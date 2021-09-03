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В Евросоюзе определили пять критериев для диалога с талибами
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Евросоюз выделил пять критериев для развития диалога с движением «Талибан» (запрещено в России), в том числе борьба с терроризмом и соблюдение прав человека в Афганистане, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы обсудили критерии для определения интенсивности диалога с властями Афганистана после прихода к власти движения «Талибан». Глубина этого диалога будет зависеть от поведения режима», – передает его слова ТАСС.
Среди этих критериев Боррель назвал следующие: борьба новых властей с терроризмом, соблюдение прав человека, особенно женщин, создание переходного правительства, обеспечение гуманитарного доступа, гарантии возможности отъезда всем желающим.
«Чтобы поддерживать население Афганистана, мы должны взаимодействовать с новым правительством Афганистана, что не означает его политического признания. Это лишь оперативный диалог», – подчеркнул при этом верховный представитель ЕС.
Боррель добавил, что ЕС может возобновить работу своего представительства в Афганистане для координации общеевропейской политики.
«Мы [ЕС] решили работать в координации, чтобы координировать наше присутствие в Кабуле, поддерживать отношения с движением «Талибан» (запрещено в РФ) , в том числе посредством общего присутствия в Кабуле при координации внешнеполитической службы ЕС, если будут созданы соответствующие условия», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее Боррель заявил, что Евросоюзу необходима собственная система обороны, эта потребность стала очевидна в связи с ситуацией в Афганистане.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
«Талибан» понес большие потери в Панджшере
Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил о взятии под свой контроль города Чарикар – центра провинции Парван к северу от Кабула – и о том, что в результате боев в Панджшере «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) понес большие потери.
Представители фронта написали в Twitter, что минувшей ночью талибы продолжили штурм Панджшерской долины с нескольких направлений: со стороны перевала Хавак, через долину Андараб, со стороны перевала Саланг, в районе уезда Шотул, а также со стороны города Гулбахор, провинции Парван, передает «Интерфакс». По их данным, «Талибан» перед началом штурма заставил компании отключить Панджшеру услуги связи и интернета, а также подачу электроэнергии.
По всем трем направлениям талибы понесли тяжелые потери, десятки тел боевиков остаются на поле боя. Несколько десятков радикалов сдались в плен, среди бойцов фронта также есть потери.
На перевале Ховак талибы потеряли не менее 100 человек убитыми, полностью разгромлена группировка в уезде Шотул, группировка в районе Саланг блокирована, добавили представители антиталибского сопротивления.
В ходе контратаки бойцам Фронта национального сопротивления удалось отбросить террористов за пределы города Чарикар, под контроль был взят центр провинции Парван.
Сообщается также о том, что сторонникам Ахмада Масуда, который возглавляет антиталибовский Фронт, удалось отбить у талибов четыре уезда в провинции Бадахшан.
Представители Фронта сообщают в соцсетях о столкновениях с радикалами и в провинции Тахар, в том числе в находящемся вблизи с границей с Таджикистаном уезде Хваджа-Гхар.
Это стало возможным после того, как талибы понесли тяжелые потери в боях против Панджшера и были вынуждены оттянуть на это направление дополнительные силы из Бадахшана, Тахара и Кундуза, ослабив свои позиции в этих провинциях.
Ранее Фронт сопротивления Афганистана в провинции Панджшер заявил, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присоединилась к радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) в борьбе с силами сопротивления.
Москва назвала условия возможности признания новой власти Афганистана
Вопрос о признании новых властей Афганистана станет актуальным после формирования инклюзивного руководства в этой стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы выступаем за формирование в Афганистане инклюзивного коалиционного правительства с участием всех этнополитических сил страны, включая национальные меньшинства, поэтому вопрос официального признания властей станет актуальным после завершения данного процесса», – цитирует Захарову ТАСС.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
Стоит отметить, что талибы до сих пор не установили полного контроля над страной.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
Также в среду талибы заявили о назначении нового губернатора неподконтрольной им провинции Панджшер.
Американские СМИ написали о страхе сирийских крестьян остаться без защиты войск США
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Сирийские крестьяне опасаются ухода американских войск после вывода армии США из Афганистана, пишет The Wall Street Journal.
В публикации описывается обстановка на северо-востоке Сирии, где местные жители опасаются полного вывода американских войск. По данным СМИ, американские войска уже оставили три базы на территории Сирии. Военачальники армии США и их союзники из возглавляемых курдами Сирийских демократических сил встретились с местными жителями, чтобы спросить об угрозах безопасности, пишет The Wall Street Journal.
При этом Пентагон в пятницу опроверг сообщения СМИ о сокращении присутствия американских войск в Сирии.
«Это не так. Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними. Мы сегодня утром звонили, чтобы в этом удостовериться», – сказал РИА «Новости» представитель министерства обороны США.
Ранее Пентагон оценивал свое присутствие в стране в 900 военнослужащих.
Отметим, что в июле Россия и Сирия призвали США немедленно передать правительству в Дамаске контроль над всеми незаконно оккупируемыми в республике территориями, об этом говорилось в совместном заявлении межведомственного координационного штаба двух стран по возвращению беженцев на территорию республики.
В заявлении подчеркивалось, что несмотря на проводимую правительством Сирии колоссальную работу по восстановлению разрушенной за годы боевых действий инфраструктуры страны и обеспечению безопасности граждан, «США и их союзники продолжают любыми способами препятствовать стабилизации обстановки в стране».
Вывод войск США из Афганистана, который завершился 30 августа, обернулся хаосом. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана.
26 августа возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
А в ходе удара ВС США в Афганистане 29 августа погибли семь детей.
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«Талибан» назвал Китай основным партнером Афганистана
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Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в РФ) рассматривает Китай в качестве основного международного партнера, заявил представитель движения Забиулла Муджахид.
«Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее», – передает «Интерфакс» слова Муджахида.
Он высоко отозвался о реализуемой Пекином программе «Один пояс, один путь», отметив, что она «послужит возрождению древнего Шелкового пути».
Он также выразил надежду на то, что Китай будет способствовать восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана.
«Кроме того, у нас есть богатые медные рудники, которые, благодаря китайцам, могут быть возвращены в производство и модернизированы», – сказал представитель талибов.
Он подчеркнул: «Китай представляет собой наш пропуск на рынки всего мира».
Ранее Китай рекомендовал США продолжать взаимодействие с талибами.
Талибы сообщили о трудностях с открытием всех полетов из аэропорта Кабула
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) пока не решило открыть все полеты из кабульского аэропорта, сообщил представитель катарского политофиса талибов Мухаммед Наим.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить все полеты аэропорта Кабула. Но, к сожалению, и как вы знаете по фотографиям и видео, опубликованным в СМИ, аэропорт находится в состоянии разрушения и саботажа. Мы стремимся и стараемся изо всех сил вернуть аэропорт в нормальное состояние... Но до сих пор окончательное решение по вопросу технического управления аэропортом еще не принято. Мы стремимся решить эту проблему в кратчайшие сроки», – заявил Наим РИА «Новости».
По его словам, талибам в решении проблем управления аэропортом и нормализации ситуации помогают делегация из Катара и Турция.
Ранее талибы сообщали, что Афганистан намерен возобновить внутренние рейсы с 3 сентября.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан».
Названы сроки возобновления работы аэропорта в Кабуле
Аэропорт Кабула может возобновить работу в течение ближайших двух дней при финансовой помощи Турции и Катара, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя движения «Талибан» (запрещено в России).
«Аэропорт Кабула при финансовой поддержке в размере 30 миллионов долларов от Катара и Турции в течение двух дней начнет функционировать», – приводит телеканал слова представителя «Талибана» Шер Мохаммеда Аббаса Станекзая, передает РИА «Новости».
Ранее талибы сообщали, что Афганистан намерен возобновить внутренние рейсы с 3 сентября.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан».
Путин назвал ситуацию в Афганистане катастрофой
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Положение афганцев, работавших на коллективный Запад во главе с Вашингтоном, а также в целом обстановка в республике после вывода американских войск катастрофичны, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Действительно, это катастрофа. Это правда. Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы – люди очень прагматичные – истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов, а результат какой? А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа», – указал глава государства, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что насильственно насаждать демократию извне нельзя. «Если демократия нужна какому-то народу, народ придет к этому сам, не нужно этого делать насильственными способами», – добавил Путин.
Глава государстваа также напомнил, что вывод советских войск из Афганистана осуществлялся организованно, а оставшийся после этого в стране режим сумел просуществовать еще несколько лет. «Советские войска тоже уходили из Афганистана, но уходили организованно. Все-таки режим, который остался после вывода советских войск, просуществовал несколько лет. Если бы Советский Союз на излете своего существования не перестал бы оказывать хотя бы экономическую помощь, еще неизвестно, как бы складывалась ситуация в самом Афганистане», – отметил Путин.
«Может быть, противоборствующим силам удалась бы о чем-то договориться», – добавил он.
Отвечая на вопрос, кто будет отвечать за порядок в мире, если США отказываются от функции «всемирного полицейского», президент указал, что «за порядок в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций. И ее Совет Безопасности. В том числе в лице постоянных пяти членов (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания)».
Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям.
США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
Захарова посоветовала США подтянуть «основополагающие вещи» в военном деле
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Соединенным Штатам вместо обучения Украины военному ремеслу следует самим работать над основополагающими вещами в этой сфере, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Тем, кто с натовской стороны что-то там пытается Киеву показать и научить, неплохо было бы научиться самим. Мы их навыки наблюдали сейчас в Афганистане», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Так она отреагировала на проведение шести совместных учений в 2021 году на Украине с участием стран НАТО.
«С тем, что они там устроили, стыдно кому бы то ни было предлагать содействие и помощь в обучении <...> самим нужно отработать основополагающие вещи», – заключила дипломат.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан».
Посол России в Кабуле назвал причины эскалации ситуации вокруг Панджшера
Эскалацию в Панджшере, по мнению движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), могли спровоцировать завышенные требования сопротивления, в том числе – по автономии ряда непуштунских провинций, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Талибы заявляют, что требования лидеров Панджшера завышены. По некоторым сведениям, панджшерцы запросили для себя слишком большую, как считают талибы, долю в новых органах власти, количество мест в новых органах власти. Талибы считают, что это диспропорционально доли таджикского населения. Второе, якобы было затребовано, чтобы все назначения чиновников новой власти согласовывались вот этим так называемым национальным фронтом сопротивления, которым себя объявили панджшерцы», – передает РИА «Новости» слова посла.
«И третье, опять-таки, якобы, но у нас такая есть информация, что панджшерцы запросили автономию не только для себя, но и для целого ряда провинций с преимущественно непуштунским населением. Видимо, это сыграло свою роль (в обострении), – отметил Жирнов.
По его словам, Москва контактирует с талибами, но не вмешивается в дела страны.
«У нас есть рабочие контакты с талибами, в том числе на довольно высоком уровне, мы с ними взаимодействуем, во-первых, по вопросам обеспечения безопасности нашего посольства, нашего персонала. Мы с ними взаимодействуем по вопросам вывоза российских граждан... Вот, во всем этом нам помогали талибы. Причем на довольно высоком уровне, в том числе те, которые, как мы понимаем, будут в составе госаппарата. Ну, естественно, я пока не готов называть их фамилии, ничего. Потому что состав правительства пока не объявлен», – сказал Жирнов.
При этом он подчеркнул, что такие контакты не являются вмешательством в дела Афганистана.
«Мы, естественно... ни в коем случае не вмешиваемся во внутренние дела», – отметил высокопоставленный российский дипломат.
Он добавил также Москва не намерена поставлять оружие новым властям Афганистана.
Ранее Талибы заявили о захвате нескольких районов в Панджшере.
Германия озвучила условия возвращения своих дипломатов в Кабул
Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул при условии обеспечения безопасности и соблюдения талибами (движение «Талибан» запрещено в России) прав человека и других условий, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«Мы готовы не только оказывать гуманитарную помощь, потому что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа. Мы готовы предоставлять помощь в развитии при выполнении этих условий (соблюдение прав человека, инклюзивное правительство, непредоставление территории страны террористам). <...> Мы также готовы, если будут выполнены эти условия и если будут обеспечены условия безопасности, вновь иметь дипломатическое присутствие в Кабуле. Мы будет обсуждать это не только в рамках ЕС, но и в более широком кругу. Мы должны, если хотим помогать, иметь дипломатическое присутствие», – приводит РИА «Новости» заявление Мааса перед неформальной встречей глав МИД ЕС.
Он отметил, что «в Афганистане новая реальность, нравится это или нет». «У нас нет времени зализывать раны, если мы хотим, чтобы Евросоюз играл какую-то роль, а он должен это делать, поэтому нужно действовать быстро. Мы должны четко установить нашу позицию по Афганистану», – добавил он.
Ранее Москва назвала условия возможности признания новой власти Афганистана.
До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
Стоит отметить, что талибы до сих пор не установили полного контроля над страной.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию вместе с семьей
Власти Афганистана эвакуировали в Испанию бывшего генерального прокурора страны Забихуллу Карима вместе с его семьей, заявила пресс-служба испанской генпрокуратуры.
Как отмечают в ведомстве, в операции по эвакуации Карима участвовали американские военнослужащие, представители гражданского общества, журналисты, правозащитники и лично генеральный прокурор Испании Долорес Дельгадо. Она встретилась со своим афганским коллегой, в ходе которой тот «выразил обеспокоенность по поводу своих бывших сотрудников и других лиц, связанных с отправлением правосудия в Афганистане, которые остаются в стране», передает ТАСС.
Дельгадо сообщила ему о своей поддержке и солидарности и подчеркнула, что также встревожена ситуацией с правами человека в этом государстве, особенно с правами девочек и женщин, в том числе тех, кто работает в судебной системе.
Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) определилось с основным составом правительства Афганистана, а главой назначило лидера талибов. Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Президент Казахстана назвал стоимость оставленного американцами в Афганистане оружия
После ухода американцев в Афганистаносталось вооружение более чем на 85 млрд долларов, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«На мой взгляд, угрозы и риски, исходящие из этой многострадальной страны, очевидны. С уходом американцев там осталось огромное количество вооружения, причем самого современного, на сумму более 85 млрд долларов. Сохраняются угрозы исхода беженцев», – заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Глава государства также выразил удовлетворение, что по этим чувствительным вопросам Казахстан придерживается единой линии с Россией и государствами – членами Организации Договора о коллективной безопасности, передает ТАСС.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия.
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МИД осудил неизбирательное применение США силы в Афганистане
Россия решительно осуждает неизбирательное применение силы США в Афганистане, высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова о ракетных ударах США по Кабулу.
«Финальный аккорд военного присутствия международной коалиции – это очередной случай гибели мирных граждан в результате удара американского беспилотника, повлекшего за собой обрушение жилого дома и смерть девяти человек, в том числе шести детей. Решительно осуждаем подобное неизбирательное применение силы», – приводит ее слова ТАСС.
Она добавила, что Россия прорабатывает возможность доставки в Афганистан гуманитарной помощи.
«В Кабуле и других крупных городах возникает недовольство политикой движения талибов (запрещено в России) на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствия, топлива. В связи с этим мы призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи», – сказала она.
Кроме того, Захарова рассказала, что Россия видит сигналы талибов, свидетельствующие об их намерении развивать связи с международным сообществом.
«Мы отмечаем заявление высокопоставленного функционера движения талибов Шахабуддина Делавара. Он призвал спешно свернувшие свои дипломатические миссии иностранные государства возобновить их работу. Этот сигнал демонстрирует готовность руководства талибов к развитию связей с международным сообществом», – сказала она.
Напомним, число жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье по афганской столице, возросло до 12 человек.
Ранее военные США сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.
Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе с американского беспилотника в Кабуле погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей.
Напомним, представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) Забиулла Муджахид осудил авиаудары США в Кабуле, заявив, что «произвольные атаки в других странах незаконны».
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
Австрия назвала предварительное условие признания власти талибов в Афганистане
Движению «Талибан» (запрещено в России) поставят четкие условия признания международным сообществом, заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.
Министр сказал, что только при выполнении этих условий талибов «признают официальными представителями Афганистана». Шалленберг призвал «смотреть в глаза реальности» и пояснил, что следует различать переговоры с талибами «на техническом уровне» и «признание их легитимными представителями государства», передает ТАСС.
Шалленберг опасается, что ситуация в Афганистане может привести к дестабилизации целого региона, страна не должна «становиться черной дырой политики безопасности» или «инкубатором международного терроризма». Это является «одним из предварительных условий», выполнение которого необходимо, чтобы о признании талибов вообще можно было вести речь, сказал министр.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
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Пентагон на вопрос о борьбе с талибами заявил о завершении миссии в Афганистане
Военная миссия США в Афганистане завершена, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ответ на вопрос о том, помогут ли США противникам движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане.
Кирби попросили уточнить, отказываются ли США поддерживать силы сопротивления в Панджшере авиаударами. Кирби лишь повторил свое заявление о завершении операции, передает ТАСС.
При этом журналистка указала, что Пентагон обещал продолжить наносить удары по террористам в Афганистане, включая террористическую организацию «Исламское государство*». Кирби подтвердил, что США продолжат наносить «дистанционные контртеррористические удары по мере необходимости», чтобы не допустить «угроз интересам и угроз для территории США»
После этого его снова попросили уточнить, отказываются ли США помогать сопротивлению в Панджшере. Кирби сказал: «Мы продолжим защищать наши интересы перед лицом угрозы».
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы заявляли о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибли сотни боевиков движения.