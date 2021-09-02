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2 сентября, четверг | Последнее обновление — 15:30 | vz.ru
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Боррель заявил о потребности в создании системы обороны ЕС из-за Афганистана
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Евросоюзу необходима собственная система обороны, эта потребность стала очевидна в связи с ситуацией в Афганистане, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС в столице Словении.
«Я настаиваю, что потребность Евросоюза в собственной оборонной системе стала очевидной после Афганистана», – цитирут его ТАСС.
По словам Борреля, «исторические события в Афганистане подтолкнули разработку европейской концепции по безопасности «Стратегический компас ЕС», финальный проект которой будет представлен в октябре-ноябре».
В свою очередь европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, курирующий в том числе оборонную промышленность отметил, что ЕС должен сохранять прочные отношения со своими союзниками, прежде всего, в рамках НАТО, однако ему необходимы и собственные ресурсы.
Он напомнил, с этой целью разрабатывается «Стратегический компас ЕС». «Стратегический компас – это тот инструмент, который позволит нам иметь общее видение», – передает слова Бретона РИА «Новости».
Евросоюз уже несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие 5-10 лет.
Однако Боррель указал, что ситуация в Афганистане сделала эту стратегию еще более актуальной. Общая стратегия предусматривает, в частности, создание сил быстрого реагирования ЕС в составе от 5 до 20 тысяч человек.
«Уверен, что министры обсудят, как противостоять сложившейся сейчас ситуации, как быть лучше готовыми к будущим вызовам, чтобы такого не повторилось больше. Вы знаете, что «Стратегический компас» находится в процессе подготовки, через пару месяцев мы будем готовы представить результаты нашей работы. Сегодня на неформальной встрече мы не будем принимать конкретных решений, но не позднее чем к октябрю-ноябрю подготовим финальный проект «Стратегического компаса», – сказал Боррель.
Ранее Боррель заявил, что «Талибан» (движение запрещено в России) выиграл войну. При этом он признал необходимость начала диалога с «новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы». Вместе с этим Боррель уточнил, что «об официальном признании речь не идет, но необходимо решать практические вопросы».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
Талибы пообещали Узбекистану помочь в строительстве трансафганской железной дороги
Движение «Талибан» (запрещено в России) готово содействовать Узбекистану в строительстве железной дороги и линии электропередач на территории Афганистана, говорится в поздравлении с 30-летием независимости Узбекистана, которое талибы направили властям республики.
«Узбекистан принимает активное участие в мирном процессе в Афганистане. Конструктивная роль нашей страны признается и нынешним руководством Афганистана. Свидетельством этому является тот факт, что член переговорной группы Исламского Эмирата Афганистан и пресс-секретарь политического офиса Движения «Талибан» Мохаммад Сухейль Шахин от имени своего руководства направил в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан поздравительное послание в связи с 30-летием Государственной независимости нашей страны», – написал в своем Telegram-канале официальный представитель узбекского МИД Юсуп Кабулжанов.
«Сердечно поздравляем руководство и народ братской страны Узбекистана с Днем независимости. Мы желаем построить плодотворные и дружеские отношения с соседним Узбекистаном. Подтверждаем заинтересованность в продолжении реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с участием Узбекистана, в частности строительства железной дороги и линии электропередач. Исламский Эмират Афганистан будет оказывать все необходимое содействие нашим узбекским партнерам в данном направлении», – говорится в послании талибов.
Как сообщает «Информационное агентство Фергана», в июле указанные Шахином инфраструктурные проекты президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсуждал на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани, прибывшим в Ташкент для участия в международной конференции по вопросам взаимодействия Центральной и Южной Азии. Стороны подтвердили заинтересованность в строительстве железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» и возведении новой линии электропередач «Сурхан – Пули-Хумри».
Строительство линии электропередачи «Сурхан – Пули-Хумри» позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% – до 6 млрд кВт/ч в год. ЛЭП подключит Кабул к единой энергетической системе Центральной Азии.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление. Несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».
Раскрыты потери «Талибана» при атаке на Панджшер
В ходе боев с представителями сопротивления в афганской провинции Панджшер погибло более 300 боевиков движения «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим), сообщил источник, близкий к ополченцам.
«В результате начавшихся вчера поздно вечером боестолкновений после попытки прорыва «Талибана» в Панджшер с двух направлений были уничтожены более 300 их боевиков. Еще несколько десятков радикалов получили серьезные ранения или были взяты в плен», – сказал собеседник ТАСС.
По его словам, сейчас боевые действия продолжаются на въездах в регион. Талибы не смогли прорвать линию обороны, и пока отступают.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление. Несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».
В среду талибы заявили о назначении нового губернатора неподконтрольной им провинции Панджшер.
Стало известно имя главы правительства Афганистана
Лидер движения «Талибан» (запрещено в России) Хайбатулла Ахундзада возглавит правительство Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.
«Он (Ахундзада) будет лидером правительства, в этом не должно быть никаких сомнений», – приводит телеканал слова члена комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани, передает РИА «Новости».
Ранее движение «Талибан» определилось с основным составом правительства Афганистана.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
США допустили сотрудничество с талибами для борьбы с ИГ
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Вашингтон допускает сотрудничество с движением «Талибан» (запрещено в России) для борьбы с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация), заявил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
«Это возможно», – сказал он, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Пентагоне координацию с талибами в будущем для борьбы с ИГ*, передает РИА «Новости».
«Мы не знаем, каково будущее «Талибана», но из собственного опыта я могу сказать, что это безжалостная группировка в прошлом, и изменятся ли они – предстоит увидеть. Что касается нашего взаимодействия с ними <...>, на войне с тем, чтобы снизить риск для военных и всей миссии, ты делаешь то, что ты должен делать, а не то, что ты бы хотел делать», – добавил Милли.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США взаимодействовали с талибами «по очень узкому» спектру вопросов в ходе миссии по эвакуации.
«Я бы сказал, что я очень горд тем, что сделали наши военные на данный момент, но предсказать, что будет касательно «Талибана» в будущем, сложно сейчас», – сказал глава Пентагона.
Он подчеркнул, что сейчас нельзя пытаться «предсказать» развитие ситуации и возможность для взаимодействия США с талибами, но подчеркнул, что Пентагон будет концентрировать свое внимание на борьбе с террористами ИГ.
Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Он добавил, что «Талибан» намерен установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.
США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Талибы назначили губернатора провинции Панджшер
Движение «Талибан» (запрещено в России) назначило нового губернатора северной афганской провинции Панджшер, где находятся силы сопротивления талибам, сообщил телеканал «1 Ти-ви» со ссылкой на представителя руководства движения Амира Хана Мутаки.
Сообщается, что талибы призвали сопротивление присоединиться к движению, чтобы избежать столкновений, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что переговоры между движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) и сопротивлением в провинции Панджшер провалились.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление. Несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».
Талибы решились на военную операцию против сопротивления в Панджшере
Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) приняло решение начать военную операцию против сопротивления в афганском регионе Панджшер, сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в движении.
По его данным, решение перейти к военному варианту талибы приняли после провала переговоров с лидерами сопротивления, в частности с Ахмадом Масудом, передает ТАСС.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
Также в среду талибы заявили о назначении нового губернатора неподконтрольной им провинции Панджшер.
В СБ ООН не увидели «признаков нового «Талибана»
Пока рано говорить о миротворческой операции в Афганистане, а также о введении или снятии санкций в отношении движения «Талибан» (запрещено в России), заявила постпред Ирландии при ООН Джеральдин Берн Нейсон.
По словам Нейсон, «преждевременно говорить сейчас на счет миротворческой операции», это «предмет для длительной дискуссии». Она считает, что «любая помощь со стороны ООН для Афганистана должна быть доступна», передает РИА «Новости».
Также Нейсон полагает, что «пока немного рано начинать думать о том, какой будет конкретная позиция» СБ по вопросу санкций. Постпред Ирландии заявила, что Афганистан нуждается в международном сообществе как партнере, но «это партнерство надо будет заслужить», о талибах будут судить «по действиям, а не по словам».
«Мы слышали от них заявления о том, что они как-то изменились, но мы пока не видели свидетельств этого», – сказала Нейсон, добавив, что «признаков нового «Талибана» (запрещен в России) нет». По ее словам, «нужно будет посмотреть конкретно, с каким режимом» предлагается иметь дело. При этом вопрос о признании новых властей Афганистана «не является вопросом, которым предполагается заняться завтра же утром».
В сентябре Ирландия председательствует в СБ ООН. 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Экс-премьер Австралии призвал Россию, Китай и США к диалогу по Афганистану
Россия, Китай и США могут предотвратить угрозу превращения Афганистана в центр для террористических операций, заявил экс-премьер Австралии Кевин Майкл Радд на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
На полях Восточного экономического форума Радд указал, что Россия, Китай и США «пострадали от терроризма». По его мнению, если эти три государства «что-то и объединяет», так это «нежелание увидеть возрождение организованного терроризма на территории Афганистана». Радд выразил уверенность, что можно сформировать их «зрелый и стратегический диалог» о том, как не допустить превращения Афганистана в «центр для террористических операций как в мире, так и в регионе», передает ТАСС.
Восточный экономический форум в четверг начал работу на острове Русский. ВЭФ проходит 2–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Также 2 сентября проходит сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики», передает РИА «Новости».
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Пентагон обещал провести «самокритичный» обзор операции в Афганистане
США проведут обзор операции по эвакуации гражданских лиц и вывода войск из Афганистана, сообщили председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли и глава Пентагона Ллойд Остин.
Милли заверил, что Пентагон проведет «самокритичный, прозрачный и откровенный» обзор. По его словам, есть «множество тактических, оперативных и стратегических уроков, которые нужно извлечь», передает ТАСС.
Остин, отвечая на вопрос о том, хотел ли он провести операцию иначе, сказал, что «ни одна операция никогда не бывает идеальной». Он заверил, что в Пентагоне «обратят внимание на себя и проведут разбор результатов операции». Военные намерены «убедиться в том, что извлекут все уроки, которые могут быть извлечены из этого опыта».
Напомним, американские войска покинули Афганистан. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Выступая с речью по поводу вывода войск, президент США Джо Байден заявил: «Решение об Афганистане – не просто про Афганистан, оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран».
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Пекин предложил США осмыслить слова Путина о результатах миссии в Афганистане
Руководству США следует глубоко задуматься над словами президента России Владимира Путина о трагических последствиях американской миротворческой миссии в Афганистане, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась», – заявил он, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям.
США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
Сопротивление Панджшера заявило о присоединении «Аль-Каиды» к наступлению талибов
Фронт сопротивления Афганистана в провинции Панджшер заявил, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присоединилась к радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) в борьбе с силами сопротивления.
«Аль-Каида» присоединилась к талибам, чтобы бороться против Фронта сопротивления Афганистана. США отступили, история повторяется», – говорится в заявлении Фронта, передает РИА «Новости».
Тем временем представитель антиталибского сопротивления в Панджшере Фахим Дашти заявил, что сопротивление готово вернуться к переговорам с талибами, передает ТАСС.
«Это естественный процесс, когда две стороны, две вооруженные стороны, вовлеченные в конфликт, сначала выбирают мирное урегулирование, но когда переговоры заходят в тупик, вступают в вооруженное сопротивление, а потом снова возвращаются к переговорам. С нашей стороны есть готовность (вернуться к мирному урегулированию), но сейчас «Талибан» развязал войну. И мы уже показали им, что готовы к любому виду борьбы», – сказал Дашти.
При этом он подчеркнул, что «если талибы в какой-то момент захотят вернуться за стол переговоров, сопротивление готово к этому».
Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» приняло решение начать военную операцию против сопротивления в афганском регионе Панджшер.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
Песков рассказал о выполнении талибами гарантий безопасности для российских дипломатов
Определенные гарантии безопасности со стороны «Талибана» (движение запрещено в России как террористическое) для российских дипломатов существуют и пока выполняются, президенту Владимиру Путину постоянно докладывают о ситуации в Афганистане, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Есть определенные гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов, пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются. Что касается информации для президента, докладов, то, конечно, я думаю, они чаще, чем раз в день», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что пока нет планов проводить переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по ситуации в Афганистане. «Пока не было таких планов. Российская и американские стороны находятся в контакте в плане обмена мнениями о том, как развивается ситуация в Афганистане. Но каких-либо контактов на высшем уровне пока не планируется», – сказал Песков.
Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Он добавил, что «Талибан» намерен установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.
США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Лавров: Запад внезапно прозрел в ситуации с Афганистаном
Запад как будто внезапно прозрел в ситуации с Афганистаном, но заявлениям Вашингтона об окончании эры распространения демократии не стоит доверять полностью, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«То, что сейчас произошло после Афганистана... как будто прозрели все», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Дипломат напомнил о недавнем заявлении президента США Джо Байдена о том, что уход Вашингтона из Афганистана знаменует конец эры военных акций по распространению демократии. По мнению Лаврова, невоенные акции продолжатся.
«Навязывание своих ценностей, конечно же, продолжится», – отметил Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть.
Напомним, американские войска покинули Афганистан. Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Выступая с речью по поводу вывода войск, президент США Джо Байден заявил: «Решение об Афганистане – не просто про Афганистан, оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран».
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Талибы решили открыть внутреннее авиасообщение в Афганистане
В Афганистане планируется возобновить внутренние рейсы с 3 сентября, сообщили СМИ со ссылкой на представителя главного управления гражданской авиации страны.
«Внутреннее авиасообщение возобновится с завтрашнего дня, а восстановление международных рейсов займет некоторое время», – сказал представитель, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Авиасообщение прекратили по решению захватившего власть в стране движения «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим). Талибы планировали открыть движение после оценки технического состояния аэропорта в Кабуле.
В афганскую столицу приехали технические специалисты из Катара и Турции, последние несколько дней проводились восстановительные работы.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан».
При давке на границе Афганистана и Пакистана погибли четыре человека
По меньшей мере один человек погиб в результате давки на афгано-пакистанской границе при попытке афганцев бежать из страны, передает телеканал CNN со ссылкой на очевидцев. В то же время другие СМИ сообщают о четырех погибших.
Погибший – 64-летний Сафи Улла из Афганистана. «Мы с отцом пытались пересечь границу с другими членами нашей семьи, я потерял отца в давке, а позже мы нашли его мертвым», – сказал сын погибшего, Шахид Улла, передает РИА «Новости».
Телеканал отмечает, что видеокадры свидетельствуют об «отчаянии», царившем на КПП «Спин Болдак – Чаман» на границе Афганистана с Пакистаном. На кадрах видно, что к границе стеклись «сотни людей, решивших бежать из Афганистана».
«Я никогда еще не видел такого огромного скопления людей в Спин-Болдаке. Места не осталось, тысячи и тысячи двигались к пограничному пункту», – рассказал местный житель Абул Карим.
Между тем, местные СМИ сообщают о четырех погибших в результате давки на границе.
В конце августа пакистанские военные открыли огонь по группе афганцев, которые пытались нелегально проникнуть в страну в районе КПП Торкхам.
После этого власти Пакистана заявили, что больше не будут принимать беженцев из Афганистана, однако сухопутный пограничный переход «Спин Болдак – Чаман» между двумя странами остается открытым.
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