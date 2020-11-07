Стали известны подробности бойни в квартире в Екатеринбурге

Застреленные в квартире в Екатеринбурге познакомились с девушкой, пострадавшей во время стрельбы, через интернет, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Юные дамы накануне роковой ночи гуляли в районе ТРЦ «Радуга парк». С мужчинами они познакомились через интернет. То есть за ними приехали на легковом автомобиле, после чего компания уехала к Дмитрию (хозяин квартиры)», – передает слова Горелых Ura.ru.

Также в МВД раскрыли имена погибших – это Олег 1984 года рождения, Антон 1988-го, Полина 2022-го. Хозяин квартиры работал охранником ЧОП и был условно судим за кражу, уточнил Горелых.

Ранее в Екатеринбурге были обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. У всех погибших имеются огнестрельные ранения, причиненные, предположительно, охотничьим карабином «Сайга», который обнаружен и изъят с места происшествия. Кроме того, из данной квартиры госпитализирована 17-летняя девушка, также имеющая огнестрельное ранение.