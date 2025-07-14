Хакер взломал аккаунт персонажа из «Улицы Сезам» и потребовал раскрыть списки Эпштейна

Tекст: Евгения Караваева

Официальный аккаунт персонажа Элмо из телешоу «Улица Сезам» в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) был взломан неизвестным лицом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.

Хакер разместил от лица героя серию антисемитских публикаций и потребовал раскрыть так называемые списки Эпштейна. Также в сообщениях содержалась критика в адрес президента США Дональда Трампа, которого взломщик обвинил в сокрытии этих документов и указал, что он якобы есть в этих списках.

Все провокационные публикации были удалены к вечеру 13 июля, новых сообщений в аккаунте Элмо после этого не появлялось.

Представитель организации Sesame Workshop, выпускающей «Улицу Сезам», заявила: «Сегодня аккаунт Элмо в соцсети X был взломан неизвестным хакером, который опубликовал отвратительные сообщения, включая антисемитские и расистские. Мы работаем над восстановлением полного контроля над аккаунтом». Утром в понедельник на аккаунт Элмо были подписаны почти 650 тыс. пользователей, что делает его самым популярным персонажем шоу в соцсетях.

Дело финансиста Джеффри Эпштейна приобрело широкий резонанс из-за его связей с известными политиками и знаменитостями. ФБР и министерство юстиции США ранее официально заявляли, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов.

В 2019 году против Эпштейна выдвинули обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, что грозило ему до 40 лет лишения свободы. По данным следствия, в период с 2002 по 2005 год он вступал в отношения с десятками несовершеннолетних девушек, а некоторых из жертв вовлекал в вербовку новых девушек.

В июле 2019 года его нашли в тюрьме «в полубессознательном состоянии», после чего он умер. Следствие пришло к выводу, что Эпштейн покончил с собой.

Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, отбывающая срок за поиски несовершеннолетних для финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл готова выступить перед Конгрессом США и раскрыть подробности дела.