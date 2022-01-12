МВД подтвердило задержание подозреваемого в убийстве нижегородского депутата

Российский миротворец рассказал об отношении казахстанцев

Российские военнослужащие из Коллективных миротворческих сил ОДКБ вынуждены отказывать казахстанцам, которые хотят с ними поговорить и сфотографироваться: это запрещено, сообщил командир подразделения.

«Попытки есть подхода, но нам запрещено фотографироваться и вести диалоги с местным населением», – передает РИА «Новости» слова командира подразделения, охраняющего отделение «Казахтелекома» в Алма-Ате.

Он рассказал, что перед его подразделением стоит задача не допустить проникновения незаконных вооруженных формирований, а также групп мародеров, которые могли бы нанести ущерб зданию и персоналу. «Мирное население относится положительно, всячески помогает, на все просьбы откликается, все необходимые наши команды и просьбы выполняет», –рассказал командир.

Он добавил, что ощущения от пребывания в Казахстане и участия в миротворческой миссии у него «стандартные», так как бойцы подготовлены к таким мероприятиям и просто выполняют свои обязанности.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.

Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что коллективные миротворческие силы (КМС) ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки по решению руководства республики, заявил.

Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.