Россиянин Бурков заявил в суде в США о своей невиновности

Россиянин Алексей Бурков, ранее экстрадированный из Израиля в США, заявил в федеральном суде города Александрия штата Вирджиния о своей невиновности.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, петербуржец Алексей Бурков подозревается Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов. Россиянина задержали в израильском аэропорту 13 декабря 2015 года по запросу США.

12 ноября 2019 года Бурков был экстрадирован в США, где предстал перед федеральным судом в Александрии. Пресс-служба минюста США сообщала, что россиянину грозит до 80 лет тюрьмы.