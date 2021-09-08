Против стрелявшего по инвалиду и его семье сотрудника ЧОП в Екатеринбурге возбудили дело

В Екатеринбурге сотрудник ЧОП в состоянии алкогольного опьянения попытался выстрелить в двух человек, однако они смогли отбиться от него, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Принято к производству уголовное дело, которое ранее расследовалось полицией по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»)», – сообщается на сайте ведомства.

Нападение произошло днем 3 сентября в подъезде жилого дома в Екатеринбурге. Сотрудник местного частного охранного предприятия произвел несколько выстрелов рядом с соседями – мужчиной, 1962 года рождения, его сожительницей и сыном-инвалидом, 2000 года рождения.

«Только благодаря активному сопротивлению со стороны хозяина жилища и подоспевшего на помощь постороннего гражданина удалось избежать трагедии», – указали в СК.

Отмечается, что ЧОПовец совершил нападение из личных неприязненных отношений. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Проводится допрос свидетелей, проводятся экспертизы, следователи хотят назначить в том числе судебную психиатрическую экспертизу в отношении фигуранта. Расследование контролирует лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В ноябре 2020 года в одной из квартир Екатеринбурга произошло убийство четырех человек. По факту убийства из огнестрельного оружия было возбуждено уголовное дело по статье («Убийство двух и более лиц»).

В МВД сообщали подробности этого происшествия.