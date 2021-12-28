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Путин призвал достичь 90% уровня коллективного иммунитета к COVID-19
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Президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
На неформальном саммите СНГ глава руководителя Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом и о необходимом уровне коллективного иммунитета, передает ТАСС.
Путин обратил внимание на то, что «коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов [населения], 90-95». Глава государства спросил, Попову, какой сейчас уровень коллективного иммунитета в России. Глава ведомства отметила, что он составляет около 60%.
«А нужно 90 [процентов]», – констатировал Путин. «90-95 [процентов]», –уточнила Попова.
Она сказала, что такой же уровень коллективного иммунитета нужен для предотвращения распространения кори, полиомиелита. «Тогда мы не будем встречаться с этими инфекциями», – указала руководитель Роспотребнадзора.
Ранее Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством заболевших и умерших от COVID-19.
Путин назвал число проживающих в России граждан Таджикистана
Около миллиона граждан Таджикистана сейчас проживают и работают в России на временной основе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером республики Эмомали Рахмоном.
Глава российского государства обратил внимание на то, как важна гуманитарная составляющая в сотрудничестве двух стран.
«Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка. Он развивается [в Таджикистане] очень хорошо при вашей поддержке. Много желающих изучать русский язык. Это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин на встрече с Рахмоном заявил, что ситуация на афганско-таджикской границе вызывает озабоченность и тревогу.
Семья подростка из Подмосковья, чье новогоднее желание исполнил Путин, получила квартиру
Президент Владимир Путин вновь созвонился с 14-летним Марком Кобленевым из Подмосковья, чье новогоднее желание о гитаре он ранее исполнил в рамках акции «Елка желаний», сообщила пресс-служба Кремля.
«Неделю назад [во время предыдущей беседы с мальчиком] Владимир Путин узнал от мамы Марка об их непростой жизненной ситуации: женщина призналась, что своего жилья у них нет – гостят у знакомых. Президент пообещал помочь, и на днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кадры телефонной беседы российского лидера с мальчиком показал телеканал «Россия-24». Путин спросил, получил ли Марк гитару, и тот ответил, что «еще тогда получил». «Я вот о чем подумал: тебе же нужно будет на гитаре заниматься, тренироваться, – отметил Путин. – А где заниматься? У вас там народу много, где ты живешь (Марка и его маму приютила многодетная семья – прим. ВЗГЛЯД), места не так много, там еще маленькие дети есть. Поэтому я подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой. Так ведь удобнее будет?»
Президент поинтересовался, понравилась ли мальчику новая квартира и успели ли они с мамой переехать в новое жилье. «Да очень [понравилась]. Да, уже переехали», – ответил Марк, отметив, что теперь ему для занятий «места предостаточно», передает ТАСС.
«Видишь, как все складывается хорошо, сможешь заниматься, добиться хороших результатов в игре на гитаре», – отметил Путин. «Да, обязательно! И потом сыграю вам», – пообещал Марк. «Мне сыграешь потом? Спасибо! А что бы ты сыграл? Что бы хотел разучить?» – спросил президент. «Песню Высоцкого «Высота», – рассказал подросток.
«Высоту» – это правильно! Я желаю тебе достижения больших высот – и в музыке, и в жизни», – сказал Путин. «Спасибо! И вам того же», – ответил мальчик. Мама Марка также поблагодарила президента за новую квартиру, поздравила его с Новым годом, пожелав «всего хорошего и – главное – здоровья».
Как отметили в Кремле, с улучшением жилищных условий помогли и многодетной семье Ярослава и Анастасии Бахиревых, в доме которой раньше жил Марк. Глава государства также поговорил с ними по телефону, сообщила пресс-служба президента. Телеканал «Россия-24» показал кадры этой беседы.
Путин спросил у Ярослава, почему он сначала отказывался от того, чтобы получить в подарок новый дом. «Почему? Как это – недостойно? – удивился Путин, услышав его ответ по телефону. – У вас шесть детей, седьмой еще будет, бог даст. Это говорит о том, что добрые дела никуда не пропадают, не исчезают, они должны преумножаться. И будем считать, что это так и происходит». Путин отметил с удовлетворением, что «все хорошо выстроилось».
В беседе с Анастасией Путин поблагодарил ее за доброе сердце и за то, что она поддержала Марка, который нуждался в помощи. «Несмотря на вашу большую семью, на, прямо скажем, стесненные условия, все-таки взяли и человека привели к себе в дом», – отметил Путин. «Думаете, любой [бы] так поступил? – спросил президент, услышав по телефону ответ Анастасии. – Чем больше будет таких людей, как вы, таких поступков, которые вы совершаете, тем больше будет и тех, кто захочет последовать вашему примеру».
В завершение беседы российский лидер пожелал семье Бахиревых прибавления, и «чтобы все было, как положено». «Бог даст, все будет хорошо! Обнимаю вас всех и желаю всего самого доброго!» – сказал Путин.
В начале декабря президент присоединился к всероссийской акции «Елка желаний», чтобы исполнить заветные мечты нескольких детей. Одним из них стал Марк Кобленев из Раменского района Московской области, который очень хотел научиться играть на гитаре. Для него была организована поездка в музыкальную академию Игоря Крутого. После экскурсии по академии Марку позвонил президент.
Ранее Путин в рамках «Елки желаний» исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Республики Бурятия, который хотел побывать в роли пожарного.
Напомним, Путин ежегодно участвует в акции «Елка желаний», в этом году он исполнил мечты нескольких детей.
Внук Шарля де Голля назвал Путина «большим лидером»
Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль поблагодарил президента России Владимира Путина, который поздравил его отца со 100-летним юбилеем.
Поздравление в адрес сына Шарля де Голля Филиппа передал от лица главы государства посол России во Франции Алексей Мешков. Поздравления и подарки были вручены Пьеру де Голлю, который с женой прибыл в резиденцию посла, передает РИА «Новости».
Пьер де Голль заявил, что «очень тронут вниманием президента Путина, вниманием господина посла», он «подчеркнул сильную дружбу между Францией и Россией, которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками», но и «существовала в душах, в менталитете французов на протяжении длительного времени».
Внук первого президента Пятой республики выразил поддержку идеи Европы от Атлантики до Урала и призвал «вернуться к фундаментальным ценностям, которые, к сожалению, потеряли в Европе и также во Франции» – «ценностям семьи, традиций и достоинства».
Пьер де Голль заявил, что Путин – «большой лидер, большой президент для своей страны». Он добавил, что некоторые страны невозможно понять без понимания их истории, их культуры, без понимая менталитета, языка.
Напомним, французский философ Иван Бло заявлял, что многие французы ассоциируют Владимира Путина с Шарлем де Голлем и хотели бы, чтобы их страной руководил именно такой лидер.
Врачи назвали неочевидный симптом «омикрона»
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Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана со специалистами Королевского колледжа Лондона выяснили, что при заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон» может появляться кожная сыпь, она стала самым частым симптомом среди заболевших «омикроном».
Чаще всего сыпь возникает на пальцах рук и ног, а у молодых людей могут появиться красные и фиолетовые шишки на пальцах, похожие на последствия обморожения, сообщает Live 24.
Отмечается, что у некоторых заболевших сыпь неожиданно возникала и пропадала, чаще всего она появлялась в начале заболевания. Также медики установили, что сыпь может быть похожа на следы потницы и ветряной оспы.
Ранее доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев сообщил, что один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год. «Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции», – рассказал он.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
Путин сообщил об эффективности «Спутника V» против «омикрона»
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Вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон», сообщил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Санкт-Петербурге, ссылаясь на данные исследования Института имени Гамалеи.
«Я разговаривал с руководителем Института имени Гамелии, они провели исследование, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон». Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий», – передает РИА «Новости» слова главы государства.
Президент добавил, что говорил с Гинцбургом «буквально два дня назад». «Они эти исследования провели, но теперь нужно провести второй этап – это клинические исследования, посмотреть, в какой степени [нейтрализует]. Но он говорит, то, что мы сделали, в институте – совершенно точно, мы можем утверждать на 100%, нейтрализует, и нейтрализует в достаточно высокой степени», – заключил он.
При этом Путин отметил, что «Спутник V» [обеспечивает] где-то около 90% защиты, где-то в районе», передает Telegram-канал Sputnik Беларусь.
Ранее в ВОЗ заявили, что предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельтой».
Все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона». Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer/BioNTech (по две дозы) и Johnson & Johnson (одна доза).
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
Путин в рамках «Елки желаний» исполнил пожелание мальчика из Бурятии стать пожарным
Президент России Владимир Путин в рамках «Елки желаний» исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Республики Бурятия, который хотел побывать в роли пожарного.
Осор посетил с экскурсией одну из пожарных частей столицы Бурятии, побывал в музее истории пожарной охраны, и потушил настоящий пожар. Воплотить мечту в жизнь помогли сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Позже с семьей Аюшеевых пообщался президент. Глава государства расспросил мальчика о впечатлениях и поздравил Осора с Днем спасателя, как будущего пожарного.
После этого глава государства позвонил многодетной семье Анастасии и Ярослава Бахаревых. О них Владимир Путин узнал в ходе телефонного разговора с Марком Кобленевым – другим участником акции «Елка желаний», чья мечта исполнилась ранее. Семья попала в трудную жизненную ситуацию и осталась без жилья. Новость об этом дошла до главы государства, и 22 декабря семью Бахаревых совместно с семьей Кобленевых пригласили на встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В ходе беседы было принято решение о строительстве дома для многодетной семьи.
Путин также пообщался с семьей Марка Кобленева, которая на днях въехала в новую обустроенную квартиру. Ее подарили после того, как президент узнал о сложностях в жизни мальчика и его мамы.
Ранее школьница из Ставропольского края, которую президент России Владимир Путин пригласил в Москву, посетила премьеру ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
Напомним, Путин ежегодно участвует в акции «Елка желаний», в этом году он исполнил мечты нескольких детей.
Франция разрешила ревакцинацию от COVID через три месяца после второй прививки
С 28 декабря во Франции ревакцинироваться от коронавируса можно будет через три месяца после второй прививки, сообщил глава правительства страны Жан Кастекс.
Кастекс, представляя новые меры в связи с пандемией, заявил, что ситуация с коронавирусом «походит на фильм, который никак не кончается». При этом он отметил, что хотя бы одну дозу вакцины уже получил 91% французов, передает ТАСС.
Он сообщил, что со вторника, «по совету Высшего управления здравоохранения Франции, будет достаточным интервал в три месяца после второй дозы вакцины», чтобы «сделать третью, бустерную, дозу», передает РИА «Новости».
Министр здравоохранения страны Оливье Веран сообщил, что Франция не исключает введения четвертой дозы вакцины от COVID-19. По его словам, «четвертая доза вакцины – это вариант», страна «полностью открыта для этой перспективы».
Власти Франции пока отказались от введения режима самоизоляции, но дополнительные меры на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» вступят в силу с 3 января. Как ожидается, темпы распространения коронавируса во Франции могут превысить в начале 2022 года планку в четверть миллиона новых случаев в сутки.
Напомним, Врачи израильской больницы Шиба в понедельник первыми в мире получили четвертую дозу вакцины Pfizer. На прошлой неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт поручил подготовиться к масштабной операции по вакцинации четвертой дозой прививки от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, а также медицинских работников всех возрастов.
26 декабря число заболевших коронавирусом за сутки во Франции превысило 100 тыс. человек. Власти Парижа приняли решение отменить проведение ежегодных новогодних мероприятий 31 декабря на Елисейских Полях.
Операторы мобильной связи проявили интерес к заходу в Крым
Два оператора мобильной связи, работающие в других регионах России, проявили интерес к заходу в Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Два оператора проявляют интерес. Конкретный план по количеству вышек, которые необходимо установить по Республике Крым, чтобы связь нигде не прерывалась», – цитирует Аксенова ТАСС.
По его словам, несмотря на заинтересованность компаний, сказать, что соглашение будет подписано уже завра, нельзя. Аксенов уточнил, что речь идет о работе федеральных компаний с госучастием, в том числе одной специализированной.
Ранее сообщалось, что в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина прозвучал вопрос о возможности улучшения качества сотовой связи на полуострове. Глава страны заверил, что проблему с работой крупных сотовых операторов в Крыму разрешат, но не уточнил, как именно.
Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». Сами жители Крыма пользуются сим-картами, прикрепленными к Краснодарскому краю.
Путин сделал совместное фото с лидерами СНГ на неформальном саммите в Петербурге
Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, в котором участвуют президент Владимир Путин и лидеры других стран Содружества, стартовал во вторник, перед выступлениями главы государств сделали совместное фото.
Рядом с Путиным в кадре оказались глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров, передает РИА «Новости».
Также в совместном фото поучаствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никола Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Напомним, инициатором встречи стал Владимир Путин. Ожидается, что на мероприятии лидеры подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации.
Как отмечали в пресс-службе белорусского президента, «предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ».
Саммит подытожит и завершит юбилейный для Содружества год.
В предыдущий раз неформальный саммит Содружества проходил еще до пандемии – в декабре 2019 года, он также состоялся в Санкт-Петербурге. Тогда глава российского государства рассказал участникам встречи о поднятых архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой войны, затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не поедет на неформальный саммит глав СНГ, так как якобы не получила официальное приглашение.
Началась встреча Путина и Назарбаева с глазу на глаз
Президент России Владимир Путин встречается в Санкт-Петербурге с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в формате «тет-а-тет», сообщил пресс-секретарь экс-президента республики Айдос Укибай.
«Началась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в формате «тет-а-тет», – цитирует его сообщение в Twitter РИА «Новости».
Назарбаев будет участвовать в неформальном саммите глав государств-участников СНГ.
Подробная информация о переговорах будет опубликована позже.
Ранее Путин заявил, что российско-казахстанские отношения интенсивно развивались при прежнем руководстве, и это подхватил новый лидер страны Касым-Жомарт Токаев.
Алиев и Пашинян встали рядом на совместном фотографировании лидеров СНГ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян сфотографировались рядом на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, что продемонстрировало успех урегулирования ситуации между странами.
На церемонии фотографирования лидеры саммита СНГ выстроились по алфавиту. Алиев и Пашинян не стали возражать против такого порядка и заняли места рядом.
«Наглядный успех усилий по урегулированию», – отмечают авторы Telegram-канала «RIA_Kremlinpool».
Напомним, инициатором встречи стал Владимир Путин. Саммит подытожит и завершит юбилейный для Содружества год.
Российский лидер в рамках саммита заявил, что создание Содружества независимых государств 30 лет назад было оправданным шагом.
В России за сутки выявили 21,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 21922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21922 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни».
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Всего в стране выявлено 10 437 152 вирус-положительных пациента в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1802, Москве – 1705, Московской области – 1574.
Также за сутки зафиксировано 935 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 306 090 человек.
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За сутки в России полностью выздоровел 43 961 человек, всего выздоровели 9 337 447 человек.
Накануне в России выявили 23210 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1288.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Минздрав включил информацию об «омикроне» в новую версию рекомендаций по COVID
В новую версию рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса включена информация о варианте вируса «омикрон», сообщила пресс-служба министерства.
Минздрав во вторник выпустил 14-ую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции, в раздел «Этиология, патогенез и патоморфология» была включена «информация о новом варианте коронавируса – «омикрон», а также актуализирована информация в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности», передает РИА «Новости».
Также в новую версию рекомендаций вошла вакцина для детей старше 12 лет.
Отмечается, что документ разработан рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации и призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории России.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
Врач-терапевт Алексей Водовозов заявлял, что для борьбы с этим штаммом необходим гибридный иммунитет.
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Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Создание Содружества независимых государств 30 лет назад было оправданным шагом, заявил президент Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
«У нас за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, это касается и обеспечения безопасности стран СНГ, и экономики. Глава государства отметил, что сохранившиеся еще со времен Советского Союза связи между странами СНГ играют положительную роль в экономическом росте этих государств.Путин указал, что не просто сохранилось – многое «было продвинуто, развито на совершенно новой почве, на совершенно новой базе».
Президент поблагодарил коллег за участие во встрече, которая фактически стала уже традиционной. Он напомнил, что до пандемии лидеры Содружества регулярно встречались в российской северной столице перед Новым годом.
«Этот год особенный для СНГ: 30-летие создания организации состоялось в этом году – совсем недавно, в декабре. Я имел удовольствие всех вас поздравить и с 30-летием независимости – сейчас делаю это с удовольствием в личном формате», – добавил он.
Несмотря на то, что саммит проходит в Петербурге, фактически каждый лидер СНГ высказался за проведение встречи в таком формате, подчеркнул глава государства.
Ранее во вторник стартовал неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, в котором участвуют президент Владимир Путин и лидеры других стран Содружества, перед выступлениями главы государств сделали совместное фото.
Напомним, инициатором встречи стал Владимир Путин. Ожидается, что на мероприятии лидеры подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не поедет на неформальный саммит глав СНГ, так как якобы не получила официальное приглашение.
В Кремле ответили на вопрос об отпуске Путина на Новый год
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пока не может сказать, проведет ли президент Владимир Путин новогодние каникулы в Москве или в Сочи.
Песков заявил в ответ на соответствующий вопрос, что в данный момент он не может ничего сказать на этот счет, передает РИА «Новости».
Напомним, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос о том, почему он ездит отдыхать с министром обороны Сергеем Шойгу, но не берет с собой премьер-министра Михаила Мишустина: «Если мы и Мишустина будем брать с собой (...) Помните старый еврейский анекдот: «А кто в лавке-то останется?» Кто работать-то будет?».