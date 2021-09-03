«Талибан» понес большие потери в Панджшере Путин назвал отличительную черту дальневосточников Роскомнадзор заблокировал несколько сервисов VPN 3 сентября 2021, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство, сообщили в пресс-службе ведомства. Среди них Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Ведомство указывает, что использование сервисов обхода блокировок ведет к «сохранению доступа к запрещенной информации и создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду», передает РИА «Новости». Отмечается, что у Роскомнадзора есть «белые списки» ресурсов, которые технически необходимы для непрерывной работы ПО и приложений, не нарушающих закон. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сервисам обхода ограничения доступа к противоправному контенту VyprVPN и Opera VPN.

Эксперт назвал главный результат поездки Зеленского в США 2 сентября 2021, 11:50

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Текст: Елена Лексина

«Единственная большая победа Зеленского в ходе его визита в США – встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед там не было», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины после встречи с Джо Байденом похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2». «Если вспомнить все заявления Зеленского в США, то они выглядят, мягко говоря, непоследовательно. Буквально за день до встречи с Байденом Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире», – отметил политолог и публицист Владимир Корнилов. «Согласно этой логике, Зеленский должен радоваться очистке своей страны от зловредного и ужасного российского газа. Но на следующий день он потребовал от Байдена санкций против России, если после запуска «Северного потока – 2» объемы транзита топлива через Украину снизятся. То есть Зеленский умудряется делать взаимоисключающие заявления в ситуации, когда все решения по «Северному потоку – 2» ранее были приняты на уровне Байдена и Меркель. И называет это «большой победой», – констатировал Корнилов. «Поэтому единственная большая победа, которой добился Зеленский – это личная встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед из США он не привез. Более того, он просил выделить Украине 277 млрд долларов на «план трансформации страны», а в реальности получил 60 млн долларов военной помощи и еще какие-то скромные деньги «на развитие демократии». Поэтому личная встреча с Байденом – это единственный осязаемый результат его поездки в Вашингтон», – полагает эксперт. Собеседник также указал на «забавную оговорку американского телеканала C-SPAN», который ошибочно назвал Зеленского «президентом Левински». «Насколько я понимаю, это была ошибка текстового редактора, поскольку на встрече президента Украины с главой Пентагона Остином был автоматический перевод, – уточнил он. – Но в общем-то это символичная оговорка. То, чем занимался Зеленский в Овальном кабинете, в некотором роде повторяет то, чем занималась Моника Левински с Биллом Клинтоном». Ранее Владимир Зеленский Ранее Владимир Зеленский заявил , что Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Он назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения. Также Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». Кроме того, по его словам, США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог. Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор». Примечательно, что американский телеканал C-SPAN назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Левински». Ошибка была обнаружена на сайте телеканала в подводке к видео со встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне. Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США. Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский приехал к Байдену с большим аппетитом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Посол США в Грузии поставила под сомнение слова Лаврова 2 сентября 2021, 12:34

Фото: facebook.com/usingeo

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Посол США в Грузии Келли Дегнан высказалась по поводу нормализации отношений Тбилиси и Москвы, прокомментировав слова главы МИД России Сергея Лаврова на этот счет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Пока грузины не увидят конкретные шаги в отношении оккупированных территорий, заявления Кремля не имеют большого веса», – сказала она. «А я не вижу шагов на этом направлений», – отметила посол. Также, по словам Келли Дегнан, Россия «фактически» не отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией и ограничения на рынке. Накануне вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что «политическая нормализация (с Россией) проходит по деоккупации, отзыву признания Цхинвальского региона (Южной Осетии) и Абхазии, уважении такого фундаментального принципа международного права, как суверенитет и территориальная целостность в международно признанных границах». «Этого мы ждем от России», – сказал он, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что если Тбилиси желает нормально жить с Москвой как с соседом, то российская сторона готова к восстановлению отношений. Грузинский министр отметил, что российские руководители в последнее время часто высказывают желание восстановить отношения с Грузией. «Грузия тоже хочет восстановления отношений, но не за счет оккупации части наших территорий», – сказал Давид Залкалиани. «Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент», – заявил Лавров. Он также заявил, что российская сторона задумывалась о введении безвизового режима для Грузии, но этому помешала грубая провокация в отношении депутатов Госдумы. «У нас было намерение ответить грузинскому соседу, когда они ввели безвизовый режим для наших граждан. Мы поначалу все-таки присматривались к тому, что происходит, и, конечно, мы никому не запрещаем ездить в Грузию. Но где-то полтора года назад мы даже были готовы тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан в целях посещения России, но тут произошел неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации, которая приехала в Тбилиси на очередное заседание международной ассамблеи православия», – напомнил глава ведомства. Захарова оценила подарок Зеленскому от конгрессменов США 2 сентября 2021, 22:33

Фото: Мария Захарова/Telegram

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение конгрессменов США подарить президенту Украины Владимиру Зеленскому книгу «Легкая черепно-мозговая травма». В Telegram она сообщила, что «Зеленскому в США подарили книгу под названием «Легкая черепно-мозговая травма». Книгу издал «американо-украинский медицинский фонд AUMF, а преподнесли ее украинскому президенту члены Конгресса». «Все-таки книга – лучший подарок, как ни крути», – заявила Захарова. Напомним, визит украинского президента Владимира Зеленского в США уже стал поводом для шуток. Так, пользователи Сети высмеяли фотографию президента во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров. А пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова назвали дикарем за фотографию, на которой он с высунутым языком «держит» монумент Вашингтону. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров не исключил кражу США российских спортсменов под предлогом допинга 2 сентября 2021, 12:07

Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что США будут под предлогом допинговых нарушений пытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой для себя. «Я не исключаю, что так же как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», – передает РИА «Новости» слова Лаврова на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области. «Мы принимаем на международной арене все необходимые меры для оказания дипломатической, юридической поддержки российским спортсменам, тренерам и всем, кто занимается подготовкой наших сборных команд. И добиваемся прекращения какого-либо произвола в отношении наших атлетов, в том числе от решений, которые пытаются навязать по всему миру, далеко за пределами национальных юрисдикций», – передает ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства. Лавров отметил, то Россия продолжит искоренять возможные допинговые нарушения в спорте. «Я считаю, что нужно не ждать, пока это решение истечет, и нам любезно вернут флаг, гимн и национальную символику, а надо продолжать и юридическую работу, которой мы занимаемся, надо продолжать доказывать, что мы сами абсолютно не заинтересованы в каких-либо допинговых нарушениях нашими спортсменами, и будем эту практику, как только мы заметим конкретные факты, продолжать искоренять», – сказал Лавров. По его словам, российские атлеты в Токио на деле доказали, что любые ограничения в символике для них бессмысленны. «Эти ограничения истекают в середине декабря 2022 года, и тогда у нас все будет. Но я считаю, что нужно не ждать, пока это решение истечет и нам любезно вернут флаг, гимн и национальную символику, но надо продолжать доказывать, что мы сами абсолютно не заинтересованы в каких-то нарушениях», – сказал Лавров. «Я считаю, тот уровень мастерства, ту силу воли, которую мы сейчас видели у наших спортсменов в форме ROC, он сам по себе доказывает бессмысленность каких-либо искусственных ограничений наших спортсменов в чем бы то ни было. Мы готовы играть по правилам», – добавил министр. Напомним, в декабре 2020 года CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы сроки начала поставок газа по «Северному потоку – 2» 2 сентября 2021, 14:51

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Поставки первого газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне, заявил глава Газпрома Алексей Миллер. «Чтобы обеспечить надежное газоснабжение, мы с вами реализуем самые современные проекты. Один из таких проектов – это газопровод «Северный поток – 2». Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок», – цитирует РИА «Новости» Миллера. Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – это экологический, а не политический или коммерческий проект. В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Сноуден предупредил об опасности проникновения в личные данные через смартфон 2 сентября 2021, 15:17 Текст: Алина Назарова

Компании-производители телефонов могут проникнуть в личные данные владельцев смартфонов, в частности, к таким незаконным мерам прибегает Apple, заявил экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в рамках марафона «Новое знание». «Компания (Apple) переходит барьер, они начинают просматривать ваши телефоны и искать они могут все что угодно. Они могут искать какие-то политические неудобные моменты, финансовую информацию, в принципе все что угодно. И даже если вы доверяете компании Apple,... как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, применят эту технологию (поиска информации в смартфоне), они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять», – сказал Сноуден, передает РИА «Новости». По его словам, сейчас эта технология только запускается в США. «Как только Apple докажет, что это возможно, что они в состоянии искать какой-то определенный контент,... как только они скажут, что они могут увидеть, что у вас в файлах на телефоне, то это будет серьезным нарушением (приватности). Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ – нет», – отметил Сноуден. Экс-сотрудник спецслужб пояснил, что сейчас в Apple хотят искать незаконный, нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах. «Они все это упаковывают в красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных, но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности», – сказал он. «Сейчас частные компании, которым вообще-то нечего делать в ваших личных данных, начинают разрабатывать методики, как хакнуть телефон, как получить доступ к телефону, и продают эти методики правительствам других стран», – предупредил Сноуден. Второй просветительский марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября. Глава МИД Чехии оценил отношения с Россией после «врбетицкой размолвки» 2 сентября 2021, 19:56

Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания», заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. «После врбетицкой размолвки наши отношения с России находятся на точке замерзания. Однако, потому что со [столь значимой] страной, [как] Россия, отношения менять нельзя, нужно отвергнуть, чтобы их форму диктовали преувеличенные эмоции», – цитирует ТАСС министра. Ухудшение российско-чешских отношений, по словам главы МИД, происходит как минимум с 2014 года. На них серьезно повлиял инцидент во Врбетице. «Совершенный отказ от [поддержания] отношений с Россией, к чему призывает часть политического спектра [Чехии], был бы недальновидным [шагом]», – считает Кулганек. Министр надеется, что в республике не будут обсуждать вопрос о закрытии чешского посольства в Москве. «Уверен, что сидеть за одним столом [переговоров] с российскими дипломатами – в наших [кровных] интересах. В конце концов, недавно так об этом заявил и бывший начальник Генерального штаба [ВС Чехии], бывший председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, у которого мы, исходя из его многолетних взглядов, ожидали скорее [более] радикальный подход [к отношениям с РФ]. Надеюсь и поэтому, что [в Чехии] не будет открываться дискуссия о закрытии нашего посольства в Москве. Иметь дипломатическое представительство просто практическая необходимость», – подчеркнул министр. Кулганек поддержал действия чешских властей по отношению к России в связи с инцидентом во Врбетице. Впервые в современной истории, как подчеркнул он, удалось привести в паритетное соответствие числа сотрудников российского посольства в Праге с количеством служащих дипломатического представительства республики в Москве. На этом шаге давно настаивали чешские спецслужбы и ряд политиков. Глава МИД высказался за минимальное влияние политики на экономические отношения и культурные связи с РФ. Россия является для Чехии значимым торговым партнером, откуда в республику поступает стратегическое энергетическое сырье. Многие чешские предприятия локализировали производство на российской территории, напомнил он. «Новое выстраивание отношений с Россией будет длительным процессом. Будущие [чешские] правительства, [которые будут формироваться после предстоящих в октябре в Чехии выборов в нижнюю палату национального парламента], должны были бы попробовать это [выстроить отношения с РФ] и вести переговоры [с российской стороной], однако [их] результат нельзя предсказать…», – утверждает Кулганек. Ранее глава МИД Чехии призвал выстраивать отношения с Россией заново. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. В результате в конце мая чешское посольство в Москве сократило 79 сотрудников. Позже в Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади». Ракета украинского подрядчика НАСА взорвалась после запуска 3 сентября 2021, 06:49

Фото: KVUE/Youtube

Текст: Антон Антонов

Ракета-носитель Alpha частной компании Firefly Aerospace, выбранной НАСА для доставки аппаратуры на Луну, взорвалась во время первого тестового запуска в США. Компанией Firefly Aerospace с 2017 года владеет украинский бизнесмен Максим Поляков. Запуск состоялся в 21.59 (04.59 3 сентября мск) с площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Примерно через две с половиной минуты после старта ракета взорвалась. Firefly Aerospace сообщила, что Alpha «испытала аномалию во время работы первой ступени», передает ТАСС. Alpha должна была доставить на низкую околоземную орбиту 93 кг груза. В будущем Firefly Aerospace планирует на коммерческой основе при помощи своих ракет выводить на орбиты высотой 300 км и 500 км грузы весом до тонны и 630 кг соответственно. Напомним, в 2014 году Томас Маркусик основал Firefly Space Systems. Компания обанкротилась и в 2017 году ее купил украинский бизнесмен Максим Поляков. Компанию переименовали в Firefly Aerospace, Маркусик занимает в ней пост гендиректора. В 2021 году НАСА предоставило Firefly Aerospace контракт на доставку на Луну оборудования для проведения там научных исследований. Чехия указала на нежелание Польши и Прибалтики рвать отношения с Россией 2 сентября 2021, 22:15 Текст: Антон Антонов

Сейчас с Россией невозможно «не иметь» отношений, их сохраняют даже Польша и прибалтийские страны, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Кулганек указал, что «ни прибалтийские государства, ни Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер», чем отношения России и Чехии. Кроме того, на невозможность «не иметь» отношений с Москвой указывают саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, а также визит канцлера Германии Ангелы Меркель, сказал глава МИД Чехии. При этом он считает, что Чехия «отреагировала» на ситуацию вокруг инцидента во Врбетице «как суверенная и уверенная в себе страна», «решительно, но ни в коем случае не истерично», передает РИА «Новости». Напомним, Кулганек заявил, что российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания». Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия безосновательно обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину 2 сентября 2021, 17:59

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Вера Басилая

Международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине и добиваться эмбарго на поставку туда вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», – цитирует ТАСС Захарову. Ранее Москва призвала Вашингтон не делать из Киева «антироссийское оружие», поскольку это может плохо кончиться. Напомним, Байден распорядился выделить Украине помощь, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании. Хабаровская учительница извинилась за танец живота на школьной линейке 2 сентября 2021, 15:51 Текст: Евгения Шестак

Педагог дополнительного образования хабаровской школы №76 Юлия Марченко, станцевавшая танец живота на торжественной линейке в День знаний, выступила с объяснением своего поступка. Видео с обращением Марченко опубликовала мэрия Хабаровска во «ВКонтакте». Девушка отметила, что только недавно начала работать в школе, ведя уроки танцев, и принесла извинения всем недовольным зрителям, «у кого выступление вызвало какие-то негативные эмоции». По ее словам, на самом деле ее костюм был полностью закрытым – просто блики солнца создавали эффект голого живота. «Своим творческим номером, изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить и обидеть ваши чувства. Я хотела принести вам радость. И сейчас я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия», – рассказала педагог. Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись фрагмента с торжественной линейки, посвященной Дню знаний, которая проходила в одной из школ Хабаровска. На нем девушка в откровенном наряде исполнила перед учениками танец живота. Интернет-пользователи оказались шокированы выступлением. Хореограф, заслуженный артист России Егор Дружинин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил уместность танца живота на школьной линейке в День знаний. Украина впервые начала транспортировать британскую нефть 2 сентября 2021, 15:05 Текст: Евгения Шестак

Компания «Укртранснафта» впервые транспортирует нефть сорта Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов в Великобритании, для переработки на единственно действующем на Украине Кременчугском НПЗ, сообщила пресс-служба компании. «После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский НПЗ. Нефть будет транспортироваться по нефтепроводу Одесса – Кременчуг», – приводит ТАСС сообщение компании. Отмечается, что нефть транспортируется на НПЗ с 1 сентября. По информации агентства Argus Media, торговая компания Northwind Trade, закупающая нефть для Кременчугского НПЗ, приобрела партию Flotta Gold в объеме около 78,6 тыс. В марте председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал прекратить поставки на Украину российского топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые могут использоваться украинскими вооруженными силами в Донбассе. Власти начали изучать просьбу Роснефти о поставке газа в Европу 2 сентября 2021, 15:25

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что Роснефть обратилась в правительство с просьбой дать ей возможность поставлять газ в Европу по «Северному потоку – 2», этот вопрос изучается. Новак подтвердил, что есть поручение президента рассмотреть этот вопрос, и оно отрабатывается. «Такое обращение есть. В настоящий момент ожидаем мнение наших министерств, которые отрабатывают обращение, и потом (вопрос) будет обсуждаться в правительстве», – сказал вице-премьер, передает «Интерфакс». Он не стал комментировать, позволит ли такой шаг снять ограничения на использование газопровода «Северный поток – 2» в рамках европейского законодательства. «На сегодняшний день наше законодательство сформировано таким образом, что у нас единый экспортер в России. Все, что касается других вопросов, требует рассмотрения», – сказал Новак. Ранее СМИ сообщали, что в середине августа глава Роснефти Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с Газпромом. В письме не содержалось однозначных указаний на то, по какому маршруту Роснефть хотела бы экспортировать газ. В то же время там указывалось, что поставки «будут способствовать снятию ограничений» со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а также Opal (продолжение «Северного потока – 1»). Причиной задержки назначения посла США на Украине стал «Северный поток – 2» 2 сентября 2021, 20:43

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

США все еще не назначили посла на Украине из-за газопровода «Северный поток – 2», заявил посол США на Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст в ходе онлайн-дискуссии на Киевском форуме. Он рассказал, что с приходом к власти в США новой администрации «нужно много времени, чтобы утвердить послов разных стран». Одной из причин задержки назначения посла на Украине он назвал газопровод «Северный поток – 2», который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря, передает издание «Гордон». «Я согласен с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе США, что решение президента Джо Байдена по «Северному потоку – 2» было катастрофой для Соединенных Штатов и для Европы тоже. В ответ на это сенатор [Тед] Круз заблокировал назначения послов во многие страны, поэтому не удалось быстро назначить американского посла на Украине. Это важно знать во избежание слухов, почему так долго нет американского посла», – сказал Хербст. Сейчас временным поверенным в делах США на Украине является Кристина Квин, которая оказалась на первом месте в рейтинге самых влиятельных женщин Украины. На своем посту Квин находится с января 2020 года. До этого на должности временного поверенного в делах США на Украине с июня 2019 года был Уильям Тейлор, назвавший свое пребывание в Киеве «невероятным». В мае 2019 года сообщалось, что Госдепартамент Соединенных Штатов решил направить на Украину временного поверенного, который будет руководить американским посольством в этой стране вплоть до президентских выборов в США в 2020 году. Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что вхождение Украины в Североатлантический альянс должно стать гарантией стране после запуска «Северного потока – 2». На Украине оштрафовали телеканал «НАШ» за распространение «языка вражды» 2 сентября 2021, 19:40 Текст: Елена Мирошниченко

Национальный совет Украины по вопросам теле и радиовещания снова оштрафовал телеканал «НАШ» за распространение «языка вражды», а также решил направить иск в суд об аннулировании лицензии телеканала. «Штраф, а также иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть, получил от Национального совета телеканал «НАШ», – приводит сообщение регулятора РИА «Новости». Сообщается, что штраф наложен за эфир, в котором экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш утверждала, что нынешняя власть страны и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей. Другой эфир был с участием экс-кандидата в мэры Киева Андреем Пальчевским, который, по мнению регулятора, в одном из эфиров высказывал утверждения о неполноценности украинцев. Телеканал должен выплатить в государственный бюджет штраф 119,5 тыс. гривен (4,4 тыс. долларов). Также регулятором были наложены санкции на компанию «Макси ТВ», которая ретранслировала указанные эфиры телеканала «Наш». Компания должна выплатить два штрафа общей суммой 239 тыс. гривен (8,8 тыс. долларов). Ранее стало известно, что национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Интер», это связано с показом советских фильмов, в частности «Любовь и голуби», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и «Кавказская пленница».