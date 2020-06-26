Россиянин Бурков приговорен к девяти годам тюрьмы в США

Российский гражданин Алексей Бурков приговорен американским судом к девяти годам тюремного заключения за хакерскую деятельность. Соответствующее решение вынес в пятницу федеральный суд вашингтонского пригорода Александрия (штат Вирджиния). Приговор огласил судья Томас Эллис.

«Бурков приговаривается к девяти годам лишения свободы», – передает ТАСС слова судьи Томаса Эллиса.

Судья пояснил, что Бурков признал свою вину по двум пунктам. Так, приговор по первому составил девять лет, а по второму – пять.

«Однако отбывать вы их будете одновременно. Поэтому речь идет о 108 месяцах (девяти годах) лишения свободы», – отметил Эллис.

Адвокат Буркова отметил, что «приговор не относится к сфере «доволен или недоволен». «Это решение суда, и к этому надо относиться как к решению суда», – сказал защитник.

Напомним, петербуржца Алексея Буркова задержали в израильском аэропорту 13 декабря 2015 года по запросу США.

В ноябре 2019 года Буркова экстрадировали из Израиля в США. Россиянину грозило до 80 лет тюрьмы. Бурков свою вину отрицал.