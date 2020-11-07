В квартире в Екатеринбурге застрелили четырех человек

По факту убийства четырех человек из огнестрельного оружия в квартире Екатеринбурга возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

«Ночью 7 ноября в правоохранительные органы Орджоникидзевского района Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении в квартире на 5-м этаже дома по улице Социалистической тел четырех человек с признаками огнестрельных ранений», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что по данному факту территориальным следственным отделом СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье («Убийство двух и более лиц»).

По данным пресс-службы, обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. У всех погибших имеются огнестрельные ранения, причиненные, предположительно, охотничьим карабином «Сайга», который обнаружен и изъят с места происшествия. Кроме того, из данной квартиры госпитализирована 17-летняя девушка, также имеющая огнестрельное ранение. «По рассматриваемой версии, хозяин квартиры, воспользовавшись имеющимся у него карабином, произвел выстрелы в находившихся у него в гостях граждан, после чего свел счеты с жизнью. Точные обстоятельства ЧП и мотивы совершенного преступления устанавливаются в ходе следственных мероприятий», – уточняется в сообщении.

«Пятая девушка – 17-летняя Анна – находится в 9-й детской городской больница. Она прооперирована. Жить будет», – рассказал источник Ura.ru.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, информация о ЧП поступила в дежурную часть отдела полиции № 15 УМВД по Екатеринбургу в 02.34 по местному времени (00.34 мск) 7 ноября.

«Дверь квартиры была закрыта, поэтому ее пришлось вскрывать гражданским специалистам. Личности погибших людей сотрудники ОВД установили оперативно. Это девушка 2002 года рождения, молодые люди 1988, 1984 и 1986 годов рождения. В одну из больниц областного центра из эпицентра событий доставлена несовершеннолетняя 2003 года рождения. Она уже прооперирована, находится в реанимации в тяжелом состоянии», – отметил он.

По его словам, полицейские обнаружили в квартире также девушку 2004 года рождения, учащуюся в одной из школ Екатеринбурга, которая воспитывается в неполной семье (матерью), с апреля текущего года состоит на учете в ПДН за употребления спиртных напитков и самовольные уходы. Никаких травм и ранений на ее теле не обнаружено. Хозяин квартиры ранее условно судим за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ), работал, по некоторым данным, охранником ЧОП. На него зарегистрированы травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье «Сайга-20К». «Юные дамы накануне роковой ночи гуляли в районе ТРЦ «Радуга парк». С мужчинами они познакомились через интернет. Что конкретно употребляли участники злополучной вечеринки, что не поделили и что послужило причиной взяться за оружие, выясняется», – добавил Горелых.

Ранее сообщалось, что пенсионера из поселка Первомайское Ленинградской области задержали по подозрению в убийстве 26-летнего парня своей дочери, который более года считался без вести пропавшим.