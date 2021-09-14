Путин предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы Путин потребовал сдержать рост цен на оборудование при социальной газификации Путин после ухода на самоизоляцию выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни» 14 сентября 2021, 16:30 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что титр антител к COVID-19 у него остаются высокими, он выразил надежду, что вакцина «Спутник V» покажет «реально в жизни» свою высокую эффективность. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – передает его слова ТАСС. Говоря о выявленном в его окружении случае коронавируса, Путин отметил, что один из сотрудников, скорее всего, поздно ревакцинировался. «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титр антител у этого человека упал. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. Свою самоизоляцию президент назвал «естественным экспериментом». «Посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V», – заключил глава государства. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.

Путин заявил об уходе на самоизоляцию 14 сентября 2021, 11:58

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. «Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении Кремля. С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи. В понедельник в ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется». Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Путин и Асад встретились в Кремле 14 сентября 2021, 07:40

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости». «Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», – передает официальный сайт Кремля слова Путина. Президент России отметил также, что до сих пор сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. При этом в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. «Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни. Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза», – сказал президент России. В своем обращении Путин затронул также вопрос борьбы с коронавирусом. «Первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли в Сирию. Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения, прежде всего, на сегодняшний день», – отметил глава российского государства. Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина и Россию за вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и за помощь в восстановлении страны. «Еще раз позвольте воспользоваться случаем и в вашем лице поблагодарить российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это», – сказал Асад. Асад заявил, что «две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину». Он указал, что «международный терроризм не знает границ». «Наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», – заявил президент Сирии. Он подчеркнул роль «политических мероприятий, процессов, которые проводили, будь это в Сочи или в Астане», но отметил, что эти процессы «примерно уже как три года остановились». «Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем», – сказал Асад, добавив, что «некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные». Напомним, в апреле Путин провел телефонный разговор с Асадом, обсудив взаимодействие в борьбе с коронавирусом. В июле В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт». Песков рассказал о здоровье ушедшего на самоизоляцию Путина 14 сентября 2021, 12:43

Фото: Aleksey Nikolskyi/Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, речь идет о нескольких заболевших в окружении Путина, были ли они привиты, он не уточнил. «Президент абсолютно здоров», – сказал он, комментируя состояние здоровья президента, передает ТАСС. При этом, отвечая на вопрос о том, сдавал ли Путин ПЦР-тест и негативный ли результат, Песков ответил: «Безусловно». Он также указал, что изоляция не влияет на интенсивность работы Путина. «Собственно, изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас таких очных мероприятий какое-то время не будет, но опять же, это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность», – рассказал Песков. Он также сообщил, что Путин во вторник пообщается с тульским губернатором Алексеем Дюминым в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин планирует поздравить с днем рождения заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. «Безусловно, поздравит, – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. – Сейчас у него (президента) активно идут международные телефонные разговоры. Конечно, поздравит». 14 сентября Медведеву исполнилось 56 лет. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны 14 сентября 2021, 15:43 Текст: Алина Назарова

Многие решения по развитию страны, укреплению экономики и социальной сферы были инициированы «Единой Россией» по результатам обращений граждан и вошли в народную программу партии, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина и «Единой Россией» по исполнению поручений съезда партии. В частности, такими предложениями глава государства назвал инициативы о поддержке семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и поселках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. «Речь идет о возможности развития регионов, инфраструктуры, поддержке малого бизнеса. Часть из них уже реализуется правительством, воплощаются в нормативные документы, планы и программы», – добавил Путин, слова которого приводятся в Telegram «Единой России». «Я пригласил представителей «Единой России», чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением, в том числе с участием «Единой России», – указал президент. Он также отметил, что важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. «От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», – сказал президент. Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом 14 сентября 2021, 15:35 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался». При этом сам глава государства общался с заболевшим коронавирусом целый день. «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. «Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19) целый день, очень близко, в течение всего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он сравнил свои контакты с заразившимся коронавирусом с «естественным экспериментом», который на практике покажет работу «Спутника V», передает ТАСС. По словам президента, у него самого по-прежнему высокие титры антител после вакцинации. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – сказал президент. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина. В Аргентине оценили эффективность «Спутника Лайт» у пожилых 13 сентября 2021, 21:58 Текст: Елена Мирошниченко

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о том, что исследование об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, издаваемым ведущим медицинским журналом The Lancet. «Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о публикации в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) исследования об эффективности применения вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») при вакцинации пожилых людей в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина)», – говорится в сообщении на сайте РФПИ. Отмечается, что, согласно данным исследования в провинции Буэнос-Айрес, «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет. Авторами опубликованного исследования, по сообщению, стали 15 специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, Отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса. Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Путин предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы 14 сентября 2021, 16:25

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы. «Мы должны выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, начиная от рождения и до тех, которые школу заканчивают... В том числе нужно будет это согласовать с будущим составом парламента, как обычно в таких случаях бывает, по социальным вопросам там разногласий, как правило, не бывает», – заявил Путин на совещании с правительством России и руководством партии «Единой России», передает РИА «Новости». Между тем вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пособие на детей школьного возраста на сегодняшний день получили 20,6 млн детей на общую сумму 206 млрд рублей. «Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от 6 до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 млн человек. На сегодняшний день выплаты получили 20,6 млн детей на общую сумму 206 млрд рублей», – сказала Голикова. Также она рассказала, что пособие вставшим на учет на ранних сроках беременности получают почти 93 тыс. женщин на общую сумму 892 млн рублей. «С 1 июля беременные женщины, вставшие на медицинский учет в ранние сроки и признанные нуждающиеся получают ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума. На 13 сентября пособие уже назначено почти 93 тыс. женщин на общую сумму 892 млн. рублей. Предполагаем, что в 2021 году такую поддержку получат 410 тыс. беременных женщин», – рассказала Голикова. По словам вице-премьера, программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года разработана в России, она будет синхронизирована с трансформацией среднего профессионального образования. «Особый акцент на занятость молодежи, вы об этом говорили на съезде «Единой России». Отвечая на эти вызовы, совместно с «Единой Россией» мы подробно проработали проблемы трудоустройства и разработали долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Эту работу мы планируем синхронизировать с трансформацией среднего профессионального образования, которое уже сейчас выбирают для себя более чем 60% детей после 9 класса», – сказала Голикова. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила расширить возраст для выдачи пособия, которое сейчас предоставляется на детей от 3 до 7 лет. «Сейчас есть пособия на детей от 3 до 7, но, конечно важно идти дальше и расширять эту возрастную рамку, продолжая, пролонгируя поддержку семей с детьми», – сказала омбудсмен. Она пояснила, что важно развивать эти меры поддержки, наращивать их. Кузнецова также заявила о необходимости создавать все больше новых форматов господдержки семьи, которые государство будет обеспечивать на постоянной основе. «Сегодня государство берет на себя постоянные обязательства, это не трехлетний бюджетный период, это даже не пять лет. То есть теперь те меры поддержки, которые озвучены здесь и сегодня, они будут реализованы всегда. И вот это постоянство в своей поддержке, постоянство в исполнении своих обязательств, мне кажется, очень важно слышать и знать сегодня особенно, когда наши семьи принимают решение о рождении ребенка, когда принимаются иные судьбоносные решения для семьи. Конечно, хочется, чтобы этих форматов и форм поддержки было, безусловно, как можно больше», – подчеркнула Кузнецова. Ранее Путин заявил, что в России пока недостаточно мер поддержки для семей с детьми, а на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи. В Минтруде отчитались о выплатах родителям школьников. К началу учебного года выплаты получили родители свыше 20 млн детей. Кроме того, с 1 июля 2021 года на госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Названа дата саммита под председательством США по борьбе с COVID-19 13 сентября 2021, 23:58 Текст: Антон Антонов

В сентябре под председательством США состоится глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, сообщили СМИ. Washington Post опубликовала текст приглашения на саммит, в котором сообщается, что глава американского государства Джо Байден намерен призвать страны, бизнес, международные и неправительственные организации «объединиться» для прекращения пандемии, передает РИА «Новости». «Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего» собираются провести 22 сентября, то есть во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Участники «определят круг конкретных действий и поставят амбициозные задачи», которые нужно решить, чтобы урегулировать ситуацию с COVID-19. Кроме того, указывается на необходимость «подготовить мир к будущим угрозам в сфере безопасности здравоохранения». WP не уточняет, кому приглашения уже были направлены. Напомним, об инициативе проведения такого саммита в конце прошлой недели сообщали американские СМИ. Ожидается, что мероприятие пройдет в виртуальном формате. Кремль сообщил, что пока не получал конкретики от Вашингтона о саммите. Путин призвал регулярно повышать доходы военных 14 сентября 2021, 16:02 Текст: Елизавета Булкина

Доходы российских военных должны регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране, заявил президент России Владимир Путин главе Минобороны Сергею Шойгу на совещании с членами правительства и руководством «Единой России». «Что касается выплат, в том числе и курсантам, мы с вами согласовывали на этапе подготовки этих решений, прошу вас и дальше уделять этому самое пристальное внимание, в том числе это касается и денежного содержания и выплат военным пенсионерам», – передает слова главы государства ТАСС. «Мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, над которыми нужно подумать с тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а наоборот, регулярно его поднимать в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией», – указал президент. «Эту работу мы продолжим и дальше», – сказал он. В свою очередь Шойгу доложил Путину, что военнослужащие и военные пенсионеры получили единовременную выплату. «В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 августа 2021 года № 502 «О единовременной выплате всем военнослужащим» произведена единовременная денежная выплата 15 тыс. рублей всем военнослужащим вооруженных сил и курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года», – сказал глава Минобороны. По его словам, также пенсионерам Минобороны единовременно выплачено по 10 тыс. рублей. «Выплаты завершены, о чем и докладываю», – добавил Шойгу. Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open 13 сентября 2021, 18:43 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщает пресс-служба Кремля. «На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собрано, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!» – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Путин пожелал теннисисту здоровья, удачи и новых успехов в жизни и спорте. Напомним, что Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича и впервые в карьере стал победителем US Open. Финальный матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился победой Медведева (2-й номер посева) со счетом 6:4, 6:4, 6:4. В школах предложили ввести экспресс-тестирование на коронавирус 14 сентября 2021, 08:52 Текст: Алина Назарова

В российских школах следует ввести экспресс-тестирование детей на коронавирус, считает председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко. По ее словам, данная мера особенно актуальна в период сезонных заражений различными инфекциями, пишет «Вечерняя Москва». «Я смотрела на опыт разных стран. И мне очень понравилось, что в некоторых из них тесты выдают практически на руки. Для меня любая безопасность ребенка гораздо дороже, чем средства, потраченные на приобретение этих тест-систем. Экспресс-проверка детей в школах приемлема. От заражения уберегутся в том числе взрослые, с которыми дети находятся в непосредственном контакте в семье. Такая практика будет стоить гораздо дешевле, чем затраты даже на одного больного человека. Профинансировать тесты должно государство. Для учеников это несложно организовать. Все знают, какое количество детей в школах, и решить этот вопрос возможно, – уверена Петренко. По ее словам, также важно, чтобы и взрослые своевременно проходили тестирование. Осенью, когда многие заболевают ОРВИ и гриппом, это поможет быстро отличить COVID-19 от других инфекций и, конечно, вовремя приступить к необходимому лечению, заключила Петренко. Установлены симптомы «постковидного» синдрома у россиян 14 сентября 2021, 08:57 Текст: Наталья Ануфриева

Слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, а также забывчивость проявляются у россиян, которые перенесли коронавирус, следует из исследования HeadHunter. Исследование проводилось с 22 августа по 1 сентября 2021 года среди 2 тыс. 386 работников и соискателей, находящихся в поиске работы. Каждый второй его участник (50% работников и соискателей из числа зарегистрированных пользователей портала) переболел коронавирусом в течение полутора лет. Наиболее высокие доли переболевших среди респондентов в возрасте 45-54 (53%) и 55 лет и старше (58%), а наименьшая доля – среди возрастной группы 35-44 лет (47%), передает РИА «Новости». Чаще всего (доля от 55%) болели представители профессиональных областей «безопасность» (63%), «медицина и фармацевтика» (57%), «закупки» (57%), «маркетинг, реклама, PR» (55%), реже всего – занятые в сфере транспорта и логистики (36%) и рабочий персонал (32%). Из переболевших 46% заметили общее снижение своей продуктивности, каждый четвертый (24%) точно не заметил никакого негативного влияния болезни, пятая часть (22%) скорее не ощущают их, 7% затруднились с ответом. Почти половина (49%) переболевших отметили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни. Большинство (61%) респондентов заметили у себя последствия COVID-19, в основном это слабость и усталость (62%), снижение работоспособности (48%), снижение концентрации внимания (48%), забывчивость (43%), проблемы с обонянием (42%), изменение вкусовых рецепторов (36%), одышка (31%), нарушения сна (31%). Реже распространены тревога (28%), частые головные боли (25%), перепады настроения (25%). В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости. Каждому пятому (20%) работнику понадобилось от одного до двух месяцев на реабилитацию после болезни, по 18% респондентов ответили, что процесс занял у них менее недели и от двух месяцев до полугода, 17% – от одной до двух недель, 12% – от полугода до года, 15% – менее месяца. Почти половина (46%) респондентов не брали больничный на период болезни и реабилитации, 44% ушли на больничный. Каждому десятому пришлось уйти в отпуск, чтобы восстановить силы после болезни. Вместе с тем 58% респондентов заявили, что у них нет никакой поддержки для столкнувшихся с COVID-19, каждый третий (32%) не знает об этом или затруднился ответить. У 3% лечение от COVID-19 входит в ДМС, у 5% можно уйти в отпуск с сохранением зарплаты, у 2% есть финансовая поддержка от работодателя и лишь у 1% есть специальная программа по реабилитации. Ранее психиатр назвал негативные последствия COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России предложили давать три выходных после вакцинации от COVID-19 14 сентября 2021, 08:23 Текст: Евгения Шестак

Работодатели должны предоставлять сотрудникам выходные дни с сохранением оплаты после каждого этапа вакцинации от COVID-19, заявили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ). «Прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», – говорится в обращении директора института Максима Петунина, передает РИА «Новости». Соответствующее письмо было направленно на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Авторы инициативы считают, что невозможность получить выходные для вакцинации и опасение из-за сильного иммунного ответа делают незащищенным целый пласт трудоспособного населения. В связи с чем ИСИРГИ попросили оценить возможность изменить трудовое законодательство, предоставив оплачиваемые отгулы на все массовые прививки. «Прошу Вас распространить данную практику предоставления выходных дней на все прививки, проводимые государственными медицинскими учреждениями в обязательном и массовом порядке в условиях пандемии», – говорится в документе. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что экспертам нужно не делать прогнозы об очередной волне эпидемии, а призывать к вакцинации, потому что новый всплеск заболеваемости зависит от поведения россиян. В Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России. До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил об уникальности российского вооружения 14 сентября 2021, 15:51 Текст: Елизавета Булкина

Российская техника и вооружения во многом уникальны, об этом знают во всем мире, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководства «Единой России». «Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники и вооружения. Она по многим направлениям, весь мир это уже хорошо знает, является уникальной, но безусловно она [] должна находиться в надежных руках: люди должны чувствовать себя комфортно, чувствовать заботу со стороны государства», – передает слова президента РИА «Новости».



Путин отметил, что Минобороны в последние годы активно занимается этими вопросами. «Надеюсь, что такая работа будет продолжена и в будущем», – сказал он.



Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили итоги совместных стратегических учений вооруженных сил «Запад – 2021». Совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. «Запад – 2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии. Инфекционист назвал уход Путина на самоизоляцию примером ответственного поведения 14 сентября 2021, 14:14

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Если человек знает, что он был в контакте с заболевшим COVID-19, и у него есть возможность уйти на самоизоляцию, то правильно это сделать вне зависимости от того, вакцинирован ли он, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя решение Владимира Путина временно изолироваться в связи с из-за случаев коронавируса в его окружении. Президент России Владимир Путин рассказал, что вынужден на какое-то время уйти на самоизоляцию, поскольку в его окружении многие заболевают коронавирусной инфекцией. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер полностью здоров. «Конечно, сейчас режим самоизоляции у нас в стране не так контролируется, как раньше, но с начала пандемии ничего не изменилось: если человек находился в контакте с заболевшим инфекцией гражданином, то он должен изолироваться на две недели. Сейчас, безусловно, мы полагаемся на дисциплину и воспитание наших граждан, ибо человек, который был в контакте с заболевшим, может сам заразиться, а также распространить на других людей инфекцию», – говорит Малышев. Эксперт подчеркивает, что решение президента – пример ответственного поведения в подобной ситуации, поскольку даже если после контакта с заболевшим у человека нет никаких признаков болезни, это не значит, что он не болен бессимптомно. Кроме того, врач отметил, что вакцинация против коронавируса не освобождает человека от ношения медицинской маски в общественном месте, а также от самоизоляции в случае контакта с заболевшим. «Известно, что люди, которые вакцинировались, как правило не заражаются. Но есть определенный процент, в зависимости от вакцины, штаммов, это примерно от 2,5 до 20 %, кто могут заразиться, а, следовательно, способны переносить. То есть, если человек узнает, что он был в контакте с заболевшим COVID-19, и у него есть возможность уйти на самоизоляцию, то правильнее было бы это сделать, вне зависимости от того, вакцинирован ли он», – резюмировал инфекционист. Ранее компания SuperJob провела опрос, согласно которому выявила, что 21 % российских граждан считает, что в стране вновь нужно ввести режим самоизоляции, поскольку коронавирусная инфекция никуда не делась.