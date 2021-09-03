Из магазинов Кабула пропал ряд продуктов

Движению «Талибан» (запрещено в России) будет сложно выполнять социальные обязательства перед населением, из магазинов страны уже пропал ряд продуктов, сообщил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Сейчас действительно в Афганистане главная проблема экономическая. Бюджет страны при правительстве Гани на три четверти формировался за счет западного донорства. Сейчас оно оборвано, авуары Афганистана заморожены, золотовалютные запасы, которые хранились в американских банках, заморожены», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, это «добавило новой фактической власти дополнительных проблем». «Растут цены, какие-то продукты исчезли. Вот сегодня сказали, сахар пропал в Кабуле. Девальвировалась национальная валюта. Ну и понятное дело, что талибам будет сложнее исполнять социальные обязательства, поскольку денег стало меньше», – добавил он.

Тем временем Евросоюз выделил пять критериев для развития диалога с движением «Талибан» (запрещено в России), в том числе борьба с терроризмом и соблюдение прав человека в Афганистане.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.