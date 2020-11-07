Стали известны подробности бойни в квартире в Екатеринбурге

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7 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 13:31  |  vz.ru
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Мир нашел новую альтернативу доллару

Кризис поднял биткоин на новую вершину Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press
Безумный 2020 год на фоне кризиса доллара привел к лихорадочному росту не только древнейшего защитного актива – золота. Выстрелила также самая молодая валюта – биткоин. Инвесторы решили переждать экономические катаклизмы планеты именно в этой криптовалюте. Однако какие опасности она в себе таит? Подробности...
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В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Алексей Навальный не спешит на родину, где его ждет уголовное преследование Алексей Куденко/РИА Новости
Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?  Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Друга Мадлен Олбрайт ждет трибунал

Год назад Тачи радушно принимал старушку Олбрайт у себя в Приштине Valdrin Xhemaj/EPA/ТАСС
В Приштине произошло событие, которого международное правосудие добивалось десятилетиями: ушел в отставку и был взят под стражу лидер самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи. Это человек, который спровоцировал первую в истории войну НАТО – против Югославии в 1999 году. Его ареста судьи в Белграде и Гааге добивались много лет. Но ждет ли его теперь суровый приговор? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Давайте позовем Трампа в Россию

Сергей Лукьяненко, писатель
У США ведь в чём сила? Нет, братцы, не в авианосцах и не в долларах. В грёзах, в иллюзиях, в том, что весь мир смотрит голливудское кино и мечтает жить в Америке. А если посмотреть русское кино, то хочется уйти в запой пожизненно. Подробности...

Жванецкому было непросто пережить умершую Одессу

Антон Крылов, журналист
Сложно сказать, когда родилась Небесная Одесса и кто из отцов-основателей сделал больше для того, чтобы этот приморский город настолько сильно выделялся на фоне соседей и других советских городов-миллионников. Но мы отлично знаем дату смерти Небесной Одессы. Подробности...
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Американские выборы дискредитируют оппозицию в России

Максим Григорьев, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате
Это явление уже успело получить название «ступенька демократии» – когда в штате Мичиган более 100 тысяч бюллетеней оказались исключительно за Байдена, и ни одного – за Трампа. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Стали известны подробности бойни в квартире в Екатеринбурге

       7 ноября 2020, 13:31
    Фото: sverdlovsk.sledcom.ru
    Текст: Абдулла Шакиров

    Застреленные в квартире в Екатеринбурге познакомились с девушкой, пострадавшей во время стрельбы, через интернет, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

    «Юные дамы накануне роковой ночи гуляли в районе ТРЦ «Радуга парк». С мужчинами они познакомились через интернет. То есть за ними приехали на легковом автомобиле, после чего компания уехала к Дмитрию (хозяин квартиры)», – передает слова Горелых Ura.ru.

    Также в МВД раскрыли имена погибших – это Олег 1984 года рождения, Антон 1988-го, Полина 2022-го. Хозяин квартиры работал охранником ЧОП и был условно судим за кражу, уточнил Горелых.

    Ранее в Екатеринбурге были обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. У всех погибших имеются огнестрельные ранения, причиненные, предположительно, охотничьим карабином «Сайга», который обнаружен и изъят с места происшествия. Кроме того, из данной квартиры госпитализирована 17-летняя девушка, также имеющая огнестрельное ранение.


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