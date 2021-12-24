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Путин поручил правительству усилить борьбу с COVID-19 в праздники
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Владимир Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством заболевших и умерших от COVID-19.
«Пандемия еще не наступила, число ежедневных заражений и потерь еще велико, надо держать на особом контроле вопросы со здравоохранением»,– приводит РИА «Новости» слова Путина.
«Прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников начала 2022 года», – цитирует ТАСС президента.
За минувшие сутки в России выявили 24 703 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 10,3 млн случаев заболевания.
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Погребинский: Слова Путина о Зеленском и «нациках» поддержит половина Украины
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«Половина Украины согласится со словами Владимира Путина о Зеленском, но медиа об этом не сообщат, поскольку команда украинского лидера зачистила все оппозиционные СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя высказывание российского лидера о том, что президент Украины подпал под влияние радикальных националистов.
«Я согласен с президентом России. Владимир Зеленский подпал под влияние националистов и в этом смысле действует как «Порошенко 2.0». Он ведет политику исключительно под давлением и в русле ожиданий радикалов, чтобы не создавать себе лишних проблем», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом, по словам эксперта, Зеленский для украинских националистов чужой человек. «Понимает он это или нет – неясно, но своего политического мнения у него как такового нет», – отметил аналитик. Политолог напомнил, что на Украине действует оппозиция, олицетворяющая партию войны. «Эта оппозиция говорит, что Зеленский не националист, а вообще «засланный из Москвы казачок». И, чтобы доказать обратное, Зеленский заигрывает с националистами», – резюмировал собеседник.
Президент России Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский после прихода к власти подпал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил Путин.
Политик напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал Путин.
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Хилькевич объяснила, почему кусала губу во время ответа Путина
Актриса и блогер сервиса Yappy Анна Хилькевич в то время, когда президент России Владимир Путин отвечал на ее вопрос о развитии цифровых сервисов в сфере образования, кусала губу и прищуривала глаза, чем привлекла внимание пользователей Telegram. Свои действия актриса объяснила плохим зрением.
«Аня Хилькевич – амбассадор российской социальной сети Yappy – задала вопрос Владимиру Путину так, что мгновенно заполонила все телеграм-каналы. Вот как выглядит настоящая виральность», – написала в своем Telegram-канале журналистка Тина Канделаки.
«Я просто плохо видела и губы сохли под маской... Не ищите во всем подвоха», – отшутилась Хилькевич на вопрос Telegram-канала Shot.
Между тем, Канделаки призналась, что ее «король секса» телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», который тоже задавал вопрос Путину.
Напомним, Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос от Хилькевич о развитии цифровых сервисов в сфере образования.
«Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идет накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы. Именно поэтому мы работаем над введением широкополосного интернета в стране. 24 млрд (рублей) на это выделено», – сказал Путин.
Спортсмены поддержали мнение Путина по вопросу о трансгендерах в спорте
Женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами, заявили известные олимпийские чемпионы и спортсмены, поддержав мнение президента России Владимира Путина по поводу участия трансгендеров в различных видах спорта.
«Я солидарна с Путиным. Могут менять все, что угодно, но женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами. Ты хоть девочкой можешь назваться, но если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит», – приводит РИА «Новости» слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Солидарна с Путиным и трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
«Это смешно как-то. Ни в коем случае эта проблема не будет актуальной для биатлона в ближайшем будущем. Никто не будет менять пол. Я просто уверена в этом. Женский биатлон останется женским, мужской – мужским. Биатлон ни в коем не пойдет по пути легкой атлетики. Согласна с Еленой Валерьевной Вяльбе, что при нашей жизни такого не будет», – отметила Резцова.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов также поддержал мнение президента России Владимира Путина по поводу участия трансгендерных спортсменов в различных видах спорта.
«Правильно поднят вопрос. Это ведь уже было: так называемые «братья Пресс», потом была волейболистка и легкоатлетка Чудина. Это ненормально. Женщина должна быть женщиной. Пусть тогда организовывают свои соревнования для тех, кто «перелицевался», за свои деньги создают структуры, свой комитет придумывают. Я бы сказал: соревнования ненормальных», – заявил Тихонов.
Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.
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Британцы поддержали требование Путина гарантировать безопасность России
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Читатели Skynews в соцсетях сочли логичными обращенные к Западу требования президента России Владимира Путина о гарантиях безопасности для страны.
«Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля», – приводит РИА «Новости» комментарий пользователя whitehallgate1.
Читатель john44023 обратил внимание, что Запад требует от России гарантий, при этом сам их не дает.
«Единственная угроза войны исходит от Запада – Британии, США, Украины, Германии», – добавил Freespeechmarty, подчеркнув, что Россия лишь хочет жить в мире, и поддержал Москву.
Пользователь под ником Sailor7771, в свою очередь, поинтересовался, когда в последний раз лидер какой-либо западной страны общался с критически настроенными журналистами.
«Байден игнорирует репортеров каждый день», – добавил он.
Peter Svensson заявил, что России нужно, чтобы Украина не вступила в НАТО, так что разрядить ситуацию должны только западные лидеры.
«Путин прав. Россия не хочет войны, это НАТО и западные лидеры хотят воевать», – прокомментировал Christopher Rose.
Lin Cassidy согласилась с российским президентом и указала на то, что Вашингтон стремится разместить вооруженные силы у границ России.
«Россия должна ввести войска в Мексику! Посмотрите, как им это нравится!» – добавила она.
«Нужны массовые дипломатические усилия и гарантии с обеих сторон», – считает Phil Jones.
Ранее глава государства, отвечая на ежегодной пресс-конференции на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.
Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Журналистка из Кургана пошутила о проходе на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом
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Курганская журналистка Анна Шишминцева заявила в соцсетях, что попала на ежегодную пресс-конференцию с президентом Владимиром Путиным с просроченным тестом и с температурой, а после удалила записи и сообщила, что чувствовала недомогание из-за «волнения и недосыпа».
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «у двоих корреспондентов (Инны Басковой из ГТРК «Курган» и Екатерины Черепановой – правительственный ИД «Новый мир») оказались просроченными тесты, при этом корреспондента «Область 45» Анну Шишминцеву пустили на пресс-конференцию», передает Ura.ru.
По его данным, согласование и подготовку документов для пресс-конференции Путина всех троих журналисток из Кургана делало правительство Курганской области. Черепанова и Баскова не прокомментировали эту информацию.
Между тем Шишминцева в Instagram сообщила, что ей удалось пройти на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом: «Первое от чего мне дико смешно – меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)».
Также она выложила в «истории» видео из Москвы, на котором она пьет антигриппин и заявляет, что после пресс-конференции у нее спала температура.
После журналистка удалила эти сообщения со своей страницы.
«Я хочу напомнить, что температура может подняться при волнении и недосыпе. Что, собственно, со мной и произошло. Со мной все в порядке, я здорова. Более того, я на работе, и у меня есть все справки антиковидные, потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», – заявила она после этого в соцсетях.
Директор курганского медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук прокомментировала ситуацию: «В составе группы курганских журналистов Анна Шишминцева прошла аккредитацию и все необходимые ПЦР-тесты. Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, шутки на нее неуместны. Рада, что Анна осознала это».
Напомним, 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина проходила очно. Условия проведения мероприятия подстроили под рекомендации медиков и Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Так, конференция прошла в Манеже, так как этот зал имеет большой размер и позволяет соблюдать социальную дистанцию. Для прохода на площадку требовалось предъявить три отрицательных ПЦР-теста на коронавирус, а во время самой пресс-конференции журналистов просили менять маски каждые два часа.
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Западные СМИ: Путин послал сигнал умиротворения
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Западные СМИ написали про президента России Владимира Путина по итогам его ежегодной пресс-конференции, назвав его «хорошим тактиком», который умеет держать Запад в неведении о своих намерениях.
Отмечается, что особо западные СМИ интересовали комментарии Путина о ситуации вокруг Украины и про отношения с Западом, которые резко осложнились в последнее время. Как пишет французская газета Figaro, заявления президента России были «на первый взгляд менее воинственными, чем в последние дни». Газета называет Путина «хорошим тактиком», который, «казалось, в четверг перешел в режим дипломатии». Однако, по мнению газеты, эта дипломатия «не исключает» внезапных «нежелательных вспышек» и обострения ситуации, передает РИА «Новости».
Как отметила другая французская газета Libération, президент послал «сигнал умиротворения» вокруг ситуации на Украине. При этом он напомнил, что Россия готова «защищаться всеми способами при малейшей угрозе безопасности».
А немецкий журнал Spiegel пишет, что тон Путина был «примирительным».
Как отмечает New York Times, Путин вновь показал, что может «контролировать нарратив вокруг напряженности в Восточной Европе и оставить Запад в догадках о его истинных намерениях».
Британская газета Financial Times в свою очередь добавляет, что российский лидер ясно дал понять, что он рассматривает Украину как экзистенциальный, незавершенный вопрос, возникший после распада СССР.
При этом многие иностранные СМИ обратили внимание на то, что Путин выразил разочарование отношениями между Россией и Западом. Так, испанская газета Pais пишет, что российский президент обвинил Запад в разжигании напряженности и работе, направленной на то, чтобы Россия «разрушилась изнутри». А другое испанское издание Mundo отмечает, что Путин был особенно суров по отношению к Вашингтону, который, по его словам, в 90-е годы «использовал террористические группы для раскола России».
Кроме того, немецкое издание Handelsblatt добавляет, что о внешнеполитических вопросах Путин говорил наиболее эмоционально. По мнению газеты, президент выразил разочарование и отчуждение по отношению к США и их союзникам, заявив о том, что РФ «обманули». В то же время издание добавляет, что Путин похвалил реакцию Вашингтона на российские предложения по безопасности, выразил удовлетворение тем, что Россия получила заверения о проведении переговоров в начале года.
Французское издание Figaro пишет, что на данном этапе конфронтация между Россией и Западом маловероятна, однако ее угроза может возникнуть через несколько недель, если переговоры не приведут к значительным результатам.
А швейцарская Tagesanzeiger выразила мнение, что вопрос напряженных отношений с Западом вызывал на пресс-конференции больше беспокойства, чем распространение штамма коронавируса «омикрон».
Также некоторые иностранные СМИ отметили, что угрозы Запада ввести санкции против России не работают. Как пишет американская газета Wall Street Journal, Россия «не подала ни одного признака» того, что экономические меры могут стать для нее «сдерживающим фактором». «Экономическое наказание не остановит Россию», – приводятся в статье слова бывшего директора Совета национальной безопасности по делам России Джеффри Эдмондса. По его мнению, никакие санкции «не компенсируют Москве смертельную угрозу», исходящую от вооруженных сил США, «развернутых у российских границ».
При этом, по мнению американской газеты New York Times, пресс-конференция показала, что Кремль создает образ Путина как «хорошего царя», который контролирует местных чиновников и управляет самой большой страной в мире. Издание утверждает, что пресс-конференция продемонстрировала авторитет и стойкость Путина, который отвечал на самые разные вопросы, в том числе про Деда Мороза и «культуру отмены».
А Libération пишет, что Путин хотел быть одновременно «твердым и великодушным». По оценке газеты, в ходе пресс-конференции российский президент брал то более «патерналистский и обнадеживающий тон», когда речь заходила о социальных и экономических вопросах, то «более резкий», когда отвечал «западным партнерам».
Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию в четверг, общение с прессой длилось 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел ответить на вопросы 44 человек, затрагивающие как внутрироссийские, так и международные темы. Путин в целом остался доволен прошедшей большой пресс-конференцией.
Газета ВЗГЛЯД определила пять главных тем пресс-конференции Владимира Путина.
В Германии зафиксировали первую смерть инфицированного «омикроном»
Первый случай смерти пациента, инфицированного омикрон-штаммом коронавируса, зафиксирован в Германии, сообщил телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на Институт вирусологии имени Роберта Коха.
По информации СМИ, умер человек в возрасте от 60 до 79 лет. Заражение вариантом «омикрон» было обнаружено путем секвенирования генома, сообщает ТАСС.
Ранее первая смерть от нового штамма коронавируса «омикрон» была зафиксирована в США.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Песков объяснил, почему СМИ-иноагентам не дали слова на пресс-конференции Путина
Представители СМИ-иноагентов не задали вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе его ежегодной пресс-конференции, это произошло из-за того, что до них просто не дошла очередь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ну, не дошла очередь, не каждый же раз… Вы видите, сколько здесь людей, которые не получили (возможность задать – прим. ВЗГЛЯД) вопрос, сколько людей из президентского пула не получили», – ответил Песков на вопрос журналиста издания «Медуза*», которое является одним из признанных иноагентами СМИ, передает РИА «Новости».
Аккредитацию на пресс-конференцию получили корреспонденты телеканала «Дождь» и издания «Медуза», признанных в России СМИ-иноагентами.
Напомним, в «Манеже» 23 декабря прошла 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны ответил на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
Пресс-конференция Владимира Путина продлилась 3 часа 56 минут, президент ответил на 55 вопросов.
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Путин: Оскорбление пророка Мухаммеда не является свободой творчества
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Российские власти должны обеспечить свободу творчества, однако этот вопрос тесно связан с экстремизмом, заявил президент Владимир Путин в ходе 17-ой ежегодной пресс-конференции. По его словам, размещение портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка» и оскорбление пророка Мухаммеда не являются свободой творчества.
Журналистка телеканала «Культура» отметил, что все больше появляется административных и уголовных дел, связанных с пропагандой экстремизма и оскорблением чувств. В связи с этим, она задала вопрос, где грань между защитой чьих-то чувств и правом художника на самовыражение.
«Размещение Гитлера на сайте «Бессмертного полка» это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Мы должны обеспечить свободу вообще, без нее нас ждет печальное будущее, тусклое и бесперспективное, но нужно понимать, что эта свобода вступает в определенное противоречие с нашими целями, когда сталкивается со свободой другого человека», – ответил глава государства.
Путин задался вопросом, является ли свободой творчества оскорбления в адрес пророка Мухаммеда. «Я считаю, что нет. И это вызывает к жизни другие, более острые, экстремистские проявления. Вот взяли, зашли в Париже и расстреляли всю редакцию. Зачем же это допускать?» – отметил он.
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Ранее Томский областной суд приговорил 20-летнего местного жителя, который пытался разместить на сайте «Бессмертного полка» фото Йозефа Геббельса, к двухлетнему условному сроку за пропаганду нацизма.
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Генсек НАТО опроверг обещания альянса не расширяться на восток
Североатлантический альянс никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов – Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, – которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами», – заявил Столтенберг в интервью агентству dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии, отметил Столтенберг.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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Путин разъяснил позицию по признанию талибов
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Российское руководство исходит из реалий, говоря о возможности признания «Талибана*» (запрещенное ООН движение, признано террористическим в России) властями Афганистана, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
«Мне бы хотелось, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались наилучшим образом, имею в виду наши взаимные интересы по стабилизации ситуации в регионе. Для нас это не праздный вопрос. Потому что у нас открытые границы со среднеазиатскими республиками, бывшими республиками Советского Союза, и, конечно, возможное проникновение туда возможных экстремистских элементов не может не может не вызывать у нас определенной тревоги и опасений», – пояснил свою позицию президент.
Также Россию заботит то, что с территории Афганистана до сих пор исходит огромное количество наркотиков. По словам главы государства, 90% опиатов на мировом рынке афганского происхождения.
«Что касается признания [правительства талибов] – в целом надо исходить из реалий. Исходить из того, что все-таки те силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной оказались все этнические группы. И только это, на мой взгляд, может создать какие-то условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане. Но что нужно сделать сейчас? Нужно оказать помощь афганскому народу. И это, прежде всего, должны сделать те страны, которые нанесли такой ущерб, урон и афганской экономике и самому афганскому обществу. Кто там присутствовал 20 лет, разрушал экономику, те должны, прежде всего, оказать помощь», – подчеркнул Путин.
Российская сторона будет делать все, что от нее зависит, но прежде всего нужно разморозить денежные авуары Афганистана в американских банках, чтобы оказать гуманитарную помощь афганскому народу. «Иначе там просто голод может наступить. И тяжелые последствия, которые затронут близлежащие государства», – указал он.
Россия также консолидированно работает со всеми участниками международного общения по афганскому вопросу, и у нее есть своя позиция, озвученная выше, сказал Путин.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным», – заключил он.
Напомним, наступления на правительственные силы Афганистана начались в начале августа. Боевики вошли в Кабул 15 августа, а на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, который охраняли американские военные, шла массовая эвакуация населения. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Франция поставила новый антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
За сутки во Франции зафиксировано свыше 88 тыс. случаев COVID-19, это новый антирекорд для страны, сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Позднее стало известно, что этот показатель превысил 91 тыс. случаев.
Веран сообщиил, что штамм «дельта» «идет на спад», но «волна «омикрона» очень быстро растет», в результате «зарегистрирован наихудший показатель с начала эпидемии» по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Подчеркивается, что еще до конца года данный показатель преодолеет отметку в 100 тыс. случаев. Позднее Sante publique France опубликовало ежедневную сводку, согласно которой за сутки инфицирование коронавирусом было выявлено у 91,6 тыс. жителей Франции, передает ТАСС со ссылкой на BFM.
Министр здравоохранения указал, что «омикрон», судя по научным публикациям, более заразен, но вероятность развития тяжелой формы COVID-19 при нем ниже, чем у «дельты». Он призвал «дождаться результатов с более широкой выборкой».
Напомним, власти Парижа приняли решение отменить проведение ежегодных новогодних мероприятий 31 декабря на Елисейских Полях. В ночь с 31 декабря на 1 января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах, призвав власти отказаться от фейерверков и концертов.
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Путина спросили о дефиците личного общения
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, испытывает ли недостаток в личном общении.
«Общения не хватает, так же, как и другому человеку», – отметил он, сообщает РИА «Новости».
Отвечая вопрос о том, как президент проводит досуг, следит ли за блогерами, Путин пошутил: «Давно ни за кем не слежу – с тех пор как перестал быть директором ФСБ».
Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
Следите за большой пресс-конференцией президента Владимира Путина в нашем Telegram-канале.
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Депутат: Путин лично настоял на либеральной формуле закона об иноагентах в России
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«Когда в России начали разработку закона об иноагентах, именно Путин дал четкий сигнал, что его нужно сделать либеральнее американского аналога» – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее, выступая на большой пресс-конференции, президент Путин рассказал об отличиях российского и американского вариантов закона об иностранных агентах.
«Открою маленькую тайну: где-то в 2012 году, когда у нас пошли первые обсуждения этого закона, было много желающих скопировать опыт Штатов, сделать просто кальку по американскому образцу. То есть предполагалось, что у нас тоже будут запрещать иноагентам работать, открывать в их отношении уголовное преследование», – рассказал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
«И никто иной как Путин, указал, что считает такой подход неправильным, что цель должна быть иной, не связанной с запретами и «уголовкой». В результате в России была принята более либеральная формула этого закона», – отметил собеседник.
По словам Морозова, российский вариант закона предполагает «окрашивание» организации, политическую работу которой финансируют из-за границы. «Если ты заботишься о собаках и тебе поступают зарубежные средства – это твое дело, тебя не тронут», – пояснил парламентарий.
«Но в случае, если ты открыто занимаешься политикой и получаешь иностранные деньги, ты просто должен это финансирование указывать и действовать в особом режиме, – добавил Морозов. – Конечно, для таких иноагентов действуют более строгие нормы отчетности. Говорят, что очень накладно каждый раз снабжать информацию лейблом «иноагент». Это действительно усложняет работу, но уж точно не означает ее запрета».
Морозов напомнил, что в России организации-иноагенты благополучно продолжают работу. «Левада-центр*», движение «Голос» (признано иноагентом), издание «Медуза**» и другие. Все они просто «окрашены», не более того», – заключил депутат.
В четверг в ходе ежегодной пресс-конференции журналист BBC спросил президента Владимира Путина о том, почему в России растет число СМИ-иноагентов. Большинство из них попали в реестр всего за полгода, обратил внимание работник прессы.
В ответ Путин отметил, что в России, как и в США, где еще с 30-х годов действует аналогичный закон, меньше одного процента таких организаций. «Там примерно 0,34% или 0,034% организаций признано иноагентами. Представляете, какое дело? У нас тоже 0,034%», – указал глава государства.
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«А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если эту деятельность вы прекратили и организацию закрыли – это не освобождает вас от уголовной ответственности. Пятерочка. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования. Вот и все, они дальше могут продолжать работать», – разъяснил глава государства.
В Британии оценили слова Путина о готовности к переговорам с Западом
Лондон приветствует заявление России о готовности вступить в переговоры с Западом в январе, заявила главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
«Единственный выход из сложившейся ситуации для России – это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что готова вступить в переговоры в январе. Российскому правительству необходимо снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям», – приводит РИА «Новости» слова Трасс.
Трасс вновь отметила, что наращивание военной мощи России на границе с Украиной неприемлемо, а «любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и было бы встречено решительными мерами, включая согласованные санкции с нашими союзниками, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России».
Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать с западом систему гарантий безопасности. По его словам, начало соответствующей работы возможно в первых числах января.
До этого МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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