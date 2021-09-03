Талибы взяли под контроль провинцию Панджшер

«Талибан» понес большие потери в Панджшере

Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил о взятии под свой контроль города Чарикар – центра провинции Парван к северу от Кабула – и о том, что в результате боев в Панджшере «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) понес большие потери.

Представители фронта написали в Twitter, что минувшей ночью талибы продолжили штурм Панджшерской долины с нескольких направлений: со стороны перевала Хавак, через долину Андараб, со стороны перевала Саланг, в районе уезда Шотул, а также со стороны города Гулбахор, провинции Парван, передает «Интерфакс». По их данным, «Талибан» перед началом штурма заставил компании отключить Панджшеру услуги связи и интернета, а также подачу электроэнергии.

По всем трем направлениям талибы понесли тяжелые потери, десятки тел боевиков остаются на поле боя. Несколько десятков радикалов сдались в плен, среди бойцов фронта также есть потери.

На перевале Ховак талибы потеряли не менее 100 человек убитыми, полностью разгромлена группировка в уезде Шотул, группировка в районе Саланг блокирована, добавили представители антиталибского сопротивления.

В ходе контратаки бойцам Фронта национального сопротивления удалось отбросить террористов за пределы города Чарикар, под контроль был взят центр провинции Парван.

Сообщается также о том, что сторонникам Ахмада Масуда, который возглавляет антиталибовский Фронт, удалось отбить у талибов четыре уезда в провинции Бадахшан.

Представители Фронта сообщают в соцсетях о столкновениях с радикалами и в провинции Тахар, в том числе в находящемся вблизи с границей с Таджикистаном уезде Хваджа-Гхар.

Это стало возможным после того, как талибы понесли тяжелые потери в боях против Панджшера и были вынуждены оттянуть на это направление дополнительные силы из Бадахшана, Тахара и Кундуза, ослабив свои позиции в этих провинциях.

Ранее Фронт сопротивления Афганистана в провинции Панджшер заявил, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присоединилась к радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) в борьбе с силами сопротивления.