Нарышкин заявил об актуальности выражения «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет»

Выражение «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», приписываемое князю Александру Невскому, звучит вполне актуально и в наше время, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Сегодня, спустя 800 лет со дня его рождения, образ князя Александра Ярославовича пережил века и является, пожалуй, одним из главных символов нашего Отечества. Убедительно и правдиво звучат поистине библейские слова, вложенные в уста князя Сергеем Эйзенштейном: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Это хрестоматийное предупреждение звучит вполне актуально и в наши дни», – отметил глава РИО на открытии историко-документальной выставки «Александр Невский и его образ в исторической памяти» в Выставочном зале федеральных архивов.

Нарышкин подчеркнул, что имя князя по праву стоит в ряду наиболее значимых фигур отечественной истории. «Он увековечил себя в народной памяти как мудрый правитель, искусный дипломат, храбрый полководец, защитник русской земли», – добавил он, передает ТАСС.

Как рассказали гостям мероприятия в ходе осмотра выставки, сценарий фильма Эйзенштейна «Александр Невский» был представлен на рассмотрение крупнейших историков того времени. Так, материалы читали Михаил Тихомиров и Артемий Арциховский.

На выставке в том числе представлены фрагмент сценария и иные подлинные экспонаты из Российского государственного архива литературы и искусства. Отмечался также особый вклад композитора Сергея Прокофьева, музыка которого вошла в фильм.

Проект приурочен ко дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Рождественского монастыря Владимира в Троицкий монастырь Санкт-Петербурга (Александро-Невская лавра), его память Русская православная церковь чтит 12 сентября. Выставка направлена на то, чтобы показать россиянам величие личности князя.

Фраза «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» стала крылатой после выхода фильма «Александр Невский» режиссера Эйзенштейна. В том числе эти слова цитировал в марте 2020 года и глава российского государства. Он заявил, что Россия готова будет ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Комментируя популярный слоган «Можем повторить», Путин напомнил эту известную фразу: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».