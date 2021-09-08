Спецпредставитель Путина назвал способ обернуть глобальное потепление вспять

Максимальное снижение выбросов в атмосферу парниковых газов позволит сдержать глобальное потепление, заявил советник президента, спецпредставитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

«Естественно-научное представление об изменении климата (говорит о том), что температура к концу XXI века в принципе будет выше примерно на 1,8 градуса Цельсия при сценарии с очень низким выбросом парниковых газов. При сценарии, что выбросы сохранятся в тех же темпах, температура повысится на 2,1-3,5 градуса Цельсия», – передает РИА «Новости» слова Эдельгериева.

По его словам, при втором сценарии мир ждут очень серьезные последствия. Поэтому необходимо с 2030 по 2050 годы максимально снизить выбросы, заявил он.

«Таким образом возможно на начальном этапе замедлить рост температур, а впоследствии, приложив усилия, можно выйти на ту температуру, к которой призывают - не допустить рост более 1,5 градусов. Тогда это можно, в принципе, обернуть потепление вспять», – отметил он.

Напомним, 5 августа президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина заявил, что процессы в рамках глобального потепления в России протекают в 2,8 раза быстрее, чем во всем остальном мире.