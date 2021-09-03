В Евросоюзе определили пять критериев для диалога с талибами

Евросоюз выделил пять критериев для развития диалога с движением «Талибан» (запрещено в России), в том числе борьба с терроризмом и соблюдение прав человека в Афганистане, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы обсудили критерии для определения интенсивности диалога с властями Афганистана после прихода к власти движения «Талибан». Глубина этого диалога будет зависеть от поведения режима», – передает его слова ТАСС.

Среди этих критериев Боррель назвал следующие: борьба новых властей с терроризмом, соблюдение прав человека, особенно женщин, создание переходного правительства, обеспечение гуманитарного доступа, гарантии возможности отъезда всем желающим.

«Чтобы поддерживать население Афганистана, мы должны взаимодействовать с новым правительством Афганистана, что не означает его политического признания. Это лишь оперативный диалог», – подчеркнул при этом верховный представитель ЕС.

Боррель добавил, что ЕС может возобновить работу своего представительства в Афганистане для координации общеевропейской политики.

«Мы [ЕС] решили работать в координации, чтобы координировать наше присутствие в Кабуле, поддерживать отношения с движением «Талибан» (запрещено в РФ) , в том числе посредством общего присутствия в Кабуле при координации внешнеполитической службы ЕС, если будут созданы соответствующие условия», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Боррель заявил, что Евросоюзу необходима собственная система обороны, эта потребность стала очевидна в связи с ситуацией в Афганистане.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.