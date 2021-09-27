Песков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина с Эрдоганом Путин похвалил правительство за боевой накал дискуссииПутин похвалил правительство за «боевой накал дискуссии» Песков рассказал о самочувствии Путина 27 сентября 2021, 14:54 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости о самочувствии Владимира Путина, который работает в режиме самоизоляции. «Все нормально», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как себя чувствует президент, не простыл ли он в осенний сезон, передает РИА «Новости». Ранее Песков заявил, что самоизоляция из-за коронавируса в окружении президента Владимира Путина внесла некоторые условные ограничения, однако образ жизни главы государства не изменился. В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».

Россию предупредили о возможном предательстве Эрдогана после саммита в Сочи 26 сентября 2021, 19:41

Фото: Boris Pejovic/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Если Турция посчитает партнерство с Западом более выгодным для себя, то легко отвернется от России, заявил политолог Пол Антонопулос. «Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная», – рассказал эксперт в статье для портала InfoBrics, передает РИА «Новости». В качестве примера, с одной стороны, эксперт напоминает об интересах России и Турции в Сирии, где Анкара собирается вернуть себе контроль над территориями бывшей Османской империи. С другой, Антонопулос указывает, что у России и Турции существуют возможности для углубления сотрудничества, в том числе на общей платформе для урегулирования региональных проблем. «Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу», – заключил политолог. Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе 26 сентября 2021, 17:47

Фото: kremlin.ru

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин провел несколько дней на отдыхе в Сибири на территории, примыкающей к Саяно-Шушенскому заповеднику, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Безусловно. Безопасностью президента <…> занимаются постоянно те, кому это положено», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Песков рассказал, что обеспечением безопасности президента во время его отдыха занимаются специальные люди. Тем не менее, по его словам, «дикую природу никто не может обуздать». «Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…» – добавил Песков. Ранее Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД. Путин: Вся пятерка «Единой России» продолжит работу в партии 27 сентября 2021, 13:55

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. «Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны», – обратился глава государства к лидерам предвыборного списка «Единой России», с которыми проводит встречу по видеосвязи в понедельник. «Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией «Единая Россия», – отметил Путин, передает ТАСС. Так, отметил президент, «Елена Владимировна Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке. Денис Николаевич Проценко – комиссию по здравоохранению. Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе». Кроме того, указал Путин, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Также глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. «Сергей Викторович Лавров – (будет руководить) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», – сказал Путин. Он отметил, что здесь очень многое предстоит сделать. «Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению», – добавил президент. Он также поблагодарил лидеров списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах. «Сейчас хочу вас поздравить с убедительной победой «Единой России» на выборах в Государственную думу VIII созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании», – сказал глава государства. По словам президента, «Единая Россия» на выборах показала стремление к обновлению. «Важно, что в целом партия показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом. Важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, молодых, но деятельность которых является перспективной», – констатировал президент. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Названы повышающие риск смерти от COVID-19 факторы 27 сентября 2021, 09:09 Текст: Евгения Шестак

Ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова. Прежде всего на тяжесть течения COVID-19 влияют три гена: МАРТ, PIGN и CCR5. Влияние гена МАРТ распространяется и на последствия заболевания, в том числе на неврологические осложнения, уточнила биолог в интервью радио Sputnik. Влияют и сопутствующие заболевания пациента. «Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко», – рассказала Баранова. Также она добавила, что состояние человека могут усугубить внутрибольничные инфекции. Биолог добавила, что повышены риски не выкарабкаться из заболевания у курильщиков. Определенные маркеры могут заранее указать на опасность, угрожающую пациенту. «Например, уровень С-реактивого белка у заболевшего коронавирусом может в 70 раз превышать допустимые значения. При таких показателях высока вероятность, что за жизнь человека придется сильно побороться. Аналогичный замер можно сделать и по содержанию ферритина», – уточнила Баранова. Ранее сообщалось, что совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму «гибкие» антитела, которые могут «отразить атаку» мутировавших штаммов коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса 26 сентября 2021, 18:34 Текст: Евгения Шестак

Житель Вьетнама Фан Ван Хоа был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за несоблюдение правил карантина и распространение коронавируса. В июле мужчина поехал на грузовике из Хошимина в свой родной город. Согласно действующим в стране правилам, возвращающиеся из затронутых коронавирусом районов обязуются предоставить справку о состоянии здоровья и на две недели уйти на самоизоляцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на VnExpress. Однако обвиняемый нарушил требование, перемещаясь по городу и посещая места склопления людей. Позднее у него обнаружились признаки заболевания, диагноз был подтвержден тестом. В результате COVID-19 заболели четыре человека, с которыми контактировал вьетнамец. Суд признал мужчину виновным в «распространении опасных инфекционных заболеваний». Ранее жительнице Москвы Екатерине Храпченковой, осужденной за распространение фейка о продаже в магазине медицинских масок из гуманитарной помощи из Китая, отменили приговор. Путин: Кричать «ура» рано, пока главный враг не побежден 27 сентября 2021, 14:32

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин призвал повышать уровень благосостояния российских граждан и отметил, что главный противник в лице бедности пока не побежден, а кричать «ура» еще рано. «Для того чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще «ура» кричать рановато. Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот наш главный противник, а главная цель - повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он попросил кабинет министров «настроить свои команды по всем направлениям» на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех задач, которые стоят перед с ними, и поблагодарил за работу в предвыборный период и за результаты выборов в целом. По словам президента, россияне должны почувствовать, что страна движется вперед. «Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперед, что мы добиваемся успехов. Подчеркну, что все ориентиры предвыборной программы «Единой России» и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития. Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества», – сказал Путин. «Когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперед, соработниками, тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов. Тогда, когда действуем, как одна команда. Последовательно, динамично будем, как я уже сказал, вперед двигаться», – добавил он. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Вьетнам анонсировал начало розлива «Спутника V» 27 сентября 2021, 09:17 Текст: Алина Назарова

Вьетнам в ближайшем будущем намерен начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ожидаемая мощность составит 5 млн доз в месяц, заявил посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой. За прошедшее время Вьетнам и Россия очень эффективно сотрудничали в области предотвращения и борьбы с пандемией COVID-19, в том числе стороны своевременно сделали жесты взаимной поддержки и предметного обмена, тем самым достигнув очень позитивных результатов в этом направлении, передает РИА «Новости». «Одним из таких результатов является то, что компания VABIOTECH успешно провела технический розлив вакцины «Спутник V» и получила удовлетворительный сертификат от Института Гамалеи, который изобрел вакцину. В ближайшем будущем VABIOTECH осуществит коммерческий розлив вакцины с ожидаемой мощностью 5 миллионов доз в месяц», – сказал дипломат. Он добавил, что ранее Россия передала VABIOTECH биопрепараты для розлива. «И вся партия вакцины будет распределена во Вьетнаме», – сказал Данг Минь Кхой. По его словам, «Спутник V» – единственная вакцина, произведенная во Вьетнаме по передаче технологий. «Таким образом, создаются предпосылки не только для обеспечения внутреннего спроса на вакцины, но и для постепенного превращения Вьетнама в центр производства вакцины «Спутник V» в Юго-Восточной Азии», – подчеркнул дипломат. Посол также сообщил, что вьетнамский холдинг T&T Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достигли соглашения о поставках Ханою партии вакцины «Спутник V». «Кроме того, T&T Group и Российский фонд прямых иностранных инвестиций достигли соглашения о поставках во Вьетнам (партии)... вакцины «Спутник V» в 2021 году. Обе стороны активно работают над разработкой графика поставок вакцины, подходящего для производственных мощностей России и принимающей способности Вьетнама», – сказал дипломат. T&T Group является одним из ведущих многопрофильных холдингов Вьетнама. Корпорация работает в сферах сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбной промышленности, фармацевтики, медицины, спорта, энергетики, горнодобывающей промышленности, недвижимости, промышленного производства, финансов, торговли, морского транспорта, портового хозяйства и логистики. В состав корпорации входят более 40 компаний, в том числе ее отделения в США, Германии и России. Ранее президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства «Спутника V». Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу 27 сентября 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, почему кадры отдыха Владимира Путина в тайге были опубликованы не сразу, а спустя несколько недель. «Да, правильно, эти кадры были сделаны буквально сразу после Владивостока, после форума, после поездки президента на космодром в Благовещенск, собственно по пути обратно в Москву была совершена такая остановка на несколько дней. Действительно, шла избирательная кампания, потом трагедия такая случилась, поэтому это произошло сейчас», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли кадры отдыха Путина и Шойгу опубликованы спустя две недели, так как в это время погиб глава МЧС Евгений Зиничев и был разгар предвыборной кампании. На замечание о том, что подобный отдых в горах – большая нагрузка на организм, пресс-секретарь президента добавил, что «многие россияне предпочитают такой отдых и не менее сложные маршруты». Песков также отметил, что меню и кухня в таких поездках президента «очень простые каждый раз, никаких там изысков нет». Как рассказал экс-глава республики Шолбан Кара-оол, побывавший в начале сентября вместе с главой государства в таежном походе, таежный экстремальный отдых Путина в Туве – испытание силы духа и выносливости, а не легкая прогулка. «По-моему, никого уже не удивляет, что президент, как только выдается свободное время, вырывается отдохнуть именно в тайгу. Правда, я бы не назвал это отдыхом. Ведь таежные походы – это всегда испытание, даже для тех, кто родился и вырос в ней. Тайга требует от человека не просто силы, выносливости и терпения, знаний и навыков выживания... Так что тувинские прогулки Владимира Владимировича – это совсем не променад по Сокольникам. Но, видимо, в душе президент настоящий таежник и романтик», – сказал Кара-оол. По его словам, во время визита президент заметил, что в Туве отдыхает уже больше десяти лет и за это время стал не гостем, а настоящим таежником. Напомним, в воскресенье СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. В России выявили 22,2 тыс. случаев коронавируса за сутки 27 сентября 2021, 11:44

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 22 236 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 236 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3387, Санкт-Петербурге – 1527, Московской области – 1330. Всего в стране выявили 7 443 149 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 618 117 человек, из них 13 513 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 204 679 человек. Накануне, 26 сентября, в России выявили 22 498 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 262. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. ВОЗ решила возобновить расследование происхождения коронавируса 27 сентября 2021, 09:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Всемирная организация здравоохранения планирует возобновить расследование о происхождении вируса, ставшего причиной пандемии COVID-19, сообщили СМИ. Как пишет The Wall Street Journal, представители организации отметили, что для решения этой задачи осталось на так много времени. ВОЗ соберет команду из 20 человек, куда войдут специалисты по биозащите и лабораторной безопасности, а также эксперты по заболеваниям у животных, передает РИА «Новости». Предыдущая международная группа ученых работала в КНР с января по февраль. Они посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса, больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», а также Центр по контролю и профилактике заболеваний. Согласно итоговому докладу, SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: похожие патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче. Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, так как специалисты не нашли источник вируса. Ранее МИД Китая заявил, что разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков подтвердил беседу Путина и Лукашенко о войсках НАТО на Украине 27 сентября 2021, 13:18 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о беседе с российским лидером Владимиром Путиным о войсках НАТО на Украине, отметил, что эта тема упоминалась и Путин неоднократно говорил, что это за гранью «красных линий». «Это те действия, которые обеспечат стратегические интересы, безопасность наших двух союзных государств. Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых «красных линий», о которых он неоднократно говорил ранее», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. «Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко. Минздрав разрешил клинические исследования вакцины от COVID-19 «Бетувакс» 27 сентября 2021, 12:46 Текст: Алина Назарова

Российский Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины против коронавируса «Бетувакс», следует из реестра разрешений на клинические исследования. «Бетувакс-КоВ-2» (Рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2). Оценка безопасности, переносимости и иммуногенности «Бетувакс-КоВ-2» у взрослых здоровых добровольцев», – говорится в реестре, передает РИА «Новости». Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года. На прошлой неделе в Минздрав поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М», документы будут направлены на экспертизу. В России проходит активная прививочная кампания. Жителям страны доступны препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт». Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов 27 сентября 2021, 13:25 Текст: Алина Назарова

Должность президента в России должна быть одна, но существует специфика некоторых регионов, как например, Татарстан, и Владимир Путин относится к этому с пониманием, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Позиция скорее всего в пользу того, чтобы все упорядочено было. Конечно, должность президента в стране должна быть одна, но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами (Татарстан). Президент с пониманием относится к этой специфике, но с другой стороны будущее покажет, насколько возможны перспективы того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, какая позиция у Путина на, что в России существует не один президент, а, например, есть президент Татарстана. Песков также уточнил, что в Кремле знают о внесенном в Госдуму законопроекте по полномочиям органов власти регионов. «Безусловно, в Кремле знают об этом законопроекте, но пока преждевременно что-либо комментировать. Парламент заработает, будет идти соответствующая проработка. Тогда уже наступит время, сейчас преждевременно это делать», – ответил Песков. В понедельник в Госдуму внесен законопроект, обязывающий всех губернаторов наименоваться главами регионов. Кроме того, документ позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд. Также в документе предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта России, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом. Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости 27 сентября 2021, 10:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность, что будет обеспечено наращивание всего комплекса двусторонних связей стран, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что Путин направил поздравительную телеграмму Бердымухамедову по случаю 30-летия провозглашения независимости Туркменистана. «Ваша страна добилась больших успехов в экономической и социальной сферах. Проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», – передает РИА «Новости» слова президента России. Российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются в духе стратегического партнерства, осуществляется политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных областях, а также взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур. «Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, что в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Туркменистана», – добавляется в сообщении. Путин объявил о назначении Шойгу главой комиссии ЕР по развитию Восточной Сибири 27 сентября 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» ЕР. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент также поздравил «пятерку» списка «Единой России» с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их. По словам президента, результат ЕР отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии, к ее конкретным делам. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.