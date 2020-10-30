Мужчина замуровал в пол парня своей дочери в Ленобласти

Пенсионера из поселка Первомайское Ленинградской области задержали по подозрению в убийстве 26-летнего парня своей дочери, который более года считался без вести пропавшим.

Молодой человек бесследно пропал в августе прошлого года, тогда в полицию с заявлением обращалась его бабушка. Тело пропавшего было найдено замурованным в пол гаража, который принадлежал отцу его девушки, передает «Комсомольская правда».

По предварительной версии, летом 2019 года в ходе ссоры 63-летний мужчина застрелил возлюбленного своей дочери из пистолета, замуровал его тело в цемент в гараже и избавился от оружия.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Астраханской области арестовали женщину, которая убила 12-летнего сына гантелью и замуровала тело в бетон под полом дома его старшего брата. СМИ сообщали, что речь идет о местном экс-депутате и общественнице Галине Морозовой.