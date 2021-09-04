Талибы заявили о захвате стратегически важного района в провинции Панджшер

Захарова: Ситуация в Афганистане показала неспособность НАТО к координации

Ситуация с выводом военнослужащих США из Кабула наглядно показала неспособность ни НАТО, ни США эффективно планировать и координировать свои действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ситуация в Афганистане наглядно показала: ни НАТО в целом, ни США в частности не способны эффективно планировать и координировать свои действия. Более того, США оказались абсолютно некомпетентной стороной в качестве руководящей силы», – написала она в своем Facebook.

По ее словам, видеокадры самоунижения «непобедимой машины», облетевшие весь мир, убедительнее всех военных расчетов демонстрируют абсолютную несостоятельность НАТО в качестве военно-политического блока, претендующего на ведущую роль в обеспечении мирового порядка

Казалось бы, сейчас самое время для НАТО провести работу над ошибками, подчеркнула она.

«Но, как говорится, они не такие. Что делает блок, застигнутый за собственной беспомощностью? Он спешно ищет информационные поводы, чтобы отвлечь внимание от череды провалов и отвечает на вызовы времени... учениями», – подчеркнула Захарова, приведя список военных маневров, которые альянс планирует провести до конца этого года.

«Обратите внимание, как часто они проводятся в Прибалтике и других странах Восточной Европы. Судя по катастрофе НАТО в Афганистане, Альянсу нужны учения не в полях и лугах, а в горах и степях. Но, видимо, действительно заигрались в виртуальное противостояние России», – отметила она.

Кроме того, представитель дипведомства уточнила, что аппетиты НАТО растут.

«Несмотря на катастрофическую неэффективность в Афганистане, заявляется о новых планах – Й.Столтенберг еще в июне анонсировал увеличение присутствия НАТО в... Арктике. С горной местностью, пересеченной боевиками, не получилось, теперь ставка делается на покладистость льдин и белых медведей?» – задается она вопросом.

«Деградация Альянса очевидна. Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам. В Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолёты оставили тем, против кого их туда собственно и забрасывали. Представляю, что будет в Арктике», – подчеркнула она.

«Брюссель может и дальше бесконечно говорить об угрозе из России и Китая, требовать соблюдения оборонной и финансовой дисциплины, запугивать мир «русскими хакерами» и «кремлевской пропагандой». Но жизнь, как говорится, жестко возвращает в реальность тех, кто от нее отрывается», – резюмировала она.

Ранее бывший вице-президент Афганистана Салех опроверг взятие Панджшера талибами

Кроме того, стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан. Также Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин.