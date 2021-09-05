Талибы заявили о заинтересованности в хороших отношениях с Россией

|
5 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 19:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о задержании президента Гвинеи мятежниками
Разделы
Пиетет и раскаяние, вплоть до подобострастия перед неграми – это проблемы Запада, их социальный вектор, BLM – это их проблема, но не наша. Преклонение перед меньшинствами вплоть до доминирования их над большинством – это их, Запада, выбор.
Подробности...
А кто не хочет, чтобы его обманули, тот должен помнить, что, когда говорят: то-то и то-то, дескать, устарело, надо выбросить старый хлам на помойку и всем бежать в сторону светлого будущего! – всегда хотят обобрать, а что вы легкомысленно выбросили, то они подберут и используют.
Подробности...
После позорного исхода из Афганистана американская администрация своими действиями демонстрирует, что не даст Украине пропасть.
Подробности...
В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
Подробности...
За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
Подробности...
В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
|
|
Талибы заявили о заинтересованности в хороших отношениях с Россией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Движение «Талибан» (запрещено в России) заинтересовано в налаживании отношений с Россией, Ираном и Пакистаном, заявил глава Высшего совета спасения Афганистана, бывший полевой командир «Талибана» Мохаммад Акбар Ага.
«Мы должны выстраивать широкие отношения с Москвой, поскольку это в интересах и талибов, и России, Иран и Пакистан – также страны, с которыми нужно налаживать отношения. Мы нужны им, и они нужны нам», – приводит его слова ТАСС.
Мохаммад Акбар Ага рассказал, что «Талибан» не против появления посольства США в Кабуле, но пока Вашингтон этого боится.
«Мне кажется, что «Талибан» не будет против появления посольства США в Афганистане. Но США боятся нынешней ситуации в стране и некоторое время посольства, скорее всего, не будет»,к – сказал он.
Ранее, движение «Талибан» выразило желание наладить крепкие отношения с Германией на официальном уровне.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Кроме того, 4 сентября талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак, но оно замедлилось из-за заминированной дороги. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.
Талибы взяли под контроль провинцию Панджшер
|
|
Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.
«Панджшер перешел под контроль «Исламского эмирата» (самоназвание политической системы талибов. – Прим. ВЗГЛЯД)», – написал Карими в Twitter, передает РИА «Новости».
«Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех (вице-президент. – Прим. ВЗГЛЯД) и Ахмад Масуд (лидер сил. – Прим. ВЗГЛЯД) бежали», – сообщил источник в полиции в Кабуле.
Между тем источник агентства во «Фронте сопротивления Панджшера» опроверг эту информацию.
Ранее стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан.
В пятницу Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин.
Единственной неподконтрольной боевикам провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибли более 300 боевиков движения «Талибан».
Число погибших при стрельбе в воздух в Афганистане выросло до 17
Минимум 17 человек погибли в Кабуле при стрельбе боевиков «Талибана» (запрещенное в России движение, признано террористическим) в воздух, сообщил источник в больнице скорой помощи.
На данный момент число погибших – 17, при этом пострадал 41 человек, сообщил собеседник РИА «Новости».
Талибы на фоне опасений жителей сообщили, что по распоряжению заместителя лидера талибов Мохаммада Якуба у стреляющих в воздух боевиков будут отбирать оружие, а виновных привлекут к ответственности.
В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение установило контроль над афганской провинцией Панджшер, таким образом, оно теперь контролирует всю страну.
Позже в этот же день талибы начали отмечать это событие со стрельбой в воздух, также празднования заметили и в других афганских городах. После этого стало известно о четырех погибших в результате стрельбы в воздух.
«Талибан» понес большие потери в Панджшере
Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил о взятии под свой контроль города Чарикар – центра провинции Парван к северу от Кабула – и о том, что в результате боев в Панджшере «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) понес большие потери.
Представители фронта написали в Twitter, что минувшей ночью талибы продолжили штурм Панджшерской долины с нескольких направлений: со стороны перевала Хавак, через долину Андараб, со стороны перевала Саланг, в районе уезда Шотул, а также со стороны города Гулбахор, провинции Парван, передает «Интерфакс». По их данным, «Талибан» перед началом штурма заставил компании отключить Панджшеру услуги связи и интернета, а также подачу электроэнергии.
По всем трем направлениям талибы понесли тяжелые потери, десятки тел боевиков остаются на поле боя. Несколько десятков радикалов сдались в плен, среди бойцов фронта также есть потери.
На перевале Ховак талибы потеряли не менее 100 человек убитыми, полностью разгромлена группировка в уезде Шотул, группировка в районе Саланг блокирована, добавили представители антиталибского сопротивления.
В ходе контратаки бойцам Фронта национального сопротивления удалось отбросить террористов за пределы города Чарикар, под контроль был взят центр провинции Парван.
Сообщается также о том, что сторонникам Ахмада Масуда, который возглавляет антиталибовский Фронт, удалось отбить у талибов четыре уезда в провинции Бадахшан.
Представители Фронта сообщают в соцсетях о столкновениях с радикалами и в провинции Тахар, в том числе в находящемся вблизи с границей с Таджикистаном уезде Хваджа-Гхар.
Это стало возможным после того, как талибы понесли тяжелые потери в боях против Панджшера и были вынуждены оттянуть на это направление дополнительные силы из Бадахшана, Тахара и Кундуза, ослабив свои позиции в этих провинциях.
Ранее Фронт сопротивления Афганистана в провинции Панджшер заявил, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присоединилась к радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) в борьбе с силами сопротивления.
Талибы начали изучать афганские порносайты для выявления местных проституток
|
|
Боевики движения Талибан (запрещено в России) начали изучать порносайты, чтобы вычислить афганских проституток. Лица найденных жриц любви распечатывают и подписывают. Особую ярость исламистов вызывают девушки, которые занимаются сексом с европейцами.
Как сообщает The Sun Online со ссылкой на собственные источники, в распоряжении боевиков уже находятся данные нескольких сотен афганских секс-работниц. Всем им грозит смертная казнь.
«Поскольку на видео, которые публиковали афганские бордели, есть явные указатели их местоположения, этим женщинам сейчас грозит серьезная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить», - приводит газета слова своего источника.
Издание отмечает, что во время прихода к власти в 90-е года талибы жестоко казнили женщин за внебрачный секс. Например, их забивали камнями, а перед этим насиловали. При этом, по данным правозащитных организаций, многие девушки занимаются проституцией из-за нищеты, чтобы прокормить семью - как правило это младшие братья и сестры, оставшиеся без родителей.
Ранее газета «ВЗГЛЯД» сообщала, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) разогнало протестную акцию женщин в Кабуле недалеко от президентского дворца. Для этого боевики применили слезоточивый газ и избили одну из активисток.
Акция протеста началась после того, как талибы объявили о раздельном обучении юношей и девушек. При этом афганским женщинам официальные представители движения рекомендовали оставаться дома, чтобы не столкнуться с боевиками «Талибана», которые не умеют обращаться с женщинами.
«Талибан» объявил о взятии Афганистана под контроль 15 августа 2021 года. Через две недели после этого, 31 августа, США и другие страны, участвующие в военной операции НАТО в этой стране, завершили эвакуацию своих граждан и персонала. При этом в Афганистане были оставлено оружие и сотни единиц военной техники, включая вертолеты.
Британский спецназ сбежал из Афганистана в нарядах «набожных женщин»
|
|
Британские спецназовцы из Специальной авиадесантной службы (SAS) переоделись в женские наряды, чтобы беспрепятственно бежать из Афганистана.
По данным издания Daily Star, таким образом военные смогли обмануть представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) и добраться до столичного аэропорта, хотя их неоднократно останавливали для проверки.
Отмечается, что британское Минобороны не смогло эвакуировать около 20 бойцов элитного британского спецназа с юга Афганистана. Военным пришлось добираться до Кабула самостоятельно, поэтому они и прибегли к маскировке. Британские спецназовцы пережили несколько кризисных моментов на пути к аэропорту, но талибы так и не потребовали от них снять паранджу.
«Военнослужащие бросили большую часть своего оборудования, кроме оружия и боеприпасов, и прикрылись паранджой. Затем они оплатили пять такси и поехали в Кабул», – рассказал источник издания.
Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американские ведомства проводят дополнительные проверки безопасности в отношении около 200 эвакуированных афганцев. Власти США опасаются, что по меньшей мере 100 эвакуированных афганцев могут быть связаны с радикалами и представлять террористическую угрозу для Соединенных Штатов.
На прошлой неделе США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили о полной независимости Афганистана. В пятницу запрещенное в России радикальное движение «Талибан» назвало Китай основным партнером Афганистана.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские СМИ написали о страхе сирийских крестьян остаться без защиты войск США
|
|
Сирийские крестьяне опасаются ухода американских войск после вывода армии США из Афганистана, пишет The Wall Street Journal.
В публикации описывается обстановка на северо-востоке Сирии, где местные жители опасаются полного вывода американских войск. По данным СМИ, американские войска уже оставили три базы на территории Сирии. Военачальники армии США и их союзники из возглавляемых курдами Сирийских демократических сил встретились с местными жителями, чтобы спросить об угрозах безопасности, пишет The Wall Street Journal.
При этом Пентагон в пятницу опроверг сообщения СМИ о сокращении присутствия американских войск в Сирии.
«Это не так. Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними. Мы сегодня утром звонили, чтобы в этом удостовериться», – сказал РИА «Новости» представитель министерства обороны США.
Ранее Пентагон оценивал свое присутствие в стране в 900 военнослужащих.
Отметим, что в июле Россия и Сирия призвали США немедленно передать правительству в Дамаске контроль над всеми незаконно оккупируемыми в республике территориями, об этом говорилось в совместном заявлении межведомственного координационного штаба двух стран по возвращению беженцев на территорию республики.
В заявлении подчеркивалось, что несмотря на проводимую правительством Сирии колоссальную работу по восстановлению разрушенной за годы боевых действий инфраструктуры страны и обеспечению безопасности граждан, «США и их союзники продолжают любыми способами препятствовать стабилизации обстановки в стране».
Вывод войск США из Афганистана, который завершился 30 августа, обернулся хаосом. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана.
26 августа возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
А в ходе удара ВС США в Афганистане 29 августа погибли семь детей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: После победы в Панджшере талибы столкнутся с партизанским движением
|
|
В случае взятия талибами Панджшера под полный контроль участники сопротивления не сложат оружие, а уйдут в партизаны. Если талибы не смогут улучшить ситуацию в стране, то сопротивление начнет набирать силу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар. Так он отреагировал на утверждения «Талибана» о взятии четырех районов в последней мятежной провинции страны.
«Если в наступлении талибов (члены радикального движения «Талибан», запрещенного в РФ) на Панджшер действительно произошел перелом, то большая часть ополченцев уйдет в партизаны. Так было во времена, когда Панджшер брали советские войска. Они входили в горы, но всякий раз попадали в западню и тогда было решено, что вообще не стоит держаться за этот район», – говорит директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар.
Эксперт уверен, что сопротивление продолжит создавать головную боль талибам, потому что социально-экономическая ситуация в стране не улучшается. «Ухудшение гуманитарной ситуации приведет к недовольству населения, что так или иначе заставит талибов прибегнуть к жестким мерам, которые могут расширить зону сопротивления», – предупреждает Нессар.
Многое будет зависеть от позиции внешних игроков. «Без поддержки извне, даже исключительно политической, ополчению будет гораздо тяжелей воевать с «Талибаном». Пока внешние игроки заняли скорее проталибскую позицию. Видимо, за пределами Афганистана считают, что у ополченцев нет шансов на перелом ситуации, поэтому не хотят портить отношения с талибами, которые, возможно, начнут полностью управлять страной», – пояснил собеседник.
Остающийся неподконтрольным Панджшер не позволил талибам объявить в намеченные сроки состав новой администрации Афганистана. Но в конечном итоге очаг сопротивления «не помешает талибам идти своим путем, объявить состав правительства и начать налаживать социально-экономическую обстановку, потому что ухудшение ситуации может стать большей проблемой, чем Панджшер, который не имеет доступа к границам и фактически оказался в окружении». «Талибы давали немало обещаний другим странам, которые так или иначе поддержали их. Нам известна только часть из этих обещаний, например, о разрыве отношений с радикальными группировками, что особенно важно для России и стран Центральной Азии», – напомнил эксперт.
В субботу представитель талибов Билал Карими заявил о взятии стратегически важного района провинции Панджшер Хиндж, а также района Аннаба. «Осталось только главное здание района Абшар», – заявил Карими. Таким образом, если верить талибам, они контролируют четыре района провинции: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж.
Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. Наступление началось в конце августа вслед за падением проамериканского режима в Кабуле и полного вывода войск США из страны спустя 20 лет после начала Вашингтоном антитеррористической операции в ответ на нападение «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года.
Директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН подчеркивает, что точных данных о ситуации в обесточенном Панджшере, с которым оборвана всякая связь, нет. Единственным источником новостей оттуда выступают сами талибы. «Пока нет достаточных сведений о взятии четырех районов. Независимые источники в Кабуле не подтверждают эту информацию. Поэтому верить талибам на 100 процентов я бы не стал», – пояснил эксперт.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Япония анонсировала встречу глав МИД G7 с участием России и Китая
|
|
Министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют на следующей неделе провести встречу для обсуждения ситуации в Афганистане, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире воскресной аналитической программы на японском телеканале NHK.
«Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи (G7) на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других [стран]», – приводит ТАСС слова главы МИД Японии. По версии Мотэги, консультации могут пройти уже 8 сентября.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Китай сделать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории Афганистана.
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. После этого запрещенное в России радикальное движение «Талибан» объявило о полной независимости Афганистана, назвав Китай основным партнером республики. После вывода войск из Афганистана президент США Джо Байден призвал сосредоточиться на вызовах со стороны России и Китая.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИД оценили намерения США отомстить за гибель американцев в Кабуле
США, заявляя о намерении отомстить за гибель американцев при взрыве у аэропорта Кабула, собираются мстить за собственные провалы в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио России».
«Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта, в аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана... Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Напомним, возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*»(запрещено в России).
«Талибан» назвал Китай основным партнером Афганистана
|
|
Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в РФ) рассматривает Китай в качестве основного международного партнера, заявил представитель движения Забиулла Муджахид.
«Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее», – передает «Интерфакс» слова Муджахида.
Он высоко отозвался о реализуемой Пекином программе «Один пояс, один путь», отметив, что она «послужит возрождению древнего Шелкового пути».
Он также выразил надежду на то, что Китай будет способствовать восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана.
«Кроме того, у нас есть богатые медные рудники, которые, благодаря китайцам, могут быть возвращены в производство и модернизированы», – сказал представитель талибов.
Он подчеркнул: «Китай представляет собой наш пропуск на рынки всего мира».
Ранее Китай рекомендовал США продолжать взаимодействие с талибами.
Столтенберг позвал Россию на борьбу с террористами в Афганистане
|
|
Россия и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны делать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории Афганистана, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Sunday Telegraph.
«Я всецело согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах», – приводит слова генсека НАТО ТАСС.
Столтенберг также отметил, что НАТО извлечет уроки из событий в Афганистане, где после вывода основной части западного воинского контингента власть быстро захватило радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). По его словам, альянс «открыто и трезво рассмотрит неудачи и ошибки», допущенные за 20 лет иностранного военного присутствия в стране.
Генсек также указал на просчеты прозападного политического руководства Афганистана, позволившие талибам быстро нарастить успехи. По его словам, у властей страны не было четких планов противостояния «Талибану», коррупция привела к бедственному положению военных, не получавших ни зарплат, ни снаряжения и боеприпасов, а бегство президента Ашрафа Гани из страны окончательно подорвало боевой дух афганских солдат. При этом Столтенберг добавил, что «разумно было бы ожидать, что они смогут дольше противостоять талибам», с учетом того, сколько ресурсов было вложено в обеспечение безопасности Афганистана и подготовку местной армии.
|
«Мы все знаем об особых и имеющих долгую историю отношениях Пакистана с «Талибаном», о том, что руководство «Талибана» осуществляло деятельность в Пакистане, – добавил Столтенберг, отвечая на вопрос о роли Исламабада в событиях последних месяцев и недель. – Они находились там много лет, а поэтому тот факт, что «Талибан» мог действовать с территории Пакистана, и все с этим связанное, конечно, является частью общей картины».
Напомним, в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что после вывода войск из Афганистана США должны сосредоточиться на вызовах со стороны Китая и России.
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили о полной независимости Афганистана. В пятницу запрещенное в России радикальное движение «Талибан» назвало Китай основным партнером Афганистана.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эвакуированных в США афганцев заподозрили в связях с террористами
|
|
Американские власти опасаются, что по меньшей мере 100 эвакуированных афганцев могут быть связаны с радикалами и представлять террористическую угрозу для Соединенных Штатов, сообщили источники телекомпании NBC.
По имеющимся у источников телеканала сведениям, примерно из 30 тыс. эвакуированных в США граждан Афганистана дополнительным проверкам были подвергнуты около 10 тыс. человек. По результатам проведенных проверок 100 человек были помечены как потенциально представляющие угрозу из-за связей с террористическими группировками или радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). Из них двое будут направлены в непризнанное Косово для повторного прохождения проверок, передает ТАСС.
При этом источники телеканала утверждают, что власти Соединенных Штатов принимают все меры предосторожности, чтобы не допустить нахождения в США людей, о которых имеется компрометирующая информация.
В среду президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты вывезли из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику. При этом, по его мнению, эвакуация прошла «чрезвычайно успешно».
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула. В конце августа Байден заявлял, что США якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек.
Напомним также, в конце августа глава МИД России Сергей Лавров призывал не допустить превращения Афганистана в прибежище террористов. 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель предупреждала о вероятности превращения Афганистана в очаг терроризма. В администрации Байдена отвергли предположение о возможности терактов в США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Талибы заявили о захвате стратегически важного района в провинции Панджшер
Стратегически важный район провинции Панджшер Хиндж взят движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), заявил представитель талибов Билал Карими.
«Последние новости гласят, что Хиндж, самый стратегический район Панджшера, и район Аннаба недалеко от столицы провинции также были полностью захвачены, осталось только главное здание района Абшар», – цитирует Карими РИА «Новости».
Сейчас талибы установили контроль над четырьмя районами провинции: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж. Движение продвигается к центру провинции.
Напомним, в пятницу талибы объявили о захвате провинции Панджшер.
Панджшер оставался единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением.
Посол России в Кабуле назвал причины эскалации ситуации вокруг Панджшера
Эскалацию в Панджшере, по мнению движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), могли спровоцировать завышенные требования сопротивления, в том числе – по автономии ряда непуштунских провинций, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Талибы заявляют, что требования лидеров Панджшера завышены. По некоторым сведениям, панджшерцы запросили для себя слишком большую, как считают талибы, долю в новых органах власти, количество мест в новых органах власти. Талибы считают, что это диспропорционально доли таджикского населения. Второе, якобы было затребовано, чтобы все назначения чиновников новой власти согласовывались вот этим так называемым национальным фронтом сопротивления, которым себя объявили панджшерцы», – передает РИА «Новости» слова посла.
«И третье, опять-таки, якобы, но у нас такая есть информация, что панджшерцы запросили автономию не только для себя, но и для целого ряда провинций с преимущественно непуштунским населением. Видимо, это сыграло свою роль (в обострении), – отметил Жирнов.
По его словам, Москва контактирует с талибами, но не вмешивается в дела страны.
«У нас есть рабочие контакты с талибами, в том числе на довольно высоком уровне, мы с ними взаимодействуем, во-первых, по вопросам обеспечения безопасности нашего посольства, нашего персонала. Мы с ними взаимодействуем по вопросам вывоза российских граждан... Вот, во всем этом нам помогали талибы. Причем на довольно высоком уровне, в том числе те, которые, как мы понимаем, будут в составе госаппарата. Ну, естественно, я пока не готов называть их фамилии, ничего. Потому что состав правительства пока не объявлен», – сказал Жирнов.
При этом он подчеркнул, что такие контакты не являются вмешательством в дела Афганистана.
«Мы, естественно... ни в коем случае не вмешиваемся во внутренние дела», – отметил высокопоставленный российский дипломат.
Он добавил также Москва не намерена поставлять оружие новым властям Афганистана.
Ранее Талибы заявили о захвате нескольких районов в Панджшере.
США и Германия созвали многостороннюю онлайн-встречу по Афганистану
Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни намерены провести виртуальную многостороннюю министерскую встречу по Афганистану, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что в предстоящее воскресенье он поедет в Доху, где у него запланированы встречи с представителями руководства Катара. После этого он отправится в Германию, где встретится с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, передает ТАСС.
«И мы проведем министерскую встречу по Афганистану с ним очно, а потом виртуально с другими партнерами, в числе которых более 20 стран», – сказал он.
Ранее в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация с выводом ВС США из Афганистана наглядно показала неспособность НАТО к координации.
Напомним, 26 августа глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о «конкретной террористической угрозе» в Афганистане. Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила о вероятности превращения Афганистана в очаг терроризма. Между тем еще 21 августа Меркель утверждала, что острой террористической угрозы из Афганистана для других стран нет. В свою очередь экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|