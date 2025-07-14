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Нефть подорожала на неопределенности вокруг предложения на рынке
Мировые цены на нефть в понедельник выросли на неопределенности вокруг предложения на рынке.
Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.03 поднималась на 0,21% – до 70,51 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,2%, до 68,59 доллара, передает РИА «Новости».
Эксперты отмечают, что на сырьевом рынке наблюдается неопределенность, которая может подтолкнуть цены вверх. Кроме того присутствуют опасения вокруг предложения, в частности, из-за возможных санкций ЕС против России. Ранее Reuters со ссылкой на четыре неназванных источника сообщило, что постоянные представители Евросоюза в понедельник могут согласовать 18-й пакет санкций, который будет включать первичный потолок цены на нефть в 47 долларов, и он будет пересматриваться раз в полгода.
«В третьем квартале цены достигнут более высокого уровня, и на фоне волатильности будет наблюдаться бычий уклон», – цитирует Bloomberg аналитика SDIC Essence Futures Co Гао Мингю.