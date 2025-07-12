Сийярто обвинил фон дер Ляйен в росте пошлин США

Tекст: Мария Иванова

Введение Соединёнными Штатами новых импортных пошлин на товары из Евросоюза связано с ошибками руководства ЕС и некомпетентностью главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Он отметил, что решение президента США Дональда Трампа с 1 августа установить тарифы в 30% на европейскую продукцию стало результатом провала переговоров между Брюсселем и Вашингтоном.

Министр Сийярто подчеркнул: «В последние годы эта некомпетентность нанесла Европе огромный ущерб, а теперь еще один провал: Урсула фон дер Ляйен и Еврокомиссия в Брюсселе не смогли договориться с администрацией США о выгодном тарифном соглашении, и европейская экономика, европейские компании и европейцы снова будут страдать от последствий».

Он напомнил, что Венгрия с самого начала предлагала снизить пошлины на американские товары, импортируемые в Европу, чтобы достичь компромисса с администрацией Трампа. Однако, по словам Сийярто, Еврокомиссия не воспользовалась этой возможностью, и теперь европейцы оказались в невыгодном положении.

Сийярто считает, что нынешняя ситуация подтверждает необходимость перемен в руководстве ЕС. По его словам, вместо Урсулы фон дер Ляйен и других нынешних лидеров Евросоюза к управлению должны прийти патриоты – он имел в виду новое объединение правоконсервативных партий «Патриоты Европы» и соответствующую фракцию в Европарламенте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия и Словакия заблокировали план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что инициатива по отказу от нефти, газа и ядерного топлива из России навредит как Венгрии, так и всему Европейскому союзу.