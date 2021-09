В МИД ответили на вопрос о российской визе для Нуланд В Общественной палате призвали дать жесткий ответ на транснациональное хамство YouTube В Кремле оценили экстрадицию хакера Буркова из США в Россию 29 сентября 2021, 12:37 Текст: Алексей Дегтярев

Кремль положительно оценивает экстрадицию в Россию из Соединенных Штатов хакера Алексея Буркова, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Это, скорее, да, скорее, позитивное», – цитирует Пескова РИА «Новости». В ответ на вопрос, может ли последовать отправка в США кого-то из американских заключенных, представитель Кремля пояснил, что «никаких объявлений на этот счет до сих пор не делалось». «Не делалось никаких шагов в этом плане», – добавил Песков. Напомним, российского программиста и хакера Алексея Буркова, который был осужден в США и обвиняется в России, депортировали из США на родину. В 2020 году Бурков был приговорен американским судом к девяти годам тюремного заключения за хакерскую деятельность. Петербуржца Алексея Буркова задержали в израильском аэропорту 13 декабря 2015 года по запросу США. В ноябре 2019 года Буркова экстрадировали из Израиля в США. Россиянину грозило до 80 лет тюрьмы. Бурков свою вину отрицал.

От Байдена потребовали объяснений планов использования военных баз России 28 сентября 2021, 08:22

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии, сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа. Авторами письма выступили члены комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф. Авторы обращения выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам, и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости». По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет. Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа 28 сентября 2021, 20:02

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента. «Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он. О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу. Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». В генконсульстве России в Хьюстоне возникла угроза сокращения штата до двух человек 27 сентября 2021, 21:50

Фото: Borna Filic/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Вашингтон следует политике «визового сдерживания», в отношении российских дипломатов, если ситуация никак не изменится, к концу года штат генконсульства России в Хьюстоне сократится до двух человек, рассказал глава российской дипмиссии в этом городе Александр Захаров. «Американцы продолжают вести политику «визового сдерживания», не выдавая готовым кандидатам визы. И если раньше отдельные так называемые «визовые размены» осуществлялись, то в последнее время положение дел застопорилось», – рассказал он РИА «Новости». По его словам, «если ситуация не изменится, то к концу этого года в Генконсульстве останется лишь два дипломата: ваш покорный слуга и заместитель – консул-советник». Захаров подчеркнул, что «это менее четверти от предусмотренной численности». Дипломат пояснил, что в обязанности генконсульства, в ведомство которого входят 13 штатов Юга и Среднего Запада США, где проживают десятки тысяч россиян, входят как все консульские действия вроде подписания и оформления документов, посещения лиц, находящихся под арестом или в заключении, так и политическая составляющая – продвижение интересов России, развитие двусторонних экономических, культурных, образовательных и прочих связей, информационно-разъяснительная работа. «Уместно было бы напомнить и о том, что после закрытия по требованию американской стороны Генконсульств России в Сан-Франциско и Сиэтле основная нагрузка по обслуживанию соотечественников, проживающих на западном побережье США, также легла на Хьюстон», – напомнил дипломат. По словам Захарова, США продолжают вводить новые ограничения на комплектацию российских дипмиссий. «Из относительно недавних «нововведений» – ограничение сроков командировок сотрудников российских загранучреждений в США тремя годами», – сообщил он, а также добавил, что с отъездом сотрудников, трехлетний срок работы которых в США завершается, новые дипломаты не получают визу для приезда на работу в генконсульство. «Создается впечатление, что нормальная, полноформатная работа дипломатических представительств и консульских учреждений нужна только российской стороне. Все исходящие из Москвы конструктивные предложения бесследно исчезают в бюрократических препонах американских ведомств. Причем мы не выдвигаем каких-либо необоснованных, завышенных требований – речь идет о равноправном, уважительном отношении друг к другу, разумной трактовке положений международных нормативных актов, регулирующих сферу дипломатии», – отметил Захаров. Если ситуация не изменится, то, по словам дипломата, им с заместителем придется «вспомнить молодые годы и с разрешения Москвы, как это говорится на нашем профессиональном жаргоне, самим «сесть на окно» – вести прием граждан, оформлять доверенности, печатать паспорта и визы, отвечать на письма и так далее». «Увы, но в этой ситуации нам не останется другого выбора, как сократить прием», – сказал он, предупредив, что не исключено увеличение продолжительности рассмотрения обращений. Ранее стало известно, что в связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза». Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. США создали группу эсминцев для противодействия России в Атлантике 28 сентября 2021, 07:25

Фото: Mc2 Kaleb J. Sarten/

Planetpix/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам, говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС США. Группа эсминцев получила название Greyhound («Борзая»). В ее состав первоначально войдут эсминцы «Дональд Кук» (Donald Cook) и «Томас Хаднер» (Thomas Hudner). В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец «Салливанс» (Sullivans), а еще позднее –«Коул» (Cole) и «Грейвли» (Gravely), в то время как «Дональд Кук» отправится на техобслуживание. Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года, передает ТАСС. «Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», – приводятся в материале слова командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна. Напомним, 9 сентября стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. После этого эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике. В Кремле оценили новые санкции США 26 сентября 2021, 14:25 Текст: Елена Мирошниченко

В США не уходит мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия». «Мы знаем, что в Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии. То есть как можно хуже говоря о России, тебя почтут большим патриотом», – ответил он на вопрос о заявлениях Конгресса США о новых санкциях против россиян. «И вот группа таких людей действительно сформировала это беспрецедентное предложение, оно прошло», – добавил Песков, его слова приводит РИА «Новости». Говоря о заявлениях Конгресса США о новых санкциях против россиян, Песков подчеркнул, что таким образом кто-то отыгрывает свои обещания лоббистским компаниям за очень большие деньги, а кто-то пытается накачать рейтинг. «Мы знаем, что в Конгрессе сидит очень много таких оголтелых представителей, которые особо не обращают внимание. Кто-то отыгрывает свои обещания лоббистским компаниям. А мы знаем, что лоббистские компании работают на много наших «доброжелателей» в кавычках, работают днем и ночью за очень большие деньги. Кто-то из них просто пытается накачать себе рейтинг и уже заручиться поддержкой на следующие выборы», – сказал он. Также он заверил, что Россия будет отвечать мудро, если США введут новый санкционный список против россиян. «Нам придется отвечать мудро. И я не сомневаюсь, что, как всегда, президент Путин, который формулирует у нас основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость, если это нужно будет», – сказал Песков. По его словам, до сведения президента доведена информация о попытке введения новых санкций и заявлениях конгрессменов США. В пятницу Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей. В МИД ответили на вопрос о российской визе для Нуланд 29 сентября 2021, 11:28

Фото: Rod Lamkey/CNP/Consolidated News

Photos/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, отвечая на вопрос о ее возможном визите в страну. «По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в РФ. Но вопрос в проработке», – сказал Рябков, передает ТАСС. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. МИД обвинил YouTube и Германию в информационной агрессии против RT 29 сентября 2021, 00:22

Фото: Leonid Faerberg/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Немецкоязычные проекты холдинга RT подверглись беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube при потворстве или по инициативе властей Германии, говорится в заявлении МИД России. «Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга RT подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube, совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны. Удалены без права на восстановление аккаунты двух медиаоператоров группы RT – RT DE и Der Fehlende Part. Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными «нарушениями внутренних правил сообщества» в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут», – говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте российского дипломатического ведомства. «Не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомочные действия в отношении медиапроекта, занимающего четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика», хостинг YouTube пошел при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ, без стеснения и практически открыто подвергавших корреспондентов российских вещателей многолетней травле, включая блокировки банковских счетов, клевету в публичном пространстве и т.д. Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна – заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации», – подчеркнули в МИД России. «Таким образом, в угоду конъюнктурным интересам, возобладавшим над провозглашенными либеральными «нормами и ценностями», американская интернет-платформа и немецкие власти своими действиями привели к тому, что 700-тысячная немецкоязычная аудитория, подписавшаяся на упомянутые интернет-каналы, в одночасье лишилась выбранного ею источника информации. Дату реализации плана (не хочется думать, что речь идет об «Инфобарбаросса»), видимо, подбирали с особым цинизмом, учитывая, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации», – обратили внимание в российском дипломатическом ведомстве. «С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым. Принимая во внимание проигнорированные германской стороной многократные призывы к возврату к исполнению своих международных обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова, считаем такие меры единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации», – подчеркнули в МИД России. «По итогам рассмотрения обращения телеканала RT с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер», – заключили в российском дипломатическом ведомстве. Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. Ведомство пригрозило Google штрафом в случае отказа разблокировать YouTube-каналы RT. Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве 29 сентября 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. «К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году (планировалось провести 27 сентября) не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека», – приводит слова Блинкена РИА «Новости». По словам главы американского дипведомства, Вашингтон «по-прежнему ожидает, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить свои запланированные встречи», посвященные теме прав человека. В заключение он подчеркнул, что США не станут игнорировать нарушения прав человека в мире. «Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ», - заключил госсекретарь. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России. США захотели использовать российские военные базы в Центральной Азии 28 сентября 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на прошлой неделе обсуждал с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым возможность использования американскими войсками российских баз в Центральной Азии, сообщили источники The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, дискуссия по поводу российских баз вызвана тем, что администрация Джо Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в этой стране. Как утверждает издание, Герасимов не дал каких-либо обещаний Милли, передает РИА «Новости». Издание также напоминает, что Конгресс США еще несколько лет назад запретил Пентагону какое-либо тесное сотрудничество с российским Минобороны. Напомним, 22 сентября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли провели переговоры в финском городе Хельсинки. В Кремле допустили введение ответственности за призывы к санкциям против России 26 сентября 2021, 15:30

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Вопрос об ответственности за призывы к иностранным государствам ввести санкции против россиян остается открытым, его решение будет зависеть от настроений в новом составе Госдумы, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос неоднократно поднимался за последние несколько лет, когда со стороны граждан России, в том числе отбывающих наказание, были слышны «очевидные призывы» объявить санкции против конкретных российских чиновников и предпринимателей, передает ТАСС. «И действительно звучали инициативы приравнять это (призывы ввести санкции против россиян) к незаконной деятельности. До сих пор никаких шагов предпринято не было. Но, с другой стороны, сейчас будет новая Дума совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там», – сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что на фоне тех вызовов, с которым сталкивается Россия, этот вопрос «будет открытым до того, как мы как-то не сформируем свою позицию». В пятницу Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей. Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT 28 сентября 2021, 23:03

Фото: Lev Radin/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Корпорации Google грозит штраф до 1 млн рублей в случае отказа снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP, при повторном отказе сумма штрафа может достичь 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. «Также Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей», – приводит сообщение ТАСС. Отмечается, что при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 млн рублей. Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. Российские истребители сопроводили бомбардировщик США над Тихим океаном 26 сентября 2021, 16:21 Текст: Евгения Шестак

Три истребителя Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближавшийся к российским границам в Тихом океане, сообщил Национальный центр управления обороной России. «С целью классификации и сопровождения иностранного самолета в воздух были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа», – указано в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что после того как воздушное судно ВВС отдалилось от границ воздушного пространства России, экипажи российских истребителей вернулись на аэродромы базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «Нарушения государственной границы России, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено», – подчеркнули в ведомстве. Ранее МиГ-31 поднимался для сопровождения норвежского самолета патрульной авиации Р-3С «Орион». Посольство России в США отреагировало на слухи о запрете на въезд для привитых «Спутником» 28 сентября 2021, 08:39 Текст: Алина Назарова

Российское посольство в США оценило сообщения о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом «Спутник V». «Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых «Спутником V» не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем», – приводит комментарий посольства РБК. Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США с ноября могут отказать во въезде иностранцам, привитым российским препаратом. По данным издания, граждане других стран, желающие попасть в Соединенные Штаты, должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости». «Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. К настоящему моменту «Спутник V» еще не получил одобрение ВОЗ. США раскрыли планы по использованию российских баз в Центральной Азии 28 сентября 2021, 14:06 Текст: Елена Мирошниченко

Конкретных планов по использованию российских баз в Центральной Азии у США пока нет, сообщил посол США в Казахстане Уильям Мозер на пресс-конференции, посвященной завершению его дипмиссии в республике. «Пока у нас нет конкретных планов об этом», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии. Сенат США назначил главу фонда Маршалла куратором отношений с Россией 28 сентября 2021, 23:59

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

