылечены, но количество пострадавших в каждом из очагов было достаточно большим», – заявила глава Роспотребнадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о значительном числе заразившихся «омикроном» в Москве
По данным на 11 января за сутки в России выявлено 17 525 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания.
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России предсказали значительный подъем заболеваемости COVID
Значительный подъем заболеваемости коронавирусом в России на фоне распространения «омикрона» ожидается в конце января – начале февраля, считает замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.
Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» выразил уверенность, что «до конца января – в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом «омикрон».
Кроме того, по его мнению, ревакцинация каждые три месяца и «поддерживать антитела и иммунную систему в состоянии такой бесконечной истерики» не является самым оптимальным вариантом даже на фоне «омикрона».
Логунов отметил, что наиболее эффективной является ревакцинация спустя полгода, согласно действующим рекомендациям.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом.
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В Госдуме назвали сроки рассмотрения поправок к законопроекту о QR-кодах
Все поступившие отзывы и предложения ко II чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах будут рассмотрены в Госдуме на следующей неделе, сообщил зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
«Я думаю, сейчас будут обобщать все отзывы и предложения, которые получены из регионов, те или иные поправки ко второму чтению. Я думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных. Комитеты будут рекомендовать те или иные поправки к принятию или к отклонению», – цитирует РИА «Новости» Леонова.
Госдума на заседании 16 декабря одобрила в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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Кремль заявил о подготовке к возможной новой волне COVID
Меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне «омикрона» принимаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это большая опасность, это реальность, к сожалению. Конечно, этот вирус приникает на нашу территорию и распространяется здесь. Это прогнозировалось нашими специалистами, это прогнозировалось правительством, и соответствующие меры принимаются, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне», – передает РИА «Новости» слова Пескова. По его словам, нет вопроса, придет ли в Россию штамм «омикрон», есть вопрос, когда он придет.
«Мы видим, что творится в Европе, мы видим, что твориться в США – они вышли вообще на планку свыше 1,1 млн заражений в сутки. Просто возьмите и сопоставьте в пропорциях к населению, какие бы цифры соответствовали нашему уровню населения, учитывая, что мы меньше Америки по населению значительно», – отметил Песков.
Ранее научный сотрудник МГУ им. Ломоносова молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил, что угроза пятой волны коронавируса – это всего лишь вопрос времени, подъем заболеваемости, связанный со штаммом «омикрон», должен начаться в ближайшее время.
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Джокович ответил на обвинения в обмане при въезде в Австралию
Сербский теннисист Новак Джокович пояснил ситуацию с положительным тестом на коронавирус и ложной информацией в декларации при въезде в Австралию.
Джокович сообщил в Instagram, что 16 декабря сделал экспресс-тест на коронавирус после посещения баскетбольного матча двумя днями ранее. Он оказался отрицательным. В тот же день теннисист сдал ПЦР-тест. 17 декабря серб посетил мероприятие в Белграде, во время которого вручил награды детям. Перед ним он тоже сдал экспресс-тест.
По словам Джоковича, только после мероприятия он получил положительный результат ПЦР-теста, сданного 16 декабря. 18 декабря теннисист дал интервью изданию L'Equipe. Он признался, что допустил ошибку, не отказав журналистам.
По поводу неправильных данных в декларации при въезде в Австралию серб заявил, что ошибку допустил его агент. Она была не намеренной. Позже команда Джоковича предоставила всю дополнительную информацию австралийским властям.
«Всю появившуюся дезинформацию нужно исправить, чтобы снизить беспокойство по поводу моего приезда в Австралию. Эти моменты причиняют боль и тревогу моей семье. Я просто хочу иметь возможность бороться с лучшими теннисистами мира. Для меня всегда честь выступать на Australian Open», – заявил спортсмен.
Ранее сообщалось, что сербскому теннисисту Новаку Джоковичу грозит до 12 месяцев лишения свободы за предоставление ложной информацию при въезде в Австралию.
Напомним, пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. СМИ сообщили, что Джокович был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев. Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщила, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста.
Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open, который начнется 17 января. В Сети появился результат ПЦР-теста теннисиста: 16 декабря он был положительным. Как отмечается, спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки.